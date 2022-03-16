Что вы можете увидеть 🤩

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Об экскурсии
Гродно – самый европейский город Беларуси. Именно такую фразу зачастую можно услышать от туристов после прогулки по городу. Мы с вами на экскурсии попробуем в этом убедиться.
Вас ждет знакомство с барочными католическими храмами, замками времен Речи Посполитой, мощеными брусчаткой улицами, тенистыми скверами, каменицами, хранящими тайны прошлых веков. А еще в рамках нашей прогулки вы узнаете массу интересной информации и занимательных фактов о городе и его жителях, которые не найдешь в путеводителях.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Информационное сопровождение
Транспорт и транспортные расходы
Что не входит
Входные билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Большая Троицкая улица, 59А, Гродно
Завершение: Улица Ожешко, 1, Гродно
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Мария — Ваш гид в Гродно
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них