Романтические экскурсии по Гродно

Найдено 10 экскурсий в категории «Романтические» в Гродно, цены от 1447 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Королевский город Гродно
Пешая
3 часа
358 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Познакомьтесь с Гродно - городом, где история и современность сплетаются в единое целое. Узнайте тайны замков и насладитесь архитектурным разнообразием
Начало: Ул. Большая Троицкая 59а
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Влюбиться в Гродно: 3 грани города за 3 часа
Пешая
3 часа
86 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Исторические сокровища Гродно
Погрузитесь в атмосферу Гродно за 3 часа: исторический центр, королевские замки и храмы. Узнайте о людях, которые вершили историю города
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
6850 ₽ за всё до 5 чел.
Гродненская кругосветка: большая автопешеходная экскурсия
На машине
4 часа
32 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Осмотреть все достопримечательности города с комфортом, ветерком и лучшими фуд - и фотолокациями
Начало: У Фарного костёла
Сегодня в 10:00
11 дек в 10:30
13 000 ₽ за всё до 5 чел.
Гродно в зеркале эпох
Пешая
2.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по Гродно: откройте для себя историю города через его улицы и площади, где ходили короли и князья. Архитектурные шедевры и легенды ждут вас
Начало: На Советской площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Гродненский палимпсест: экскурсия с коренным жителем и историком
Пешая
2.5 часа
86 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Гродно с коренным жителем, который расскажет о городе как палимпсесте, где переплетаются эпохи и события. Узнайте тайны и легенды города
Начало: На Советской площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Старый Гродно в утреннем свете
Пешая
2.5 часа
4 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выбор
Окунуться в атмосферу уютного города - история, архитектура, легенды
Начало: На Советской площади или Замковая 19
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1447 ₽ за человека
Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии
На машине
3.5 часа
64 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Осмотреть старинные храмы, заглянуть в уютные дворики и узнать о закате могущественного государства
Начало: По вашему адресу
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
7900 ₽ за всё до 4 чел.
Летописный Гродно
Пешая
3 часа
98 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Увидеть главные достопримечательности и почувствовать шарм города в пейзажах и архитектуре
Начало: У Синагоги
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
5500 ₽ за всё до 6 чел.
Вечерний Гродно на прогулке с историком
Пешая
2.5 часа
6 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Восхититься необыкновенными городскими пейзажами и панорамами
Начало: На Фарном костеле
Сегодня в 18:00
Завтра в 16:00
1650 ₽ за человека
Трансфер из Гродно по загородным усадьбам и природным локациям
На машине
7 часов
6 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Прочувствовать подлинную роскошь и изящество разных эпох в комфортной и дружеской атмосфере
Начало: По договорённости
Расписание: в среду, четверг и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
3500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    8 ноября 2025
    Вечерний Гродно на прогулке с историком
    Провели замечательный вечер в компании Андрея! Большая благодарность за теплую атсмосферу, внимательность, за интересную и легкую подачу информации. Мы были
    читать дальше

    с детьми 11 и 16 лет, всем очень понравилось! Теперь будем мечтать о следующей поездке в волшебный Гродно летом и, очень надеюсь, еще одной экскурсии с Андреем. Рекомендую от души!

  • М
    Мария
    23 октября 2025
    Вечерний Гродно на прогулке с историком
    Потрясающая экскурсия и суперпрофессиональный гид! Если хотите провести незабываемый вечер в уютном Гродно, заглянуть в потайные дворики, старинные здания, пройтись
    читать дальше

    по волшебным улочкам и попробовать самые вкусные эклеры в Гродно, вам однозначно нужно найти время для этой экскурсии. Получился незабываемая интеллектуальная прогулка по самым знаковым и даже секретным местам Гродно! Всячески рекомендую!

  • Ю
    Юрченко
    19 октября 2025
    Вечерний Гродно на прогулке с историком
    Спасибо Андрею за экскурсию! Было очень интересно!
  • О
    Ольга
    17 октября 2025
    Вечерний Гродно на прогулке с историком
    Наш гид украсил вечер в старинном городе содержательнейшей экскурсией. Обрушил на нас несколько пластов истории Гродно, очаровал закатом и вечерними огнями, видом с высоты крыш и романтическими двориками старинного города. Отлично мы провели вечер! Спасибо!
  • О
    Олег
    19 сентября 2025
    Вечерний Гродно на прогулке с историком
    Замечательный экскурсовод, интересная подача, всё было с душой! Всем советую! 👍🙏
  • Е
    Екатерина
    15 сентября 2025
    Вечерний Гродно на прогулке с историком
    Замечательная экскурсия, уникальная возможность полюбоваться на город без толп туристов - днем так не получится! Андрея интересно слушать, информация легко
    читать дальше

    воспринимается, так что экскурсия не утомляет, а наоборот! И, кстати, ничего физически сложного в маршруте тоже нет (а то я боялась, что мы будем лазить по горам и т. п.). 😂 Андрей также дал несколько гастро-рекомендаций - и мы, например, закупились булками в Булке и сходили в подвальные Профитроля. В общем, рекомендасьен!

Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Романтические»

Сколько стоит экскурсия по Гродно в декабре 2025
Сейчас в Гродно в категории "Романтические" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 1447 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 754 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
