Замки Брестчины
Замки Брестчины
Замки Брестчины
Замки Брестчины
Замки Брестчины
Замки Брестчины
Замки Брестчины
Замки Брестчины

Что вы увидите 🤩

  • Пружанский палацик
  • Ружанский дворец
  • Дом-музей Т. Костюшко
  • Дворец Пусловских
В течение одного дня мы посетим дом-музей, усадьбу и два дворца, расположенные в Брестской области.
Пружанскй палацык. Усадьба середины 19в построена шляхтичем Валенцием Швыковским. Окружена парковым комплексом с вековыми деревьями.
Программой предусмотрена экскурсия по залам особняка. Так же в Пружанах мы увидим костел и православный храм 19 в., слияние рек Муха и Вец, откуда берет начало полноводный Мухавец, несущий свои воды через Брест к Западному Бугу.
Ружанский дворец. Дворец конца 16 века, с богатой историей и величием архитектурных форм, видевший наизнатнейших особ того времени. Программой предусмотрена экскурсия в музейном комплексе.
Коссовский дворец. Построен в середине 19 века состоятельным мануфактурщиком В. Пусловским. Судьбы, факты и легенды переплелись за долгие годы так, что иногда сложно разобраться где правда, а где вымысел. В залах дворца мы постараемся разобраться в хитросплетениях истории.
Так же в непосредственной близости от дворца Пусловских расположен дом-музей героя Беларуси, Польши и США -- Тадеуша Костюшко. Вас ждет увлекательная экскурсия по залам музея.

Цены на экскурсию

Для группы 1-7 человек
Замки Брестчины
$125

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • экскурсии в Пружанском палацике
  • Ружанском дворце
  • музее Т. Костюшко
  • транспорт
Что не входит
  • Входные билеты
  • питание.
Где начинаем и завершаем
Начало: место вашего проживания в пределах Бреста
Завершение: по согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: все дни кроме пн. и вт.
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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все дни кроме пн. и вт.

Брест Э.
Брест Э.
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