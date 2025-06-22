Индивидуальная
до 8 чел.
Пешком по чудному Бресту
Прогулка по историческому Бресту: откройте для себя тайны старинных улиц и домов, погрузитесь в атмосферу прошлого и настоящего
Начало: На улице Карла Маркса
«Полюбуетесь умиротворяющими пейзажами на набережной Франциска Скорины»
1 июл в 18:00
5 июл в 18:00
5500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только
Двухдневное путешествие по Брестской области: от исторических усадеб до величественной Беловежской пущи. Откройте для себя культуру и природу региона
Начало: Жд вокзал-Брест центральный, вход под шпилем
«Заглянете в старинную аптеку, прогуляетесь по Елисейским полям Бреста, улице Советской, и по уютной набережной реки Мухавец»
7 июл в 10:00
23 авг в 10:00
21 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Историческая прогулка по Бресту
Индивидуальная автоэкскурсия по Бресту позволит вам увидеть архитектурные памятники, узнать истории города и прочувствовать его уникальную атмосферу
«Прогуляетесь по старинным улочкам, вдоль уютной набережной и через атмосферные дворики довоенного Бреста»
30 июн в 11:00
1 июл в 11:00
8000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- оольга22 июня 2025Отличная экскурсия, сочетание убодного маршрута, приятного человек и интересного рассказчика,- это как раз то что надо. Брест сложный город и
- ЮЮлия21 июня 2025Нам очень понравилась экскурсия по Бресту, время пролетело незаметно. Рекомендуем к посещению!
- ННаталья15 июня 2025Были в Бресте впервые, семьей 3 чел. Рассказ Юлии о городе в целом понравился, но он был посвящен больше древней
- ТТатьяна2 июня 2025Посетили пущу, по пути заехали ещё в несколько мест. Все что касается рассказа о животных и пуще, кормления - идеально,
- ННина14 апреля 2025Хотим от всей души поблагодарить Игоря Анатольевича за прекрасную экскурсию! Очень хорошо был продуман маршрут поездки. Были учтены все наши
- ЮЮрий9 ноября 2024Отличный тур, прекрасный гид, очень знающий, деликатный и заботливый. Остались только приятные впечатления, ни одного недостатка не нашел.
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Набережная»
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Сколько стоит экскурсия по Бресту в июне 2025
Сейчас в Бресте в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 5500 до 21 000. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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