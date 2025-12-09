Швейцарская долина — один из самых атмосферных районов Гродно. В прошлом это была престижная загородная зона с виллами чиновников, промышленников и представителей науки. Мы прогуляемся по тенистым аллеям среди городских усадеб, где чувствуется дух старого Гродно. И история города раскроется не только через королевские замки, но и через повседневную жизнь прошлого.

Мы прогуляемся вдоль речки Городничанки по территории Швейцарской долины и парку Жилибера — первому ботаническому саду Беларуси. По пути сложим пазл арт-скамейки, где можно увидеть все достопримечательности города, посмотрим множество интересных локаций:

Покровский собор , который благодаря богатому декору напоминает пряник

Здание университета — бывшая Мариинская гимназия

— бывшая Мариинская гимназия Дом писательницы Элизы Ожешко — классика соцреалистической литературы

Площадь Ленина и площадь Антония Тызенгауза — мы поговорим о смешении стилей и отражении идеологии в архитектуре Гродно

— мы поговорим о смешении стилей и отражении идеологии в архитектуре Гродно Дворец Валицкого , великого авантюриста 18 века

Художественная галерея «У Тызенгауза» — при желании осмотрим её экспозицию

«У Тызенгауза» — при желании осмотрим её экспозицию Застройка Нового Света — элитная застройка города первой половины 20 века

Лютеранская кирха Св. Яна — действующий протестантский храм, где по выходным проходят концерты органной музыки

А также на нашем маршруте: дом в закопанском стиле, старинную корчму, современный кукольный театр, креативные скульптуры и памятники.

Вы узнаете:

почему в Гродно прижилась идея идеального города или Маленькой Голландии

где можно примерить туфельку гимназистки Гродно 19 века

где и чему в Гродно училась дочь Столыпина

где хранится корона последнего короля Станислава Понятовского, и вы «коронуетесь» в одной из художественных галерей

Организационные детали