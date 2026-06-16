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Коссово, Ружаны, Каменец: трансфер из Бреста

Увидеть три исторических замка Брестчины и прикоснуться к разным эпохам белорусской истории
Приглашаю в насыщенное путешествие по самым известным историческим местам Брестчины.

За один день вы посетите дворец Пусловских в Коссово, резиденцию Сапег в Ружанах и легендарную Каменецкую башню, а также познакомитесь с историей Тадеуша Костюшко и атмосферой белорусского Полесья.
Коссово, Ружаны, Каменец: трансфер из Бреста
Коссово, Ружаны, Каменец: трансфер из Бреста
Коссово, Ружаны, Каменец: трансфер из Бреста

Описание трансфер

9:00 — выезд из Бреста
Подача машины по указанному адресу. Отправляемся в сторону Ивацевичей. Время в пути до Коссово — примерно 1 час 45 минут. По дороге можно обсудить порядок дня, уточнить пожелания по остановкам.

10:45–12:15 — Коссовский замок (дворец Пусловских)
Прибытие к неоготическому дворцу. У вас полтора часа свободного времени, чтобы:

  • обойти замок снаружи и оценить 12 башен — по числу месяцев в году
  • зайти внутрь, осмотреть восстановленные залы и экспозицию
  • подняться на смотровую площадку, сфотографировать панораму
  • при желании заглянуть в сувенирную лавку

12:30–13:45 — усадьба Тадеуша Костюшко
Буквально в 200 метрах от дворца Пусловских, в пешей доступности, находится восстановленная усадьба — малая родина Тадеуша Костюшко. Здесь можно осмотреть:

  • дом 18 века с аутентичными интерьерами
  • приусадебную территорию и традиционные хозяйственные постройки
  • контраст между скромной шляхетской усадьбой и роскошным соседним замком

13:45 — выезд в Ружаны
Короткий переезд 25 км. Если понадобится остановка для перекуса или кофе, можно обсудить по ходу движения.

14:00–15:45 — дворцовый комплекс Сапег в Ружанах
Прибытие в бывшую резиденцию одного из самых влиятельных родов Великого княжества Литовского. В вашем распоряжении 1 час и 45 минут, чтобы:

  • зайти в Восточный флигель с музейной экспозицией и макетом дворца
  • сфотографироваться на фоне Триумфальной въездной брамы — визитной карточки Ружан
  • прогуляться к руинам Западного флигеля, ощутить масштаб дворца
  • просто погулять по территории комплекса в своём темпе

16:00–16:50 — Каменецкая башня
Переезд к памятнику оборонного зодчества 13 века. Здесь можно:

  • осмотреть башню снаружи и оценить мощь двухметровых стен
  • подняться на смотровую площадку (пять ярусов, 30 метров только с экскурсией)
  • увидеть макет древнего Каменца и деревянную церковь рядом

17:00–17:10 — деревня Грушевка (остановка у аистов)
Короткая, но очень атмосферная остановка в одном из самых «аистиных» мест Полесья. Десять минут, чтобы сделать несколько кадров с белыми аистами на гнёздах.

17:10 — отправление в Брест
Выезжаем обратно. Время в пути — около 40 минут.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Škoda Rapid с кондиционером
  • В машине есть Wi-Fi, бутилированная вода и детские кресла
  • При необходимости встречу вас в аэропорту и после трансфера отвезу обратно
  • Километраж: ~280–300 км за день (кольцевой маршрут)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий
Василий — ваш гид в Бресте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 114 туристов
Я вожу трансферы по региону и Беларуси. Мои поездки — это не просто сухие факты, а живые истории, которые погружают вас в атмосферу места. Я люблю свою работу за возможность
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делиться эмоциями, знакомить людей с культурой и открывать для них новые грани знакомых достопримечательностей. В наших поездках вы не просто услышите о прошлом — вы попробуете его на вкус! Я включаю в трансферы остановки в аутентичные кафе, где подают блюда по особым рецептам.

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