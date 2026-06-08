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Открывая Беларусь: Беловежская пуща и Брестская крепость

Древний лес, зубры, царские деревья и главная крепость страны
За один день вы посетите два самых известных места Брестской области.

Сначала отправитесь в Беловежскую пущу — один из старейших лесов Европы, где увидите многовековые деревья и животных в просторных вольерах.

Затем познакомитесь с историей Брестской крепости и её героической обороны в годы Великой Отечественной войны.
Открывая Беларусь: Беловежская пуща и Брестская крепость
Открывая Беларусь: Беловежская пуща и Брестская крепость
Открывая Беларусь: Беловежская пуща и Брестская крепость

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Бреста. По дороге я расскажу о Бресте, местных традициях и интересных фактах о регионе.

10:00 — прибытие в Беловежскую пущу

10:15–10:45 — Музей природы: вы самостоятельно осмотрите экспозицию, посвящённую флоре и фауне национального парка.

11:00–13:30 — автобусная экскурсия по Беловежской пуще: вы увидите знаменитые Царские мосты, дуб-патриарх возрастом почти 600 лет, 350-летнюю сосну, музей народного быта и старинных технологий. Узнаете о традициях самогоноварения в Пуще, а взрослые смогут попробовать местный самогон.

13:30–14:00 — прогулка по вольерам: после экскурсии исследуете территорию с зубрами, оленями и другими обитателями пущи. Я расскажу об их повадках и помогу сориентироваться на месте.

14:00–15:00 — обед (по желанию)

15:00 — выезд в Брест

16:00–18:00 — Брестская крепость: вы осмотрите главные памятники мемориального комплекса: Холмские и Тереспольские ворота, скульптуру «Жажда», монумент «Мужество» и руины казарм. При желании посетите музей.

18:00 — возвращение на вокзал или к месту проживания

Организационные детали

  • Это не экскурсия с большим кол-ом информации, а путешествие с сопровождением и небольшими рассказами
  • Поездка проходит на автомобиле Škoda Rapid с кондиционером
  • В машине есть Wi-Fi, бутилированная вода и детские кресла
  • При необходимости встречу вас в аэропорту и после экскурсии отвезу обратно

Дополнительно оплачивается

  • Автобусная экскурсия по Беловежской пуще — 30 бел. руб. для взрослых (≈ 850 ₽) и 18 бел. руб. для детей (≈ 500 ₽)
  • Посещение вольеров — 15 бел. руб. для взрослых (≈ 420 ₽) и 9 бел. руб. для детей (≈ 250 ₽)
  • Музей природы — 14 бел. руб. для взрослых (≈ 400 ₽) и 9 бел. руб. для детей (≈ 250 ₽). Есть комплексные билеты со скидкой
  • Питание

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий
Василий — ваш гид в Бресте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 97 туристов
Я вожу трансферы по региону и Беларуси. Мои поездки — это не просто сухие факты, а живые истории, которые погружают вас в атмосферу места. Я люблю свою работу за возможность
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делиться эмоциями, знакомить людей с культурой и открывать для них новые грани знакомых достопримечательностей. В наших поездках вы не просто услышите о прошлом — вы попробуете его на вкус! Я включаю в трансферы остановки в аутентичные кафе, где подают блюда по особым рецептам.

Входит в следующие категории Бреста

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