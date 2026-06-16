Приглашаю в насыщенное путешествие по самым известным историческим местам Брестчины. За один день вы посетите дворец Пусловских в Коссово, резиденцию Сапег в Ружанах и легендарную Каменецкую башню, а также познакомитесь с историей Тадеуша Костюшко и атмосферой белорусского Полесья.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 18 900 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Бресте

Описание трансфер

9:00 — выезд из Бреста

Подача машины по указанному адресу. Отправляемся в сторону Ивацевичей. Время в пути до Коссово — примерно 1 час 45 минут. По дороге можно обсудить порядок дня, уточнить пожелания по остановкам.

10:45–12:15 — Коссовский замок (дворец Пусловских)

Прибытие к неоготическому дворцу. У вас полтора часа свободного времени, чтобы:

обойти замок снаружи и оценить 12 башен — по числу месяцев в году

зайти внутрь, осмотреть восстановленные залы и экспозицию

подняться на смотровую площадку, сфотографировать панораму

при желании заглянуть в сувенирную лавку

12:30–13:45 — усадьба Тадеуша Костюшко

Буквально в 200 метрах от дворца Пусловских, в пешей доступности, находится восстановленная усадьба — малая родина Тадеуша Костюшко. Здесь можно осмотреть:

дом 18 века с аутентичными интерьерами

приусадебную территорию и традиционные хозяйственные постройки

контраст между скромной шляхетской усадьбой и роскошным соседним замком

13:45 — выезд в Ружаны

Короткий переезд 25 км. Если понадобится остановка для перекуса или кофе, можно обсудить по ходу движения.

14:00–15:45 — дворцовый комплекс Сапег в Ружанах

Прибытие в бывшую резиденцию одного из самых влиятельных родов Великого княжества Литовского. В вашем распоряжении 1 час и 45 минут, чтобы:

зайти в Восточный флигель с музейной экспозицией и макетом дворца

сфотографироваться на фоне Триумфальной въездной брамы — визитной карточки Ружан

прогуляться к руинам Западного флигеля, ощутить масштаб дворца

просто погулять по территории комплекса в своём темпе

16:00–16:50 — Каменецкая башня

Переезд к памятнику оборонного зодчества 13 века. Здесь можно:

осмотреть башню снаружи и оценить мощь двухметровых стен

подняться на смотровую площадку (пять ярусов, 30 метров только с экскурсией)

увидеть макет древнего Каменца и деревянную церковь рядом

17:00–17:10 — деревня Грушевка (остановка у аистов)

Короткая, но очень атмосферная остановка в одном из самых «аистиных» мест Полесья. Десять минут, чтобы сделать несколько кадров с белыми аистами на гнёздах.

17:10 — отправление в Брест

Выезжаем обратно. Время в пути — около 40 минут.

Организационные детали