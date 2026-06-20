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Трансферы в Беловежскую пущу – экскурсии в Бресте

Найдено 4 экскурсии в категории «Трансферы в Беловежскую пущу» в Бресте, цены от 10 400 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Трансфер из Бреста в Беловежскую пущу и обратно
На машине
9 часов
30 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Бреста в Беловежскую пущу и обратно
Туда, где любили охотиться польские короли и русские цари
Сегодня в 09:00
23 июн в 09:00
10 400 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер на экскурсию в Беловежскую пущу, Каменецкую башню - из Бреста и обратно
На машине
8 часов
33 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер на экскурсию в Беловежскую пущу, Каменецкую башню - из Бреста и обратно
Добраться до заповедника и вернуться обратно с максимальным комфортом и безопасностью
Сегодня в 08:00
23 июн в 08:00
10 400 ₽ за всё до 4 чел.
Брест - Беловежская пуща: трансфер туда и обратно
На машине
8 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Брест - Беловежская пуща: трансфер туда и обратно
Комфортно добраться до главного заповедника Беларуси
22 июн в 09:00
23 июн в 09:00
11 900 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер из Бреста в Беловежскую пущу и обратно
На машине
6 часов
-
30%
31 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Бреста в Беловежскую пущу и обратно
С комфортом съездить в один из древнейших реликтовых лесов Европы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
22 июн в 09:00
11 900 ₽17 000 ₽ за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Трансферы в Беловежскую пущу»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бресте
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Трансфер из Бреста в Беловежскую пущу и обратно;
  2. Трансфер на экскурсию в Беловежскую пущу, Каменецкую башню - из Бреста и обратно;
  3. Брест - Беловежская пуща: трансфер туда и обратно;
  4. Трансфер из Бреста в Беловежскую пущу и обратно.
Какие места ещё посмотреть в Бресте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Улица Советская;
  2. Беловежская пуща;
  3. Аллея кованых фонарей;
  4. Советская улица;
  5. Здание железнодорожного вокзала;
  6. Брестская Крепость;
  7. Монумент «Мужество»;
  8. Счастливый сапог;
  9. Железнодорожный вокзал;
  10. Старый город.
Сколько стоит экскурсия по Бресту в июне 2026
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