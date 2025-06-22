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Экскурсии по набережной Бреста

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Бресте, цены от 5500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Пешком по чудному Бресту
Пешая
2.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Пешком по чудному Бресту
Прогулка по историческому Бресту: откройте для себя тайны старинных улиц и домов, погрузитесь в атмосферу прошлого и настоящего
Начало: На улице Карла Маркса
«Полюбуетесь умиротворяющими пейзажами на набережной Франциска Скорины»
1 июл в 18:00
5 июл в 18:00
5500 ₽ за всё до 8 чел.
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
На машине
13 часов
44 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только
Двухдневное путешествие по Брестской области: от исторических усадеб до величественной Беловежской пущи. Откройте для себя культуру и природу региона
Начало: Жд вокзал-Брест центральный, вход под шпилем
«Заглянете в старинную аптеку, прогуляетесь по Елисейским полям Бреста, улице Советской, и по уютной набережной реки Мухавец»
7 июл в 10:00
23 авг в 10:00
21 000 ₽ за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Бресту на авто
На машине
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Историческая прогулка по Бресту
Индивидуальная автоэкскурсия по Бресту позволит вам увидеть архитектурные памятники, узнать истории города и прочувствовать его уникальную атмосферу
«Прогуляетесь по старинным улочкам, вдоль уютной набережной и через атмосферные дворики довоенного Бреста»
30 июн в 11:00
1 июл в 11:00
8000 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • о
    ольга
    22 июня 2025
    Пешком по чудному Бресту
    Отличная экскурсия, сочетание убодного маршрута, приятного человек и интересного рассказчика,- это как раз то что надо. Брест сложный город и
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    говорить просто о тяжелых периодах прошлого, это прекрасная особенность Юлии. Экскурсия насыщенная и интересная, как и сам город. Спасибо огромное, мы отлично провели время в Вашем городе.

    Отличная экскурсия, сочетание убодного маршрута, приятного человек и интересного рассказчика,- это как раз то что надоОтличная экскурсия, сочетание убодного маршрута, приятного человек и интересного рассказчика,- это как раз то что надоОтличная экскурсия, сочетание убодного маршрута, приятного человек и интересного рассказчика,- это как раз то что надо
  • Ю
    Юлия
    21 июня 2025
    Пешком по чудному Бресту
    Нам очень понравилась экскурсия по Бресту, время пролетело незаметно. Рекомендуем к посещению!
  • Н
    Наталья
    15 июня 2025
    Пешком по чудному Бресту
    Были в Бресте впервые, семьей 3 чел. Рассказ Юлии о городе в целом понравился, но он был посвящен больше древней
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    истории, лично мне не хватило информации о событиях 1941-1944г, а также чем живет Брест сегодня. Подойдет больше тем, кто любит даты(их очень много в рассказе и они не запоминаются). Место начала экскурсии тоже не совсем правильно выбрано. Мы не увидели театр, а также скульптуру «Старый год», будет повод вернуться. Город очень красивый!

  • Т
    Татьяна
    2 июня 2025
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
    Посетили пущу, по пути заехали ещё в несколько мест. Все что касается рассказа о животных и пуще, кормления - идеально,
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    детям и мне очень понравилось. Игорь умеет приманить животных, которые на жаре не очень активны. То, что касается рассказов про Беларусь, то информация мне показалась однобокой из серии "как хорошо в стране советской жить", очень зайдёт фанатам СССР и тем, кто разделяет идеи коллективизации, плановой экономики и всеобщего равенства. В любом случае было любопытно пообщаться с человеком, который на столько любит свою страну и так ценит существующий уклад. Отдельное спасибо Игорю за аккуратную езду и белорусские песни на обратном пути.

    Посетили пущу, по пути заехали ещё в несколько мест. Все что касается рассказа о животных иПосетили пущу, по пути заехали ещё в несколько мест. Все что касается рассказа о животных иПосетили пущу, по пути заехали ещё в несколько мест. Все что касается рассказа о животных иПосетили пущу, по пути заехали ещё в несколько мест. Все что касается рассказа о животных иПосетили пущу, по пути заехали ещё в несколько мест. Все что касается рассказа о животных иПосетили пущу, по пути заехали ещё в несколько мест. Все что касается рассказа о животных иПосетили пущу, по пути заехали ещё в несколько мест. Все что касается рассказа о животных и
  • Н
    Нина
    14 апреля 2025
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
    Хотим от всей души поблагодарить Игоря Анатольевича за прекрасную экскурсию! Очень хорошо был продуман маршрут поездки. Были учтены все наши
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    интересы. Считаем, что нам повезло с гидом! Этого человека отличают интеллигентность, порядочность, корректность. Игорь обладает широкими познаниями по истории, культуре, экономике, социологии. За период поездки мы обогатились информацией о тех местам, которые мы посетили. Красота необыкновенная!!! Замки завораживают! Очень понравилась усадьба Тадеуша Костюшко. Игорь любит всей душой и всем сердцем Беларусь и свой край! Это чувствуется в каждом его рассказе. Спасибо за полученные позитивные эмоции и неизгладимые впечатления!

    Хотим от всей души поблагодарить Игоря Анатольевича за прекрасную экскурсию! Очень хорошо был продуман маршрут поездкиХотим от всей души поблагодарить Игоря Анатольевича за прекрасную экскурсию! Очень хорошо был продуман маршрут поездкиХотим от всей души поблагодарить Игоря Анатольевича за прекрасную экскурсию! Очень хорошо был продуман маршрут поездкиХотим от всей души поблагодарить Игоря Анатольевича за прекрасную экскурсию! Очень хорошо был продуман маршрут поездкиХотим от всей души поблагодарить Игоря Анатольевича за прекрасную экскурсию! Очень хорошо был продуман маршрут поездкиХотим от всей души поблагодарить Игоря Анатольевича за прекрасную экскурсию! Очень хорошо был продуман маршрут поездкиХотим от всей души поблагодарить Игоря Анатольевича за прекрасную экскурсию! Очень хорошо был продуман маршрут поездкиХотим от всей души поблагодарить Игоря Анатольевича за прекрасную экскурсию! Очень хорошо был продуман маршрут поездкиХотим от всей души поблагодарить Игоря Анатольевича за прекрасную экскурсию! Очень хорошо был продуман маршрут поездкиХотим от всей души поблагодарить Игоря Анатольевича за прекрасную экскурсию! Очень хорошо был продуман маршрут поездки
  • Ю
    Юрий
    9 ноября 2024
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
    Отличный тур, прекрасный гид, очень знающий, деликатный и заботливый. Остались только приятные впечатления, ни одного недостатка не нашел.

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Набережная»

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В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Обзорная экскурсия по Бресту на авто
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  1. Самое главное
  2. Беловежская пуща
  3. Брестская Крепость
  4. Советская улица
  5. Железнодорожный вокзал
  6. Музей обороны Брестской крепости
  7. Набережная
  8. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Бресту в июне 2025
Сейчас в Бресте в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 5500 до 21 000. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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