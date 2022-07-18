Безмолвные свидетели: пешая экскурсия по особнякам Бреста

Понять историю города через судьбу сохранившихся домов

Казалось бы, чего необычного в рассказе об особняках, построенных на рубеже 19-20 веков? Чудом они уцелели в сильнейших пожарах и вихрях двух мировых войн. Их стены помнят все крутые повороты истории Бреста и необычные судьбы своих хозяев. Мы пройдем по городу и попросим их открыть нам свои тайны.
Безмолвные свидетели: пешая экскурсия по особнякам Бреста
Безмолвные свидетели: пешая экскурсия по особнякам Бреста
Безмолвные свидетели: пешая экскурсия по особнякам Бреста
Безмолвные свидетели: пешая экскурсия по особнякам Бреста
Безмолвные свидетели: пешая экскурсия по особнякам Бреста
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Что вас ожидает

Повороты судьбы

У нашего города нелегкая история: многократная смена власти, Первая и Вторая мировые войны, эвакуации и репрессии — и все это за короткий период на рубеже 19-20 веков. Чудом сохранившиеся особняки, с которыми вы познакомитесь, давно не принадлежат потомкам их хозяев. В одном психоневрологический диспансер, в другом поликлиника, в третьем санитарная станция. Но это не просто дома — им удалось выстоять и сохранить истории жителей города, о которых я вам и расскажу.

Вопреки невзгодам

Во время Первой мировой войны многие семьи были эвакуированы, а потом не смогли вернуться в Брест. Другие, построив дома заново, были депортированы после 1939 года из-за очередной смены власти. А некоторые просто погибли в гетто. Во время нашей прогулки я покажу вам, как жители моего города переживали эти катастрофические времена, но при этом продолжали любить, творить и созидать.

Организационные детали

Это пешая прогулка, протяженностью 3-4 километра.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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