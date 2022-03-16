Город в череде эпох: прогулка по историческому центру Гродно

Гродно - самый европейский город Беларуси

Индивидуальная
Гродно – самый европейский город Беларуси.

Именно такую фразу зачастую можно услышать от туристов после прогулки по городу.

Мы с вами на экскурсии попробуем в этом убедиться.
Город в череде эпох: прогулка по историческому центру Гродно
Город в череде эпох: прогулка по историческому центру Гродно
Город в череде эпох: прогулка по историческому центру Гродно
Город в череде эпох: прогулка по историческому центру Гродно
Город в череде эпох: прогулка по историческому центру Гродно
Город в череде эпох: прогулка по историческому центру Гродно

Что вы можете увидеть 🤩

  • Старый и новый замки
  • Борисоглебская церковь
  • Коложская церковь
  • Застройка улицы Замковой
  • Костел Св. Франциска Ксаверия
  • Советская улица
  • Драматический театр
  • Улица Ожешко
  • Парк им. Ж. Э. Жилибера
  • Квартал Городницы и др
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Об экскурсии

Гродно – самый европейский город Беларуси. Именно такую фразу зачастую можно услышать от туристов после прогулки по городу. Мы с вами на экскурсии попробуем в этом убедиться.
Вас ждет знакомство с барочными католическими храмами, замками времен Речи Посполитой, мощеными брусчаткой улицами, тенистыми скверами, каменицами, хранящими тайны прошлых веков. А еще в рамках нашей прогулки вы узнаете массу интересной информации и занимательных фактов о городе и его жителях, которые не найдешь в путеводителях.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Информационное сопровождение
  • Транспорт и транспортные расходы
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Большая Троицкая улица, 59А, Гродно
Завершение: Улица Ожешко, 1, Гродно
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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