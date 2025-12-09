Швейцарская долина — один из самых атмосферных районов Гродно.
В прошлом это была престижная загородная зона с виллами чиновников, промышленников и представителей науки. Мы прогуляемся по тенистым аллеям среди городских усадеб, где чувствуется дух старого Гродно.
И история города раскроется не только через королевские замки, но и через повседневную жизнь прошлого.
Описание экскурсии
Мы прогуляемся вдоль речки Городничанки по территории Швейцарской долины и парку Жилибера — первому ботаническому саду Беларуси. По пути сложим пазл арт-скамейки, где можно увидеть все достопримечательности города, посмотрим множество интересных локаций:
- Покровский собор, который благодаря богатому декору напоминает пряник
- Здание университета — бывшая Мариинская гимназия
- Дом писательницы Элизы Ожешко — классика соцреалистической литературы
- Площадь Ленина и площадь Антония Тызенгауза — мы поговорим о смешении стилей и отражении идеологии в архитектуре Гродно
- Дворец Валицкого, великого авантюриста 18 века
- Художественная галерея «У Тызенгауза» — при желании осмотрим её экспозицию
- Застройка Нового Света — элитная застройка города первой половины 20 века
- Лютеранская кирха Св. Яна — действующий протестантский храм, где по выходным проходят концерты органной музыки
А также на нашем маршруте: дом в закопанском стиле, старинную корчму, современный кукольный театр, креативные скульптуры и памятники.
Вы узнаете:
- почему в Гродно прижилась идея идеального города или Маленькой Голландии
- где можно примерить туфельку гимназистки Гродно 19 века
- где и чему в Гродно училась дочь Столыпина
- где хранится корона последнего короля Станислава Понятовского, и вы «коронуетесь» в одной из художественных галерей
Организационные детали
- После бронирования на сайте доплата за экскурсию — в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день проведения экскурсии
- По желанию сделаем паузу на кофе или чай — напитки не входят в стоимость
- Посещение кирхи и органного концерта — по желанию в день концерта, оплачивается дополнительно. Актуальная цена — 15 бел. руб., но она может меняться
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ул. Ожешко
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Гродно
Провела экскурсии для 1065 туристов
Родилась и живу в Гродно, который с детства любим. Закончила исторический факультет университета им. Янки Купалы и превратила свои жизнь в сплошное удовольствие, сочетая педагогическую деятельность с экскурсионной работой. Много занималась спортом и велотуризмом. Бесконечно люблю рассказывать о Гродно и каждый раз — как первый раз — эмоционально!
Входит в следующие категории Гродно
