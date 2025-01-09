3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Гродно
Вас ждёт увлекательное путешествие по Гродно: замки, костёлы и легенды города откроются с новой стороны. Присоединяйтесь к автопешеходной экскурсии
Начало: По вашему адресу
Сегодня в 10:00
Завтра в 18:00
6500₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Еврейский Гродно, или Сарин смех
Путешествие по еврейскому Гродно раскроет перед вами уникальные страницы истории, где каждая улица хранит воспоминания о выдающихся личностях
Начало: На улице Карла Маркса
Сегодня в 12:30
Завтра в 11:30
59005605₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
Городница в Гродно: легенды и истории из жизни
Исследовать район, с которым была связана надежда на спасение Речи Посполитой
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 11:00
Завтра в 18:00
1400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей9 января 2025Очень интересная и познавательная экскурсия
- ССветлана7 января 2025Превосходная экскурсия)))) Экскурсовод Андрей на отлично владеет материалом. Слушать очень интересно))) Благодарим за приятно проведённое время!
- ДДмитрий4 января 2025Замечательная экскурсия и замечательный экскурсовод! Очень интересная, живая подача материала, узнали много исторических фактов, легенд. Три часа пролетели незаметно, хотя
- ААнна26 декабря 2024Изумительная экскурсия, полное погружение в тему, сопереживание, отличное знание материала, внимательность к слушателям.
Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Необычные дома»
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