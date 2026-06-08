За один день вы посетите два самых известных места Брестской области. Сначала отправитесь в Беловежскую пущу — один из старейших лесов Европы, где увидите многовековые деревья и животных в просторных вольерах. Затем познакомитесь с историей Брестской крепости и её героической обороны в годы Великой Отечественной войны.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 13 900 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Бресте

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Бреста. По дороге я расскажу о Бресте, местных традициях и интересных фактах о регионе.

10:00 — прибытие в Беловежскую пущу

10:15–10:45 — Музей природы: вы самостоятельно осмотрите экспозицию, посвящённую флоре и фауне национального парка.

11:00–13:30 — автобусная экскурсия по Беловежской пуще: вы увидите знаменитые Царские мосты, дуб-патриарх возрастом почти 600 лет, 350-летнюю сосну, музей народного быта и старинных технологий. Узнаете о традициях самогоноварения в Пуще, а взрослые смогут попробовать местный самогон.

13:30–14:00 — прогулка по вольерам: после экскурсии исследуете территорию с зубрами, оленями и другими обитателями пущи. Я расскажу об их повадках и помогу сориентироваться на месте.

14:00–15:00 — обед (по желанию)

15:00 — выезд в Брест

16:00–18:00 — Брестская крепость: вы осмотрите главные памятники мемориального комплекса: Холмские и Тереспольские ворота, скульптуру «Жажда», монумент «Мужество» и руины казарм. При желании посетите музей.

18:00 — возвращение на вокзал или к месту проживания

Организационные детали

Это не экскурсия с большим кол-ом информации, а путешествие с сопровождением и небольшими рассказами

Поездка проходит на автомобиле Škoda Rapid с кондиционером

В машине есть Wi-Fi, бутилированная вода и детские кресла

При необходимости встречу вас в аэропорту и после экскурсии отвезу обратно

Дополнительно оплачивается