Экскурсия по Бресту предлагает уникальную возможность погрузиться в прошлое города через его особняки. Эти здания стали свидетелями множества исторических событий, от мировых войн до смены власти.Они хранят в себе истории

жителей, которые пережили эвакуации и депортации, но продолжали творить и созидать. Участники экскурсии узнают о судьбах людей, живших в этих домах, и увидят, как они сохранили свою идентичность, несмотря на все испытания

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для пеших прогулок. В это время года можно насладиться теплым климатом и долгими световыми днями. В апреле и октябре также можно отправиться на экскурсию, но стоит быть готовым к возможным дождям. Зимой и ранней весной прогулка возможна, но необходимо учитывать холодную погоду и короткий световой день.

Сейчас август — это идеальное время.