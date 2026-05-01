Древние храмы, старинные усадьбы, уютные улочки яркого и самобытного города Слоним и многое другое
Вы исследуете лучшие достопримечательности Слонимщины — от памятников природы до старинных храмов и усадеб.
Я расскажу о сохранившейся архитектуре этого края: не только католической и православной, но и об интересной городской застройке.
Вы узнаете, какой насыщенной была история небольшого и тихого Слонима и какие великие люди и события связаны с этим городом.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Гродно
10:30–10:45 — Деречин. Вы увидите впечатляющий неоготический костёл
11:00–11:15 — Зельва. Заглянем к необычному католическому храму начала 20 века
11:40–12:00 — Сынковичи. Вас ждёт оборонительная церковь 15 века
12:20–14:00 — Слоним. Посмотрите на уютную историческую застройку, руины древней синагоги, старинные костёлы и православные церкви, кварталы времён межвоенной Польши и канал Огинского — гидротехнический объект 18 века
14:00–15:00 — обед
15:15–15:35 — валун «Расколотый камень». Это гигантский древний памятник природы
15:45–16:30 — усадьба Пусловских. Её построили в 19 веке в предместье Слонима
16:45–18:00 — Жировичский монастырь и его окрестности. Один из самых известных и древних православных монастырей Беларуси, который хранит в своих стенах вековую историю и невероятные реликвии
20:00 — возвращение в Гродно
Организационные детали
Едем на автомобиле Opel Zafira 2013 года (вместимостью 4 взрослых + 2 ребёнка). При необходимости установлю детское автокресло или бустер
Рекомендую взять в дорогу воду и лёгкий перекус, а также наличные деньги некрупного номинала в белорусских рублях — для покупки сувениров и пожертвований в храмах (в некоторых местах могут возникнуть проблемы с оплатой картой)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Гродно
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 172 туристов
Я коренной житель этого города, краевед и любитель истории. Много путешествую не только по Гродно и Гродненской области, но и по всей Беларуси, каждый раз открывая для себя новую удивительную грань нашей прекрасной страны. Готов поделиться с вами своими знаниями, впечатлениями и увлекательными маршрутами.
Входит в следующие категории Гродно
Похожие экскурсии на «Древний Слоним и окрестности - из Гродно»