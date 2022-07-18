У нашего города нелегкая история: многократная смена власти, Первая и Вторая мировые войны, эвакуации и репрессии — и все это за короткий период на рубеже 19-20 веков. Чудом сохранившиеся особняки, с которыми вы познакомитесь, давно не принадлежат потомкам их хозяев. В одном психоневрологический диспансер, в другом поликлиника, в третьем санитарная станция. Но это не просто дома — им удалось выстоять и сохранить истории жителей города, о которых я вам и расскажу.
Во время Первой мировой войны многие семьи были эвакуированы, а потом не смогли вернуться в Брест. Другие, построив дома заново, были депортированы после 1939 года из-за очередной смены власти. А некоторые просто погибли в гетто. Во время нашей прогулки я покажу вам, как жители моего города переживали эти катастрофические времена, но при этом продолжали любить, творить и созидать.
Это пешая прогулка, протяженностью 3-4 километра.