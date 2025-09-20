читать дальше

его истории, и конечно о Беловежской пуще. Посетили музей, где также услышали от Жанны о каждом животном необычную историю. Вроде бы животных всех знаем, но и много нового услышали! Далее проехали на экскурсионном автобусе по территории пущи и у вольеров продолжили прогулку с Жанной - кормили животных, наблюдали за ними. Жанна знает, переживает и любит каждого обитателя вольеров, такое неравнодушие к животным и природе! Впечатлений и положительных эмоций мы получили очень много в этот день! По дороге домой также много говорили обо всем - об истории, интересных событиях, о других достопримечательностях. Очень рады что выбрали экскурсию у такого замечательного гида!