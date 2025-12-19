Мы не просто посмотрим фасады, но и заглянем за кулисы! Вы погуляете по центру и познакомитесь с основными историческими памятниками Гродно.
Я расскажу о последних археологических находках и укажу на архитектурные нюансы, которые обычно не замечают. Поделюсь «своими» местами, где лучше всего пить кофе или провожать закат.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Борисоглебскую церковь (Коложу)
- Старый и Новый замки
- пожарную каланчу
- Большую хоральную синагогу
- улицу Замковую
- Советскую площадь
- Фарный костёл
А ещё мы:
- проследим, как менялся облик города: от средневековой крепости до современного областного центра
- обсудим строительство готического замка Великого князя Витовта и борьбу гродненцев с рыцарями Тевтонского ордена
- раскроем тайну смерти короля и Великого князя Стефана Батория, скончавшегося в Старом замке
- поговорим об истории любви польского короля Станислава Августа Понятовского и российской императрицы Екатерины II
- оценим величие эпохи барокко на примере монументального Фарного костёла Святого Франциска Ксаверия
- вспомним трагические и героические события Великой Отечественной войны, включая освобождение Гродно летом 1944 года
Организационные детали
Посещение музеев не входит в программу экскурсии.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алесь — ваш гид в Гродно
Я гродненец, окончил исторический факультет. Гродно — это не просто мой родной город, это моя страсть и область изучения. Здесь я родился, вырос и знаю каждый уголок и каждый дворик.
