В течение одного дня мы посетим дом-музей, усадьбу и два дворца, расположенные в Брестской области.

Пружанскй палацык. Усадьба середины 19в построена шляхтичем Валенцием Швыковским. Окружена парковым комплексом с вековыми деревьями.

Программой предусмотрена экскурсия по залам особняка. Так же в Пружанах мы увидим костел и православный храм 19 в., слияние рек Муха и Вец, откуда берет начало полноводный Мухавец, несущий свои воды через Брест к Западному Бугу.

Ружанский дворец. Дворец конца 16 века, с богатой историей и величием архитектурных форм, видевший наизнатнейших особ того времени. Программой предусмотрена экскурсия в музейном комплексе.

Коссовский дворец. Построен в середине 19 века состоятельным мануфактурщиком В. Пусловским. Судьбы, факты и легенды переплелись за долгие годы так, что иногда сложно разобраться где правда, а где вымысел. В залах дворца мы постараемся разобраться в хитросплетениях истории.

Так же в непосредственной близости от дворца Пусловских расположен дом-музей героя Беларуси, Польши и США -- Тадеуша Костюшко. Вас ждет увлекательная экскурсия по залам музея.