Полесье — это особый мир со своим языком, укладом и архитектурой. Я покажу вам самые колоритные локации и познакомлю с самобытной культурой региона.
Вы побываете в Музее народного творчества в городке Мотоль, познакомитесь с Пинском и его главными достопримечательностями, а по пути увидите множество интересных нетуристических мест.
Описание экскурсии
7:00 – выезд из Гродно. По желанию будем делать короткие остановки, чтобы увидеть:
— дуб-великан и колонию аистов в деревне Оброво
— старинные деревянные храмы, хранящие традиции полесской архитектуры
— заброшенную усадьбу Бохвицев-Чечотов
— небольшую неоготическую часовню в Коссово
10:30–12:00 — Мотоль, экскурсия в Музее народного творчества и небольшая прогулка по городу
13:00–14:00 — Пинск, обед в кафе
14:00–17:00 — обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Пинска
- Мы пройдём по пешеходной улице
- Вы познакомитесь с её хранителем — эталонным полешуком
- Заглянете в старинные храмы и узнаете их удивительную историю
- Побываете в костёле Успения Пресвятой Девы Марии и монастыре францисканцев
- Полюбуетесь чудесной исторической застройкой
- Прогуляетесь по набережной реки Пины
Организационные детали
- Едем на автомобиле Opel Zafira (до 4 взрослых + 2 детей). Детское кресло или бустер — по запросу
- Дополнительно оплачиваются билеты в музей в Мотоле: взрослые — 5 бел. руб. (~ 140 ₽), дети до 18 лет — 3 руб. (~ 84 ₽), экскурсионное обслуживание в музее — 12 руб. за группу (~ 336 ₽)
- Обед не входит в стоимость — по меню. Также возьмите с собой воду и небольшой перекус в дорогу
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Гродно
Провёл экскурсии для 165 туристов
Я коренной житель этого Гродно, краевед и любитель истории. Много путешествую не только по Гродно и Гродненской области, но и по всей Беларуси, каждый раз открывая для себя новую удивительную грань нашей прекрасной страны. Готов поделиться с вами своими знаниями, впечатлениями и увлекательными маршрутами.
