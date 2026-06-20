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Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Бреста в Беловежскую пущу и обратно
Туда, где любили охотиться польские короли и русские цари
Сегодня в 09:00
23 июн в 09:00
10 400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер на экскурсию в Беловежскую пущу, Каменецкую башню - из Бреста и обратно
Добраться до заповедника и вернуться обратно с максимальным комфортом и безопасностью
Сегодня в 08:00
23 июн в 08:00
10 400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер к замкам Несвиж, Мир, Коссово - из Бреста и обратно
Комфортный способ побывать в знаменитых замках Беларуси
Сегодня в 08:00
23 июн в 08:00
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Брест - Беловежская пуща: трансфер туда и обратно
Комфортно добраться до главного заповедника Беларуси
22 июн в 09:00
23 июн в 09:00
11 900 ₽ за всё до 4 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Бреста в Беловежскую пущу и обратно
С комфортом съездить в один из древнейших реликтовых лесов Европы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
22 июн в 09:00
11 900 ₽
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Бреста - в замки Коссово, Несвиж, Мир и обратно
Доехать до знаковых локаций на комфортабельном микроавтобусе и изучить их в собственном темпе
23 июн в 08:30
24 июн в 08:30
30 900 ₽ за всё до 8 чел.
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