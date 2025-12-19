Трансфер из Бреста - в Беловежскую пущу, Каменец, Ружаны и Коссово

Однодневная поездка из Бреста — это лучший способ увидеть природные и исторические жемчужины Беларуси без спешки и в комфортном режиме. Вас ждут старейший заповедник Европы, архитектурные памятники 13–19 веков, атмосферные усадьбы и величественные дворцы. Программу при необходимости будем корректировать, чтобы провести больше времени там, где вам захочется.

Ваш гид в Бресте

8:00 — выезд из Бреста

9:00 — прибытие в Беловежскую пущу

Вы прогуляетесь одному из древнейших заповедников мира, который стал символом Беларуси

Посетите Музей природы, а в вольерах увидите зубров, лосей, медведей и других диких животных

Зимой съездите в резиденцию Деда Мороза, а летом — на обзорную экскурсию по парку

При желании продегустируете «пущанку» — традиционный напиток региона

13:00–13:30 — переезд в Каменец к Каменецкой башне

Белая вежа — памятник 13 века, музей и смотровая с замечательными панорамами. По желанию сделаем остановку на обед в одном из лучших ресторанов местной кухни (не входит в стоимость).

15:00–16:00 — переезд в Ружаны к Ружанскому дворцу

Вы осмотрите импозантную резиденцию рода Сапег 17 века — один из наиболее величественных дворцовых комплексов страны.

16:50–17:15 — переезд в Коссово к дворцу Пусловских и усадьбе Тадеуша Костюшко

Дворец Пусловских поражает причудливой архитектурой в стиле псевдоготики, а усадьба Костюшко рассказывает об истории революций в Европе и США.

18:15–20:00 — возвращение в Брест

Организационные детали

Путешествуем на комфортабельном кроссовере Honda CR-V с кондиционером. В автомобиле есть бутилированная вода, детские кресла и бустер — по запросу

Доплата оставшейся суммы производится перед началом поездки в белорусских рублях по курсу ЦБ РБ на день оплаты

В заповеднике вы можете исследовать объекты самостоятельно, а также купить аудиогид или экскурсию

Дополнительно оплачиваются входные билеты: