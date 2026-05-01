Приглашаем вас в одно из самых атмосферных и любимых мест для свадебных и романтических фотосессий в Гродно. Старинный храм, зелёные склоны и спокойная атмосфера создают особенное настроение для кадров. Со смотровой площадки у церкви открывается красивый вид на Старый замок и Неман.
Описание фото-прогулки
Вы прогуляетесь вокруг Борисоглебской (Коложской) церкви. Наш фотограф поможет с позированием и выберет лучшие ракурсы для снимков.
Организационные детали
- Мы снимаем на Canon EOS RP и Sony Alpha 7 III
- Через день после прогулки вы получите больше 100 фото — из них 10 в цветокоррекции (на ваш выбор). Фото высылаем через облако
- С вами будет один из фотографов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Гродно, район Каложа, встречаемся у памятного камня Давыду Гарадзенскаму
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — Организатор в Гродно
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 178 туристов
Мы — объединение профессиональных фотографов. Мы отбираем лучшие, самые красивые локации и организовываем короткие фотосессии. Очень многие остаются в восторге от того, что всего за 15–30 минут можно получить 100+ профессиональных фото и память на всю жизнь.
Входит в следующие категории Гродно
