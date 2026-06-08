Открывая Беларусь: Беловежская пуща и Брестская крепость
Древний лес, зубры, царские деревья и главная крепость страны
За один день вы посетите два самых известных места Брестской области.
Сначала отправитесь в Беловежскую пущу — один из старейших лесов Европы, где увидите многовековые деревья и животных в просторных вольерах.
Затем познакомитесь с историей Брестской крепости и её героической обороны в годы Великой Отечественной войны.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Бреста. По дороге я расскажу о Бресте, местных традициях и интересных фактах о регионе.
10:00 — прибытие в Беловежскую пущу
10:15–10:45 — Музей природы: вы самостоятельно осмотрите экспозицию, посвящённую флоре и фауне национального парка.
11:00–13:30 — автобусная экскурсия по Беловежской пуще: вы увидите знаменитые Царские мосты, дуб-патриарх возрастом почти 600 лет, 350-летнюю сосну, музей народного быта и старинных технологий. Узнаете о традициях самогоноварения в Пуще, а взрослые смогут попробовать местный самогон.
13:30–14:00 — прогулка по вольерам: после экскурсии исследуете территорию с зубрами, оленями и другими обитателями пущи. Я расскажу об их повадках и помогу сориентироваться на месте.
14:00–15:00 — обед (по желанию)
15:00 — выезд в Брест
16:00–18:00 — Брестская крепость: вы осмотрите главные памятники мемориального комплекса: Холмские и Тереспольские ворота, скульптуру «Жажда», монумент «Мужество» и руины казарм. При желании посетите музей.
18:00 — возвращение на вокзал или к месту проживания
Организационные детали
Это не экскурсия с большим кол-ом информации, а путешествие с сопровождением и небольшими рассказами
Поездка проходит на автомобиле Škoda Rapid с кондиционером
В машине есть Wi-Fi, бутилированная вода и детские кресла
При необходимости встречу вас в аэропорту и после экскурсии отвезу обратно
Дополнительно оплачивается
Автобусная экскурсия по Беловежской пуще — 30 бел. руб. для взрослых (≈ 850 ₽) и 18 бел. руб. для детей (≈ 500 ₽)
Посещение вольеров — 15 бел. руб. для взрослых (≈ 420 ₽) и 9 бел. руб. для детей (≈ 250 ₽)
Музей природы — 14 бел. руб. для взрослых (≈ 400 ₽) и 9 бел. руб. для детей (≈ 250 ₽). Есть комплексные билеты со скидкой
Питание
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий — ваш гид в Бресте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 97 туристов
Я вожу трансферы по региону и Беларуси. Мои поездки — это не просто сухие факты, а живые истории, которые погружают вас в атмосферу места. Я люблю свою работу за возможность читать дальшеуменьшить
делиться эмоциями, знакомить людей с культурой и открывать для них новые грани знакомых достопримечательностей. В наших поездках вы не просто услышите о прошлом — вы попробуете его на вкус! Я включаю в трансферы остановки в аутентичные кафе, где подают блюда по особым рецептам.
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