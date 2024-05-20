Лютеранская кирха – экскурсии в Гродно

Найдено 3 экскурсии в категории «Лютеранская кирха» в Гродно, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Королевский город Гродно
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
181 отзыв
Королевский город Гродно: замки, храмы и легенды
Погрузитесь в историю Гродно, прогуляйтесь по Советской улице, посетите замки и храмы, узнайте местные легенды и попробуйте уникальный кофе
Начало: Ул. Большая Троицкая 59а
Сегодня в 11:30
2 июля в 08:00
5 720 за всё до 10 чел.
Загадочный район Городница + органный концерт
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
7 отзывов
Загадочный район Городница + органный концерт
Погрузитесь в атмосферу Гродно 18 века, посетив исторический район Городница и насладившись органным концертом в кирхе
Начало: На площади Тызенгауза
Сегодня в 15:00
5 июля в 15:00
1 500 за человека
Вкусы и ароматы Гродно
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Вкусы и ароматы Гродно
Историко-гастрономическая прогулка по городу с дегустациями
Начало: Парковка около Синагоги
2 июля в 10:00
6 июля в 10:00
от 8 160 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    20 мая 2024
    Загадочный район Городница + органный концерт
    Экскурсия очень понравилась, материал был понятен и легко воспринимался, в конце нас очень вкусно накормили драниками, еще раз спасибо большое 😊
  • Ю
    Юрий
    8 мая 2024
    Загадочный район Городница + органный концерт
    Экскурсия понравилась. Экскурсовод Светлана очень хорошо и позитивно рассказала историю района Городница. Спасибо
  • А
    Алевтина
    6 мая 2024
    Загадочный район Городница + органный концерт
    Экскурсия замнчательная, очень интересная. познавательная и нескучная. Гид Светлана очень интересно рассказывала, чувствовалось знание истории и любовь к городу. Так же очень ронравилось выступление в соборе и уонечно презент. Всем спасибо. Очень рекомендцю экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Лютеранская кирха»

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Сколько стоит экскурсия по Гродно в июне 2024
Сейчас в Гродно в категории "Лютеранская кирха" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 8 160. Туристы уже оставили гидам 197 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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