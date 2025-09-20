Индивидуальная
Лучший выборБрест - город контрастов: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Бреста, узнайте его историю и посетите уникальные места, которые не увидите самостоятельно. Город откроется для вас с новой стороны
Сегодня в 09:30
16 дек в 09:30
4500 ₽ за всё до 6 чел.
Удивительные окрестности Бреста
Погрузитесь в историю Брестчины, посетив величественные храмы и усадьбы. Узнайте о событиях, изменивших ход мировой истории, и насладитесь живописными видами
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
6125 ₽ за всё до 3 чел.
Вечерние улицы Бреста
Узнать историю города, увидеть самые интересные места и поучаствовать в церемонии зажжения фонарей
12 дек в 14:00
13 дек в 08:00
5500 ₽ за всё до 7 чел.
Брест новогодний: знакомство с городом
Погулять по историческому центру и погрузиться в его историю
Начало: На улице Мицкевича
13 дек в 15:00
3 янв в 15:00
1000 ₽ за человека
Неизвестный Брест: экскурсия по уникальным местам города
Экскурсия для тех, кто хочет узнать Брест с новой стороны. Истории контрабандистов, еврейские погромы и укрытие Вольфа Мессинга ждут вас
Начало: В районе гостиницы «Интурист»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Беловежская пуща: по дороге к наследию предков - из Бреста
Познакомиться с заповедным лесом и его историей
Начало: В месте вашего проживания
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
11 500 ₽ за всё до 4 чел.
Брестская крепость и исторический центр
Погрузитесь в историю Бреста, узнайте о подвигах защитников Брестской крепости и встретьтесь с легендарным фонарщиком
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
14 100 ₽ за всё до 4 чел.
Бизон-сафари в Беловежской пуще
Насладитесь уникальной возможностью увидеть зубров в их естественной среде. Это не просто экскурсия, а настоящее приключение в сердце Беловежской пущи
Начало: В деревне Мыльниск
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от 8700 ₽ за всё до 6 чел.
- ННаталия20 сентября 2025Бизон-сафари в Беловежской пущеДата посещения: 6 сентября 2025Безумно интересная, захватывающая и необычная экскурсия. Мы выезжали рано утром, в грозу, и не особо надеялись на результат. Но он
- ССергей15 сентября 2025Вечерние улицы БрестаДата посещения: 2 сентября 2025Хочется отметить прекрасное знание города, коммуникативные способности Натальи и любовь к городу! Прекрасные познания в области архитектуры и истории города!
Прекрасный гид! Всем рекомендую!
- ММарина3 сентября 2025Вечерние улицы БрестаДата посещения: 3 сентября 2025Остались очень довольны .Экскурсия очень интересная. Наталье , огромное спасибо!
- ААнна10 июля 2025Беловежская пуща: по дороге к наследию предков - из БрестаДата посещения: 5 июля 2025Экскурсия очень понравилась: великолепная Жанна - легкая харизматичная, содержание, вообще сама атмосфера. Начинается в 9.00 заканчивается в 18.00. Все очень понравилось, день пролетел незаметно, но очень продуктивно! Было очень интересно, ярко и уютно! Всем очень рекомендую!
- ИИван29 июня 2025Брест - город контрастовДата посещения: 28 июня 2025Экскурсия прошла великолепно! Очень грамотный гид , погрузил нас в историю города , мы с большим увлечением слушали. Было познавательно без сухих фактов. Спасибо большое!
- ППерескоков25 апреля 2025Беловежская пуща: по дороге к наследию предков - из БрестаДата посещения: 24 апреля 2025Самая лучшая экскурсия! Огромное спасибо Жанне за её великолепно проведенную поездку в Беловежскую пущу, интересную и познавательную информацию!
Огромное спасибо Жанне за её великолепно проведенную поездку в Беловежскую пущу, интересную и познавательную информацию!
Прекрасная ознакомительная экскурсия по г. Брест с гидом Зоя. Мы с семьей прошлись по главным улицам этого города
- ДДмитрий18 ноября 2025Спасибо за экскурсию!
09.11.2025 г. у нас была чудесная экскурсия с Натальей по вечернему Бресту. Увлеченность и знание материала Натальей сразу нас расположили
- ММихаил17 ноября 2025Неизвестный Брест стал для нас немного известнее. Петр дает информацию за большой исторический период,с яркими фактами из истории, историй жизни жителей Бреста,трагических судеб. Эскурсия насыщенная,эмоциональная,очень понятная,2 часа пролетели как 5 минут. Спасибо за эскурсию,наши наилучшие рекомендации.
- ГГеоргий16 ноября 2025Отличная экскурсия по Бресту, которая открывает для туриста новый взгляд на Брест, на то, чем живет город сейчас и в
- ССергей15 ноября 2025Отлично, интересно, познавательно!
- ООльга12 ноября 2025Наталья показала нам свой Брест, очень живой рассказ, легко, доходчиво и интересно. Рассказ очень последователен и структурирован. Вся экскурсия "на одном дыхании", мы влюбились в этот город. Большое спасибо. Всем рекомендую Гида. Наталье- огромное спасибо!
- ЛЛюбовь12 ноября 2025Замечательная прогулка и очень эрудированный экскурсовод, знающий и любящий свой город.
6 ноября прекрасно провели день - ездили в Беловежскую пущу с Жанной. По дороге Жанна очень интересно рассказывала о Бресте
- ННаталья8 ноября 2025Экскурсия была для ребенка, 11 лет. Сын в восторге, очень интересно было познакомиться с историей нашего Бреста!
- ИИлья6 ноября 2025Отличная экскурсия по центру Бреста, но по не совсем туристическим местам. История города подана очень интересно и познавательно.
Мы ездили на экскурсию с Инной, которая обладает просто энциклопедическими знаниями о Брестской крепости.
Я была с двумя детьми, 8 и
Мы приехали в Брест ради посещения Крепости именно с Инной. Она невероятный профессионал, мастер своего дела. Брестская крепость особое место
