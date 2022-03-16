Что вы можете увидеть 🤩

Об экскурсии

Гродно – самый европейский город Беларуси. Именно такую фразу зачастую можно услышать от туристов после прогулки по городу. Мы с вами на экскурсии попробуем в этом убедиться.

Вас ждет знакомство с барочными католическими храмами, замками времен Речи Посполитой, мощеными брусчаткой улицами, тенистыми скверами, каменицами, хранящими тайны прошлых веков. А еще в рамках нашей прогулки вы узнаете массу интересной информации и занимательных фактов о городе и его жителях, которые не найдешь в путеводителях.