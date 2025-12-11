Индивидуальная
до 10 чел.
Королевский город Гродно
Познакомьтесь с Гродно - городом, где история и современность сплетаются в единое целое. Узнайте тайны замков и насладитесь архитектурным разнообразием
Начало: Ул. Большая Троицкая 59а
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выборГлавные и тайные места Гродно
Прогулка по Гродно: откройте его достопримечательности и тайны, от Фарного костёла до Монашеской тропы, узнайте истории города
Начало: У Фарного костёла
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:30
5800 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
АРХИ-важная история, или обширная экскурсия по гродненской архитектуре с элементами квиза
Увидеть в фасадах эпоху, а в деталях - прошлое
Начало: В районе костёла Франциска Ксаверия
Завтра в 10:00
13 дек в 10:00
11 700 ₽ за всё до 4 чел.
