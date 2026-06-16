За один день вы посетите дворец Пусловских в Коссово, резиденцию Сапег в Ружанах и легендарную Каменецкую башню, а также познакомитесь с историей Тадеуша Костюшко и атмосферой белорусского Полесья.
Описание трансфер
9:00 — выезд из Бреста
Подача машины по указанному адресу. Отправляемся в сторону Ивацевичей. Время в пути до Коссово — примерно 1 час 45 минут. По дороге можно обсудить порядок дня, уточнить пожелания по остановкам.
10:45–12:15 — Коссовский замок (дворец Пусловских)
Прибытие к неоготическому дворцу. У вас полтора часа свободного времени, чтобы:
- обойти замок снаружи и оценить 12 башен — по числу месяцев в году
- зайти внутрь, осмотреть восстановленные залы и экспозицию
- подняться на смотровую площадку, сфотографировать панораму
- при желании заглянуть в сувенирную лавку
12:30–13:45 — усадьба Тадеуша Костюшко
Буквально в 200 метрах от дворца Пусловских, в пешей доступности, находится восстановленная усадьба — малая родина Тадеуша Костюшко. Здесь можно осмотреть:
- дом 18 века с аутентичными интерьерами
- приусадебную территорию и традиционные хозяйственные постройки
- контраст между скромной шляхетской усадьбой и роскошным соседним замком
13:45 — выезд в Ружаны
Короткий переезд 25 км. Если понадобится остановка для перекуса или кофе, можно обсудить по ходу движения.
14:00–15:45 — дворцовый комплекс Сапег в Ружанах
Прибытие в бывшую резиденцию одного из самых влиятельных родов Великого княжества Литовского. В вашем распоряжении 1 час и 45 минут, чтобы:
- зайти в Восточный флигель с музейной экспозицией и макетом дворца
- сфотографироваться на фоне Триумфальной въездной брамы — визитной карточки Ружан
- прогуляться к руинам Западного флигеля, ощутить масштаб дворца
- просто погулять по территории комплекса в своём темпе
16:00–16:50 — Каменецкая башня
Переезд к памятнику оборонного зодчества 13 века. Здесь можно:
- осмотреть башню снаружи и оценить мощь двухметровых стен
- подняться на смотровую площадку (пять ярусов, 30 метров только с экскурсией)
- увидеть макет древнего Каменца и деревянную церковь рядом
17:00–17:10 — деревня Грушевка (остановка у аистов)
Короткая, но очень атмосферная остановка в одном из самых «аистиных» мест Полесья. Десять минут, чтобы сделать несколько кадров с белыми аистами на гнёздах.
17:10 — отправление в Брест
Выезжаем обратно. Время в пути — около 40 минут.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Škoda Rapid с кондиционером
- В машине есть Wi-Fi, бутилированная вода и детские кресла
- При необходимости встречу вас в аэропорту и после трансфера отвезу обратно
- Километраж: ~280–300 км за день (кольцевой маршрут)