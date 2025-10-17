Мои заказы

Усадьба Костюшко – экскурсии в Бресте

Найдено 5 экскурсий в категории «Усадьба Костюшко» в Бресте, цены от 6125 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Удивительные окрестности Бреста
На машине
2.5 часа
54 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Погрузитесь в историю Брестчины, посетив величественные храмы и усадьбы. Узнайте о событиях, изменивших ход мировой истории, и насладитесь живописными видами
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
6125 ₽ за всё до 3 чел.
Беловежская пуща: по дороге к наследию предков - из Бреста
На машине
9 часов
82 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Познакомиться с заповедным лесом и его историей
Начало: В месте вашего проживания
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
11 500 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер к замкам Несвиж, Мир, Коссово - из Бреста и обратно
На машине
11 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Комфортный способ побывать в знаменитых замках Беларуси
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
На машине
7 часов
75 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Погрузитесь в уникальный мир Бреста и его окрестностей: от древней архитектуры до величественной Беловежской пущи, дома зубров
Начало: Ж/д вокзал Брест-центральный
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
10 500 ₽ за всё до 3 чел.
Трансфер из Бреста по замкам, дворцам и усадьбам Брестской области
На машине
9 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Отправиться в поездку по местам причудливых переплетений архитектурных эпох
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
24 900 ₽ за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    17 октября 2025
    Трансфер из Бреста по замкам, дворцам и усадьбам Брестской области
    Рады, что нашли этот трансфер. Остались прекрасные впечатления! Энергетика и забота Андрея не оставит никого равнодушным. Атмосфера общения легкая и
    читать дальше

    непринужденная, было все познавательно, получали ответы на все интересующие вопросы. Очень позитивный, всегда сопровождал до объектов. Вождение безопасное и комфортное. Когда не было объектов для рассказа, просто любовались из окна, маршрут шел по красивой местности. Андрей учел все наши пожелания. Задумались о возможности неоднократного возвращения в Беларусь и поездках с водителем-гидом Андреем. Огромное спасибо!

