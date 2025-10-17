Индивидуальная
до 3 чел.
Удивительные окрестности Бреста
Погрузитесь в историю Брестчины, посетив величественные храмы и усадьбы. Узнайте о событиях, изменивших ход мировой истории, и насладитесь живописными видами
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
6125 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Беловежская пуща: по дороге к наследию предков - из Бреста
Познакомиться с заповедным лесом и его историей
Начало: В месте вашего проживания
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
11 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер к замкам Несвиж, Мир, Коссово - из Бреста и обратно
Комфортный способ побывать в знаменитых замках Беларуси
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
Погрузитесь в уникальный мир Бреста и его окрестностей: от древней архитектуры до величественной Беловежской пущи, дома зубров
Начало: Ж/д вокзал Брест-центральный
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
10 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Бреста по замкам, дворцам и усадьбам Брестской области
Отправиться в поездку по местам причудливых переплетений архитектурных эпох
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
24 900 ₽ за всё до 8 чел.
