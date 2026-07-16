Брест — это целая книга, в которой записаны моменты героизма, стойкости и памяти. По её страницам мы и пройдём. Вы увидите памятники, которые напоминают о событиях истории, и узнаете о людях, что оставили значительный след в судьбе города. А ещё прогуляетесь по уютным улочкам и оцените красоту местной архитектуры.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 3000 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Бресте

Описание экскурсии

Улица Мицкевича. Вы увидите Свято-Николаевскую церковь, здания-близнецы, бюст и памятник Пушкину.

Пешеходная улица Советская — брестский Арбат. Пройдёте мимо памятника Тысячелетия Бреста и кинотеатра «Беларусь» (бывшей синагоги). У керосиновых фонарей вечером можно застать работу фонарщика, загадать желание, прикоснувшись к его пуговице, и сделать памятное фото. Также посмотрите на фрески монетного двора, фреску «Берестье 17 века», арт-объект «Счастливый сапог» и башню ЦУМа — местный Биг-Бен.

Набережная с солнечными часами, которые создали в честь 1000-летия Бреста. Она особенно красива вечером.

Улица Ленина — здесь расположены музей «Спасённые ценности», сквер Иконникова, Брестский драматический театр, кукольный театр, площадь Ленина и межевой столб.

Улица Леваневского. Вы посетите музей истории города Бреста и здание бывшего офицерского клуба. Узнаете о квартале, который был построен в межвоенное время.

Организационные детали

Могу бесплатно пофотографировать вас на телефон в понравившейся локации.