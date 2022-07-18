Казалось бы, чего необычного в рассказе об особняках, построенных на рубеже 19-20 веков? Чудом они уцелели в сильнейших пожарах и вихрях двух мировых войн. Их стены помнят все крутые повороты истории Бреста и необычные судьбы своих хозяев. Мы пройдем по городу и попросим их открыть нам свои тайны.

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Что вас ожидает

Повороты судьбы

У нашего города нелегкая история: многократная смена власти, Первая и Вторая мировые войны, эвакуации и репрессии — и все это за короткий период на рубеже 19-20 веков. Чудом сохранившиеся особняки, с которыми вы познакомитесь, давно не принадлежат потомкам их хозяев. В одном психоневрологический диспансер, в другом поликлиника, в третьем санитарная станция. Но это не просто дома — им удалось выстоять и сохранить истории жителей города, о которых я вам и расскажу.

Вопреки невзгодам

Во время Первой мировой войны многие семьи были эвакуированы, а потом не смогли вернуться в Брест. Другие, построив дома заново, были депортированы после 1939 года из-за очередной смены власти. А некоторые просто погибли в гетто. Во время нашей прогулки я покажу вам, как жители моего города переживали эти катастрофические времена, но при этом продолжали любить, творить и созидать.

Организационные детали

Это пешая прогулка, протяженностью 3-4 километра.