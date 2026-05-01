Мои заказы

Древний Слоним и окрестности - из Гродно

Древние храмы, старинные усадьбы, уютные улочки яркого и самобытного города Слоним и многое другое
Вы исследуете лучшие достопримечательности Слонимщины — от памятников природы до старинных храмов и усадеб.

Я расскажу о сохранившейся архитектуре этого края: не только католической и православной, но и об интересной городской застройке.

Вы узнаете, какой насыщенной была история небольшого и тихого Слонима и какие великие люди и события связаны с этим городом.
Древний Слоним и окрестности - из Гродно
Древний Слоним и окрестности - из Гродно
Древний Слоним и окрестности - из Гродно

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Гродно

10:30–10:45 — Деречин. Вы увидите впечатляющий неоготический костёл

11:00–11:15 — Зельва. Заглянем к необычному католическому храму начала 20 века

11:40–12:00 — Сынковичи. Вас ждёт оборонительная церковь 15 века

12:20–14:00 — Слоним. Посмотрите на уютную историческую застройку, руины древней синагоги, старинные костёлы и православные церкви, кварталы времён межвоенной Польши и канал Огинского — гидротехнический объект 18 века

14:00–15:00 — обед

15:15–15:35 — валун «Расколотый камень». Это гигантский древний памятник природы

15:45–16:30 — усадьба Пусловских. Её построили в 19 веке в предместье Слонима

16:45–18:00 — Жировичский монастырь и его окрестности. Один из самых известных и древних православных монастырей Беларуси, который хранит в своих стенах вековую историю и невероятные реликвии

20:00 — возвращение в Гродно

Организационные детали

  • Едем на автомобиле Opel Zafira 2013 года (вместимостью 4 взрослых + 2 ребёнка). При необходимости установлю детское автокресло или бустер
  • Рекомендую взять в дорогу воду и лёгкий перекус, а также наличные деньги некрупного номинала в белорусских рублях — для покупки сувениров и пожертвований в храмах (в некоторых местах могут возникнуть проблемы с оплатой картой)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Гродно
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 172 туристов
Я коренной житель этого города, краевед и любитель истории. Много путешествую не только по Гродно и Гродненской области, но и по всей Беларуси, каждый раз открывая для себя новую удивительную грань нашей прекрасной страны. Готов поделиться с вами своими знаниями, впечатлениями и увлекательными маршрутами.

Входит в следующие категории Гродно

Похожие экскурсии на «Древний Слоним и окрестности - из Гродно»

Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии
На машине
3.5 часа
95 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии
Осмотреть старинные храмы, заглянуть в уютные дворики и узнать о закате могущественного государства
Начало: По вашему адресу
19 июн в 14:30
26 июн в 10:30
7900 ₽ за всё до 4 чел.
По окрестностям Гродно и Августовскому каналу
На машине
5 часов
-
30%
45 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
По окрестностям Гродно и Августовскому каналу
Погрузитесь в мир Гродненской пущи и откройте тайны Августовского канала. Насладитесь природой и архитектурой в компании опытного гида
Начало: По месту вашего проживания в Гродно
30 мая в 09:00
31 мая в 09:00
12 357 ₽17 652 ₽ за всё до 4 чел.
Королевский город Гродно
Пешая
3 часа
388 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Королевский город Гродно
Познакомьтесь с Гродно - городом, где история и современность сплетаются в единое целое. Узнайте тайны замков и насладитесь архитектурным разнообразием
Начало: Ул. Большая Троицкая 59а
Завтра в 08:00
30 мая в 08:00
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Трансфер из Гродно по загородным усадьбам и природным локациям
На машине
7 часов
15 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Трансфер из Гродно по загородным усадьбам и природным локациям
Прочувствовать подлинную роскошь и изящество разных эпох в комфортной и дружеской атмосфере
Начало: По договорённости
Расписание: в среду, четверг и воскресенье в 10:00
31 мая в 10:00
3 июн в 10:00
3500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Гродно. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Гродно
от 20 000 ₽ за экскурсию