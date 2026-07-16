По улицам Бреста: прикосновение к тысячелетней истории
Увидеть набережную, пройтись по пешеходной Советской, заглянуть на Мицкевича и Ленина
Брест — это целая книга, в которой записаны моменты героизма, стойкости и памяти. По её страницам мы и пройдём.
Вы увидите памятники, которые напоминают о событиях истории, и узнаете о людях, что оставили значительный след в судьбе города. А ещё прогуляетесь по уютным улочкам и оцените красоту местной архитектуры.
Описание экскурсии
Улица Мицкевича. Вы увидите Свято-Николаевскую церковь, здания-близнецы, бюст и памятник Пушкину.
Пешеходная улица Советская — брестский Арбат. Пройдёте мимо памятника Тысячелетия Бреста и кинотеатра «Беларусь» (бывшей синагоги). У керосиновых фонарей вечером можно застать работу фонарщика, загадать желание, прикоснувшись к его пуговице, и сделать памятное фото. Также посмотрите на фрески монетного двора, фреску «Берестье 17 века», арт-объект «Счастливый сапог» и башню ЦУМа — местный Биг-Бен.
Набережная с солнечными часами, которые создали в честь 1000-летия Бреста. Она особенно красива вечером.
Улица Ленина — здесь расположены музей «Спасённые ценности», сквер Иконникова, Брестский драматический театр, кукольный театр, площадь Ленина и межевой столб.
Улица Леваневского. Вы посетите музей истории города Бреста и здание бывшего офицерского клуба. Узнаете о квартале, который был построен в межвоенное время.
Организационные детали
Могу бесплатно пофотографировать вас на телефон в понравившейся локации.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Бресте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я аттестованный гид-переводчик по Бресту, работаю на русском и немецком языках. За плечами — опыт публичных выступлений в качестве спикера на конференциях.
Могу глубоко погрузиться в мифологию или говорить о моде читать дальшеуменьшить
и психологии — всё зависит от того, что вам интересно. Моя сильная сторона — переводить сложные исторические и культурные контексты в увлекательный диалог.
Я хорошо знаю не только главные достопримечательности, но и местную жизнь, детали, которые обычно ускользают от путешественников. А еще могу провести фотосессию с художественной съемкой на смартфон.
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