В самом дальнем уголке Беловежской пущи открывает свои двери поместье Деда Мороза — здесь сказка оживает в любое время года. Вас ждут встречи со сказочными персонажами, загадки, хороводы вокруг ёлки и подарки. А после — прогулки по тропинкам, знакомство с зубрами и посещение Музея природы.
Описание экскурсии
Поместье Деда Мороза в Беловежской пуще
Вы окажетесь в сказке! В программе — встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой и персонажами белорусского фольклора, интересные загадки, хоровод вокруг ёлки, прогулка по поместью в компании Снежинки и приятные подарки.
Свободное время
Вы сможете посетить Музей природы и увидеть вольеры с зубрами и другими обитателями парка (это включено в стоимость), пообедать в местных кафе и самостоятельно погулять по территории.
Каменецкая башня
На обратном пути сделаем остановку у знаменитой средневековой башни — мы расскажем историю этого места.
Примерный тайминг
9:00 — выезд из Бреста
10:00–12:00 — развлекательная программа в поместье Деда Мороза
12:00–16:00 — свободное время: обед (по желанию), посещение Музея природы, прогулка к вольерам с животными
16:00–17:00 — обратная дорога в Брест
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе Opel Movano (детское кресло по запросу), входные билеты
- Дополнительные расходы: обед и личные покупки — по желанию
- С вами будет один из гидов-водителей нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Бресте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 287 туристов
Коммуникабельность, общительность, порядочность и профессионализм — это про нас. Официально осуществляем пассажирские перевозки на территории Республики Беларусь, включены в Реестр автомобильных перевозчиков и Реестр субъектов туристической деятельности с правом осуществления международного
