Индивидуальная
до 10 чел.
Королевский город Гродно
Познакомьтесь с Гродно - городом, где история и современность сплетаются в единое целое. Узнайте тайны замков и насладитесь архитектурным разнообразием
Начало: Ул. Большая Троицкая 59а
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Исторические сокровища Гродно
Погрузитесь в атмосферу Гродно за 3 часа: исторический центр, королевские замки и храмы. Узнайте о людях, которые вершили историю города
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
6850 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Гродненская кругосветка: большая автопешеходная экскурсия
Осмотреть все достопримечательности города с комфортом, ветерком и лучшими фуд - и фотолокациями
Начало: У Фарного костёла
Сегодня в 10:00
11 дек в 10:30
13 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Гродно в зеркале эпох
Путешествие по Гродно: откройте для себя историю города через его улицы и площади, где ходили короли и князья. Архитектурные шедевры и легенды ждут вас
Начало: На Советской площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Гродненский палимпсест
Прогулка по Гродно с коренным жителем, который расскажет о городе как палимпсесте, где переплетаются эпохи и события. Узнайте тайны и легенды города
Начало: На Советской площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборСтарый Гродно в утреннем свете
Окунуться в атмосферу уютного города - история, архитектура, легенды
Начало: На Советской площади или Замковая 19
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1447 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборГродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии
Осмотреть старинные храмы, заглянуть в уютные дворики и узнать о закате могущественного государства
Начало: По вашему адресу
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
7900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Летописный Гродно
Увидеть главные достопримечательности и почувствовать шарм города в пейзажах и архитектуре
Начало: У Синагоги
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
5500 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерний Гродно на прогулке с историком
Восхититься необыкновенными городскими пейзажами и панорамами
Начало: На Фарном костеле
Сегодня в 18:00
Завтра в 16:00
1650 ₽ за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Трансфер из Гродно по загородным усадьбам и природным локациям
Прочувствовать подлинную роскошь и изящество разных эпох в комфортной и дружеской атмосфере
Начало: По договорённости
Расписание: в среду, четверг и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
3500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга8 ноября 2025Провели замечательный вечер в компании Андрея! Большая благодарность за теплую атсмосферу, внимательность, за интересную и легкую подачу информации. Мы были
- ММария23 октября 2025Потрясающая экскурсия и суперпрофессиональный гид! Если хотите провести незабываемый вечер в уютном Гродно, заглянуть в потайные дворики, старинные здания, пройтись
- ЮЮрченко19 октября 2025Спасибо Андрею за экскурсию! Было очень интересно!
- ООльга17 октября 2025Наш гид украсил вечер в старинном городе содержательнейшей экскурсией. Обрушил на нас несколько пластов истории Гродно, очаровал закатом и вечерними огнями, видом с высоты крыш и романтическими двориками старинного города. Отлично мы провели вечер! Спасибо!
- ООлег19 сентября 2025Замечательный экскурсовод, интересная подача, всё было с душой! Всем советую! 👍🙏
- ЕЕкатерина15 сентября 2025Замечательная экскурсия, уникальная возможность полюбоваться на город без толп туристов - днем так не получится! Андрея интересно слушать, информация легко
Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Романтические»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гродно
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
Какие места ещё посмотреть в Гродно
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Гродно в декабре 2025
Сейчас в Гродно в категории "Романтические" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 1447 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 754 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Купите самую интересную из 10 экскурсий в Гродно на 2025 год по теме «Романтические», 754 ⭐ отзыва, цены от 1447₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль