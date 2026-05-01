В самом дальнем уголке Беловежской пущи открывает свои двери поместье Деда Мороза — здесь сказка оживает в любое время года. Вас ждут встречи со сказочными персонажами, загадки, хороводы вокруг ёлки и подарки. А после — прогулки по тропинкам, знакомство с зубрами и посещение Музея природы.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Поместье Деда Мороза в Беловежской пуще

Вы окажетесь в сказке! В программе — встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой и персонажами белорусского фольклора, интересные загадки, хоровод вокруг ёлки, прогулка по поместью в компании Снежинки и приятные подарки.

Свободное время

Вы сможете посетить Музей природы и увидеть вольеры с зубрами и другими обитателями парка (это включено в стоимость), пообедать в местных кафе и самостоятельно погулять по территории.

Каменецкая башня

На обратном пути сделаем остановку у знаменитой средневековой башни — мы расскажем историю этого места.

Примерный тайминг

9:00 — выезд из Бреста

10:00–12:00 — развлекательная программа в поместье Деда Мороза

12:00–16:00 — свободное время: обед (по желанию), посещение Музея природы, прогулка к вольерам с животными

16:00–17:00 — обратная дорога в Брест

Организационные детали