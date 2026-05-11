Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для пеших прогулок. В это время года можно насладиться теплым климатом и долгими световыми днями. В апреле и октябре также можно отправиться на экскурсию, но стоит быть готовым к возможным дождям. Зимой и ранней весной прогулка возможна, но необходимо учитывать холодную погоду и короткий световой день.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Особняки Бреста
Психоневрологический диспансер
Поликлиника
Санитарная станция
Описание экскурсии
Повороты судьбы
У нашего города нелегкая история: многократная смена власти, Первая и Вторая мировые войны, эвакуации и репрессии — и все это за короткий период на рубеже 19-20 веков. Чудом сохранившиеся особняки, с которыми вы познакомитесь, давно не принадлежат потомкам их хозяев. В одном психоневрологический диспансер, в другом поликлиника, в третьем санитарная станция. Но это не просто дома — им удалось выстоять и сохранить истории жителей города, о которых я вам и расскажу.
Вопреки невзгодам
Во время Первой мировой войны многие семьи были эвакуированы, а потом не смогли вернуться в Брест. Другие, построив дома заново, были депортированы после 1939 года из-за очередной смены власти. А некоторые просто погибли в гетто. Во время нашей прогулки я покажу вам, как жители моего города переживали эти катастрофические времена, но при этом продолжали любить, творить и созидать.
Организационные детали
Остаток стоимости нужно будет передать гиду в белорусских рублях по курсу Национального Банка РБ на день проведения экскурсии
Это пешая прогулка протяженностью 3-4 километра
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Бресте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 5939 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, я аттестованный гид и историк по образованию. И если вы решили посетить наш город — добро пожаловать! Я с огромным удовольствием вас с ним познакомлю. Можно читать дальшеуменьшить
сказать, что мне очень повезло, так как моё главное увлечение в жизни стало моей работой. Тексты своих экскурсий я разрабатываю так, чтобы интересно было всем участникам группы: тем, кто хорошо знает историю, и тем, у кого в знаниях есть пробелы. Скучать во время экскурсии и считать время до её окончания, могу уверить, не будет никто!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
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3
–
2
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1
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Светлана
Хочу поделиться об экскурсии и об нашем гиде Татьяне – очень профессиональный и доброжелательный экскурсовод, отлично владеет информацией и умеет интересно рассказывать о городе. Она подробно и увлекательно рассказывала о главных читать дальшеуменьшить
достопримечательностях Бреста, делилась историческими фактами, что сделало нашу экскурсию насыщенной и приятной. Благодаря ей мы узнали много нового о истории города, его культуре и значимых памятниках. Экскурсия прошла легко, с комфортом, и оставила у нас только положительные впечатления. Всем, кто собирается посетить Брест, мы настоятельно советуем выбрать экскурсию с Татьяной – она действительно делает город интересным и живым!
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О
Оксана
Все очень понравилось! Брест старого города открылся мне совсем иначе! Огромное спасибо экскурсоводу Татьяне — человек буквально горит тем, что рассказывает. Два часа пешей прогулки пролетели как 20 минут. Никакой сухой датировки, только живой слог, байки и неожиданные факты. Рекомендую всем, кто хочет не просто пройтись, а прочувствовать город. 10/10!
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Ю
Юрий
Очень благодарны Татьяне. Необыкновенная экскурсия, благодаря ей узнали не просто новые факты о Бресте, но и сделали открытия для себя. Хотим еще приехать ❗️ Очень рекомендуем 👍🏼
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Е
Елена
На экскурсии создалось впечатление, что мы давно друг друга знаем. Прогулка была интересной для всей разношерстной нашей семьи, насыщенная историями жителей Бреста, и неожиданно открывающимися деталями в архитектуре города. Темп читать дальшеуменьшить
прогулки подходящий, не лекция, а обмен мнениями, в общем, самое приятное впечатление от встречи. Очень порадовало бережное сохранение названий улиц на протяжении многих лет. Еще раз огромное спасибо, Татьяна, за знакомство с городом и за то, что именно эту экскурсию вы нам посоветовали. Не успели только на встречу с фонарщиком: почему-то он прошел раньше, чем было обозначено на часах улицы Советской.
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О
Оксана
Остались довольны экскурсией Татьяны по особнякам Бреста. Приятная и дружелюбная, с хорошей дикцией и богатым словарным запасом. Рассказывала не «по писаному» хотя использовала архивные данные, воспоминания сторожил и местные легенды. Два часа прошли совершенно не заметно. Спасибо!
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Ольга
Татьяна одна из тех редких рассказчиков, которые могут увлечь своими историями, так что теряешь счет времени. Итересно, красиво, захватывающе. Очень рекомендую!!!
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