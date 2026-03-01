Приглашаем открыть для себя дворцовые комплексы рода Пусловских и Сапегов, услышать про их взлёты и падения в разные столетия и прикоснуться к сакральным тайнам.
Вы осмотрите снаружи и внутри Коссовский и Ружанский замки, посетите музей-усадьбу Костюшко, а в финале окунётесь в военную историю Каменецкой башни.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Бреста
10:45–12:20 — Коссовский замок (дворец Пусловских) — памятник неоготической архитектуры 19 века, поражающий великолепием интерьеров
12:20–13:00 — музей-усадьба Т. Костюшко — национального героя, военного и политического деятеля
13:00–14:00 — переезд в п. Ружаны и обед
14:00–14:40 — Ружанский замок (дворец Сапегов) — одна из крупнейших магнатских резиденций 17–18 веков, бывший оборонительный замок с башнями и многоэтажными подвалами
14:40–16:00 — переезд в г. Каменец
16:00–17:00 — Каменецкая башня (Белая Вежа) — единственный сохранившийся до наших дней памятник оборонительного назначения волынского типа
17:00–18:00 — возвращение в Брест
Вы исследуете внутренние помещения памятников архитектуры, осмотрите экспозиции оружия, мебели, предметов быта, домашней утвари.
Вы узнаете:
- об истории возникновения и строительства замков, а также разрушения и реконструкции
- жизненном пути основателей и владельцев
- событиях, происходившие в былые времена и связанных с этими историческими памятниками
- легендах, мифах и подтверждённых фактах
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе Opel Movano, все входные билеты
- Отдельно по желанию оплачивается обед
- Детское кресло или бустер — по запросу
- С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Бресте
Провели экскурсии для 175 туристов
Коммуникабельность, общительность, порядочность и профессионализм — это про нас. Официально осуществляем пассажирские перевозки на территории Республики Беларусь, включены в Реестр автомобильных перевозчиков и Реестр субъектов туристической деятельности с правом осуществления международного
Похожие экскурсии на «Замки Брестчины»
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборУдивительные окрестности Бреста
Погрузитесь в историю Брестчины, посетив величественные храмы и усадьбы. Узнайте о событиях, изменивших ход мировой истории, и насладитесь живописными видами
30 мар в 08:00
31 мар в 08:00
7400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер к замкам Несвиж, Мир, Коссово - из Бреста и обратно
Комфортный способ побывать в знаменитых замках Беларуси
1 мая в 08:00
2 мая в 08:00
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Бреста по замкам, дворцам и усадьбам Брестской области
Отправиться в поездку по местам причудливых переплетений архитектурных эпох
Завтра в 08:00
26 мар в 08:00
28 900 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Бреста - в Беловежскую пущу, Каменец, Ружаны и Коссово
Побывать в знаменитом заповеднике и осмотреть старинные замки
1 мая в 08:00
2 мая в 08:00
18 900 ₽ за всё до 4 чел.