Уникальный опыт – экскурсии в Бресте

Найдено 8 экскурсий в категории «Уникальный опыт» в Бресте, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Брест - город контрастов
Пешая
1.5 часа
158 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Брест - город контрастов: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Бреста, узнайте его историю и посетите уникальные места, которые не увидите самостоятельно. Город откроется для вас с новой стороны
Сегодня в 09:30
16 дек в 09:30
4500 ₽ за всё до 6 чел.
Удивительные окрестности Бреста
На машине
2.5 часа
54 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Удивительные окрестности Бреста
Погрузитесь в историю Брестчины, посетив величественные храмы и усадьбы. Узнайте о событиях, изменивших ход мировой истории, и насладитесь живописными видами
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
6125 ₽ за всё до 3 чел.
Вечерние улицы Бреста
Пешая
2.5 часа
76 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Вечерние улицы Бреста
Узнать историю города, увидеть самые интересные места и поучаствовать в церемонии зажжения фонарей
12 дек в 14:00
13 дек в 08:00
5500 ₽ за всё до 7 чел.
Брест новогодний: знакомство с городом
Пешая
2 часа
7 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Брест новогодний: знакомство с городом
Погулять по историческому центру и погрузиться в его историю
Начало: На улице Мицкевича
13 дек в 15:00
3 янв в 15:00
1000 ₽ за человека
Неизвестный Брест
Пешая
2 часа
71 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Неизвестный Брест: экскурсия по уникальным местам города
Экскурсия для тех, кто хочет узнать Брест с новой стороны. Истории контрабандистов, еврейские погромы и укрытие Вольфа Мессинга ждут вас
Начало: В районе гостиницы «Интурист»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Беловежская пуща: по дороге к наследию предков - из Бреста
На машине
9 часов
82 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Беловежская пуща: по дороге к наследию предков - из Бреста
Познакомиться с заповедным лесом и его историей
Начало: В месте вашего проживания
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
11 500 ₽ за всё до 4 чел.
Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
На машине
4.5 часа
140 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Брестская крепость и исторический центр
Погрузитесь в историю Бреста, узнайте о подвигах защитников Брестской крепости и встретьтесь с легендарным фонарщиком
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
14 100 ₽ за всё до 4 чел.
Бизон-сафари в Беловежской пуще
На машине
5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Бизон-сафари в Беловежской пуще
Насладитесь уникальной возможностью увидеть зубров в их естественной среде. Это не просто экскурсия, а настоящее приключение в сердце Беловежской пущи
Начало: В деревне Мыльниск
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от 8700 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    20 сентября 2025
    Бизон-сафари в Беловежской пуще
    Дата посещения: 6 сентября 2025
    Безумно интересная, захватывающая и необычная экскурсия. Мы выезжали рано утром, в грозу, и не особо надеялись на результат. Но он
    читать дальше

    оказался впечатляющим. Нам повезло встретить зубров, оленей, косулей и даже кабана. В их естественной среде, а не в вольерах. Посмотреть на многовековые деревья, прочувствовать всю атмосферу настоящей, а не "причесанной и показной" Беловежской пущи. Огромное спасибо Александру за эти потрясающие эмоции и за гостеприимство. Обязательно приедем ещё раз.

  • С
    Сергей
    15 сентября 2025
    Вечерние улицы Бреста
    Дата посещения: 2 сентября 2025
    Хочется отметить прекрасное знание города, коммуникативные способности Натальи и любовь к городу! Прекрасные познания в области архитектуры и истории города!
    Прекрасный гид! Всем рекомендую!
  • М
    Марина
    3 сентября 2025
    Вечерние улицы Бреста
    Дата посещения: 3 сентября 2025
    Остались очень довольны .Экскурсия очень интересная. Наталье , огромное спасибо!
  • А
    Анна
    10 июля 2025
    Беловежская пуща: по дороге к наследию предков - из Бреста
    Дата посещения: 5 июля 2025
    Экскурсия очень понравилась: великолепная Жанна - легкая харизматичная, содержание, вообще сама атмосфера. Начинается в 9.00 заканчивается в 18.00. Все очень понравилось, день пролетел незаметно, но очень продуктивно! Было очень интересно, ярко и уютно! Всем очень рекомендую!
  • И
    Иван
    29 июня 2025
    Брест - город контрастов
    Дата посещения: 28 июня 2025
    Экскурсия прошла великолепно! Очень грамотный гид , погрузил нас в историю города , мы с большим увлечением слушали. Было познавательно без сухих фактов. Спасибо большое!
  • П
    Перескоков
    25 апреля 2025
    Беловежская пуща: по дороге к наследию предков - из Бреста
    Дата посещения: 24 апреля 2025
    Самая лучшая экскурсия! Огромное спасибо Жанне за её великолепно проведенную поездку в Беловежскую пущу, интересную и познавательную информацию!
  • И
    Игнатова
    24 ноября 2025
    Вечерние улицы Бреста
    Большое спасибо Наталье за такую интересную и познавательную экскурсию! 😍❤️ Время прошло незаметно, мы получили огромное удовольствие от общения. Маршрут
    читать дальше

    построен очень грамотно и логично. В конце посчастливилось увидеть фонарщика и сфотографироваться с ним. Также Наталья посоветовала отличный ресторан (дог фрэндли) - Bosco, куда мы отправились после экскурсии.

    Большое спасибо Наталье за такую интересную и познавательную экскурсию! 😍❤️ Время прошло незаметно, мы получили огромноеБольшое спасибо Наталье за такую интересную и познавательную экскурсию! 😍❤️ Время прошло незаметно, мы получили огромное
  • Ю
    Юрий
    18 ноября 2025
    Брест - город контрастов
    Прекрасная ознакомительная экскурсия по г. Брест с гидом Зоя. Мы с семьей прошлись по главным улицам этого города, в т.
    читать дальше

    ч. и Советской и ул. Гоголя, по аллее фонарей. Красивый чистый ухоженный город каждый раз, приезжая сюда, мы узнаем что-то новое, интересное, увлекательное неизведанное, об этом городе, мы рады что взяли обзорную экскурсию по г. Бресту.

  • Д
    Дмитрий
    18 ноября 2025
    Неизвестный Брест
    Спасибо за экскурсию!
  • А
    Аида
    17 ноября 2025
    Вечерние улицы Бреста
    09.11.2025 г. у нас была чудесная экскурсия с Натальей по вечернему Бресту. Увлеченность и знание материала Натальей сразу нас расположили
    читать дальше

    к ней. Материал изложен последовательно, маршрут построен очень логично. Для нас Брест после рассказа Натальи стал очень родным. Время пролетело совершенно незаметно. Наталья очень хорошо знает материал, отвечает на все заданные вопросы развернутым ответом. Однозначно рекомендую экскурсию Вечерние улицы Бреста с гидом Натальей!!!!!

    09.11.2025 г. у нас была чудесная экскурсия с Натальей по вечернему Бресту. Увлеченность и знание материала Натальей сразу нас расположили к ней. Материал изложен последовательно, маршрут построен очень логично. Для нас Брест после рассказа Натальи стал очень родным. Время пролетело совершенно незаметно. Наталья очень хорошо знает материал, отвечает на все заданные вопросы развернутым ответом. Однозначно рекомендую экскурсию Вечерние улицы Бреста с гидом Натальей!!!!!
  • М
    Михаил
    17 ноября 2025
    Неизвестный Брест
    Неизвестный Брест стал для нас немного известнее. Петр дает информацию за большой исторический период,с яркими фактами из истории, историй жизни жителей Бреста,трагических судеб. Эскурсия насыщенная,эмоциональная,очень понятная,2 часа пролетели как 5 минут. Спасибо за эскурсию,наши наилучшие рекомендации.
  • Г
    Георгий
    16 ноября 2025
    Брест - город контрастов
    Отличная экскурсия по Бресту, которая открывает для туриста новый взгляд на Брест, на то, чем живет город сейчас и в
    читать дальше

    каких направлениях развивается. Очень понравилась идея с тематическими фонарями.
    Экскурсовод замечательный, с первых слов понятно, что Зоя очень любит Брест и готова рассказывать о нем с увлечением и душой! Рекомендуем данную экскурсию для знакомства с городом!

    Отличная экскурсия по Бресту, которая открывает для туриста новый взгляд на Брест, на то, чем живет город сейчас и в каких направлениях развивается. Очень понравилась идея с тематическими фонарями.
Экскурсовод замечательный, с первых слов понятно, что Зоя очень любит Брест и готова рассказывать о нем с увлечением и душой! Рекомендуем данную экскурсию для знакомства с городом!
  • С
    Сергей
    15 ноября 2025
    Брест - город контрастов
    Отлично, интересно, познавательно!
  • О
    Ольга
    12 ноября 2025
    Вечерние улицы Бреста
    Наталья показала нам свой Брест, очень живой рассказ, легко, доходчиво и интересно. Рассказ очень последователен и структурирован. Вся экскурсия "на одном дыхании", мы влюбились в этот город. Большое спасибо. Всем рекомендую Гида. Наталье- огромное спасибо!
  • Л
    Любовь
    12 ноября 2025
    Брест - город контрастов
    Замечательная прогулка и очень эрудированный экскурсовод, знающий и любящий свой город.
    Замечательная прогулка и очень эрудированный экскурсовод, знающий и любящий свой город.
  • Ю
    Юлия
    12 ноября 2025
    Беловежская пуща: по дороге к наследию предков - из Бреста
    6 ноября прекрасно провели день - ездили в Беловежскую пущу с Жанной. По дороге Жанна очень интересно рассказывала о Бресте,
    читать дальше

    его истории, и конечно о Беловежской пуще. Посетили музей, где также услышали от Жанны о каждом животном необычную историю. Вроде бы животных всех знаем, но и много нового услышали! Далее проехали на экскурсионном автобусе по территории пущи и у вольеров продолжили прогулку с Жанной - кормили животных, наблюдали за ними. Жанна знает, переживает и любит каждого обитателя вольеров, такое неравнодушие к животным и природе! Впечатлений и положительных эмоций мы получили очень много в этот день! По дороге домой также много говорили обо всем - об истории, интересных событиях, о других достопримечательностях. Очень рады что выбрали экскурсию у такого замечательного гида!

  • Н
    Наталья
    8 ноября 2025
    Брест - город контрастов
    Экскурсия была для ребенка, 11 лет. Сын в восторге, очень интересно было познакомиться с историей нашего Бреста!
  • И
    Илья
    6 ноября 2025
    Неизвестный Брест
    Отличная экскурсия по центру Бреста, но по не совсем туристическим местам. История города подана очень интересно и познавательно.
  • С
    Светлана
    6 ноября 2025
    Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
    Мы ездили на экскурсию с Инной, которая обладает просто энциклопедическими знаниями о Брестской крепости.
    Я была с двумя детьми, 8 и
    читать дальше

    10 лет. Конечно сама тема непростая для восприятия детьми, поэтому некоторые факты были сложные им для понимания, но они внимательно всё слушали, осматривали, а зато я слушала с огромным удовольствием. Потому что была в Бресте и Брестской крепости первый раз и мне было очень всё интересно. Площадь Мужества конечно впечатляет своим монументализмом.
    Зато когда Инна отвела нас в казематы, детям конечно было там очень интересно всё, полазить по 2-х уровневым заброшенным казематам - восторг!

    Огромное спасибо Инне! Уже всем вас рекомендую!

  • М
    Марина
    5 ноября 2025
    Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
    Мы приехали в Брест ради посещения Крепости именно с Инной. Она невероятный профессионал, мастер своего дела. Брестская крепость особое место,
    читать дальше

    эмоции здесь у каждого свои, описывать их сложно. Но однозначно такие места нам нужно знать, посещать и помнить. Спасибо, Инна, что рассказали нам историю героизма, мужества, отчаяния и боли людей в Крепости, которая первой встретила Великую Отечественную Войну на нашей Земле.

    Мы приехали в Брест ради посещения Крепости именно с Инной. Она невероятный профессионал, мастер своего дела. Брестская крепость особое место, эмоции здесь у каждого свои, описывать их сложно. Но однозначно такие места нам нужно знать, посещать и помнить. Спасибо, Инна, что рассказали нам историю героизма, мужества, отчаяния и боли людей в Крепости, которая первой встретила Великую Отечественную Войну на нашей Земле.

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Уникальный опыт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бресте
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Брест - город контрастов
  2. Удивительные окрестности Бреста
  3. Вечерние улицы Бреста
  4. Брест новогодний: знакомство с городом
  5. Неизвестный Брест
Какие места ещё посмотреть в Бресте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Беловежская пуща
  2. Самое главное
  3. Советская улица
  4. Брестская Крепость
  5. Монумент «Мужество»
  6. Железнодорожный вокзал
  7. Музей железнодорожной техники
  8. Художественный Музей
  9. Старый город
  10. Музей обороны Брестской крепости
Сколько стоит экскурсия по Бресту в декабре 2025
Сейчас в Бресте в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 1000 до 14 100. Туристы уже оставили гидам 593 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
