Необычные дома в Гродно

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» в Гродно, цены от 1400 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии
На машине
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Гродно
Вас ждёт увлекательное путешествие по Гродно: замки, костёлы и легенды города откроются с новой стороны. Присоединяйтесь к автопешеходной экскурсии
Начало: По вашему адресу
Сегодня в 10:00
Завтра в 18:00
6500 за всё до 4 чел.
Еврейский Гродно, или Сарин смех
Пешая
скидка
5%
3 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Еврейский Гродно, или Сарин смех
Путешествие по еврейскому Гродно раскроет перед вами уникальные страницы истории, где каждая улица хранит воспоминания о выдающихся личностях
Начало: На улице Карла Маркса
Сегодня в 12:30
Завтра в 11:30
59005605 за всё до 5 чел.
Городница в Гродно: легенды и истории из жизни
Пешая
2 часа
Индивидуальная
Городница в Гродно: легенды и истории из жизни
Исследовать район, с которым была связана надежда на спасение Речи Посполитой
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 11:00
Завтра в 18:00
1400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    9 января 2025
    Еврейский Гродно, или Сарин смех
    Очень интересная и познавательная экскурсия
  • С
    Светлана
    7 января 2025
    Еврейский Гродно, или Сарин смех
    Превосходная экскурсия)))) Экскурсовод Андрей на отлично владеет материалом. Слушать очень интересно))) Благодарим за приятно проведённое время!
  • Д
    Дмитрий
    4 января 2025
    Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии
    Замечательная экскурсия и замечательный экскурсовод! Очень интересная, живая подача материала, узнали много исторических фактов, легенд. Три часа пролетели незаметно, хотя
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    успели увидеть все главные локации Гродно. Игорь интересный собеседник, с удовольствием отвечал на все наши вопросы. Хочу всем порекомендовать, особенно в зимний период, эту экскурсию, так как формат автомобильно-пешеходный не дает замерзнуть))) Благодаря Игорю влюбились в этот красивый город! Желаем Игорю удачи и много благодарных экскурсантов!!!

  • А
    Анна
    26 декабря 2024
    Еврейский Гродно, или Сарин смех
    Изумительная экскурсия, полное погружение в тему, сопереживание, отличное знание материала, внимательность к слушателям.

Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Необычные дома»

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Сколько стоит экскурсия по Гродно в феврале 2025
Сейчас в Гродно в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 1400 до 6500 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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