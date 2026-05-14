Гродно легко воспринимать как набор красивых фасадов, но за ними скрывается огромная история — и я расскажу её вам.
Объясню, почему этот город называют архитектурным заповедником, что его роднит с егермейстером и столицей чего он остаётся по сей день. Вы пройдёте по ядру Гродно и увидите не только главные, но и скрытые места.
Описание экскурсии
Фарный костёл
Жемчужина западнобелорусского иезуитского барокко — один из самых выразительных храмов Гродно.
Площадь Советская
Место, где пересекаются разные эпохи и формируется ритм городской жизни.
Улица Советская
Уютная пешеходная улица с каменной брусчаткой.
Улица Замковая
Самая древняя в городе — вы увидите сохранившуются историческую планировку.
Пожарная каланча
Я расскажу о традициях, связанных с ней, и необычных перформансах.
Замковая гора
Со смотровой площадки вы оцените вид на долину Немана.
Старый и Новый замки (осмотр снаружи)
Нулевой километр 900-летнего города.
Главная хоральная синагога
Вы услышите историю еврейской общины Гродно — о её расцвете и испытаниях.
Организационные детали
Вход в синагогу и на смотровую площадку (в сезон): взрослый билет — 5 бел. руб. (~136 ₽), детский — 3 бел. руб. (~81 ₽).
в четверг в 10:30, в субботу в 19:00, в воскресенье в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Советской площади
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 10:30, в субботу в 19:00, в воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Гродно
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 1582 туристов
Я коренной гродненец и профессиональный гид с многолетним стажем. Провожу обзорные и тематические экскурсии по городу. С радостью покажу вам известные и нетривиальные места, поделюсь белорусским гостеприимством и радушием.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Спонтанно решили пойти на экскурсию по Гродно, выбрали Андрея и не прогадали! Почти три часа на одном дыхании: увлекательно, интересно и небанально. Рекомендую от всей души!
Андрей
Ответ организатора:
Благодарю за высокую оценку!
Стараюсь вести так, чтобы самому было интересно)
