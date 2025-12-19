Трансфер из Бреста - в Беловежскую пущу, Каменец, Ружаны и Коссово

Однодневная поездка из Бреста — это лучший способ увидеть природные и исторические жемчужины Беларуси без спешки и в комфортном режиме.
Вас ждут старейший заповедник Европы, архитектурные памятники 13–19 веков, атмосферные усадьбы и величественные дворцы.
Программу при необходимости будем корректировать, чтобы провести больше времени там, где вам захочется.
Описание трансфер
Обратите внимание: индивидуальный трансфер не является экскурсией, это услуга по перевозке путешественников.
8:00 — выезд из Бреста
9:00 — прибытие в Беловежскую пущу
- Вы прогуляетесь одному из древнейших заповедников мира, который стал символом Беларуси
- Посетите Музей природы, а в вольерах увидите зубров, лосей, медведей и других диких животных
- Зимой съездите в резиденцию Деда Мороза, а летом — на обзорную экскурсию по парку
- При желании продегустируете «пущанку» — традиционный напиток региона
13:00–13:30 — переезд в Каменец к Каменецкой башне
Белая вежа — памятник 13 века, музей и смотровая с замечательными панорамами. По желанию сделаем остановку на обед в одном из лучших ресторанов местной кухни (не входит в стоимость).
15:00–16:00 — переезд в Ружаны к Ружанскому дворцу
Вы осмотрите импозантную резиденцию рода Сапег 17 века — один из наиболее величественных дворцовых комплексов страны.
16:50–17:15 — переезд в Коссово к дворцу Пусловских и усадьбе Тадеуша Костюшко
Дворец Пусловских поражает причудливой архитектурой в стиле псевдоготики, а усадьба Костюшко рассказывает об истории революций в Европе и США.
18:15–20:00 — возвращение в Брест
Организационные детали
- Путешествуем на комфортабельном кроссовере Honda CR-V с кондиционером. В автомобиле есть бутилированная вода, детские кресла и бустер — по запросу
- Доплата оставшейся суммы производится перед началом поездки в белорусских рублях по курсу ЦБ РБ на день оплаты
- В заповеднике вы можете исследовать объекты самостоятельно, а также купить аудиогид или экскурсию
Дополнительно оплачиваются входные билеты:
- Беловежская пуща: обзорная экскурсия с посещением Музея народного быта и старинных технологий — 40 бел. руб. за взрослого, 30 бел. руб. за ребёнка
- Музей природы: взрослый — 14 бел. руб., детский — 9 бел. руб.
- Поместье Деда Мороза: взрослый — 40 бел. руб., детский — 30 бел. руб.
- Археологический музей под открытым небом: взрослый — 14 бел. руб., детский — 9 бел. руб.
- Экскурсионные вольеры: взрослый — 14 бел. руб., детский — 9 бел. руб.
- Каменецкая башня: взрослый — 8 бел. руб., детский — 3 бел. руб.
- Ружанский дворцовый комплекс рода Сапег: взрослый — 7 бел. руб., ученики — 5 бел. руб.
- Дворец Пусловских и Мемориальный музей-усадьба им. Т. Костюшко: взрослый — 17 бел. руб., школьники — 9 бел. руб.
Николай — ваш гид в Бресте
Провёл экскурсии для 111 туристов
Предлагаю исследовать исторические памятники, замки, музеи, очаровательные города, природные чудеса Беларуси вместе! Я организую трансфер на современном автомобиле в любой уголок страны и позабочусь, чтобы ваша поездка прошла без забот, максимально комфортно и безопасно. Всё, что останется вам — наслаждаться путешествием!
