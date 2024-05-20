Д Дарья Загадочный район Городница + органный концерт Экскурсия очень понравилась, материал был понятен и легко воспринимался, в конце нас очень вкусно накормили драниками, еще раз спасибо большое 😊

Ю Юрий Загадочный район Городница + органный концерт Экскурсия понравилась. Экскурсовод Светлана очень хорошо и позитивно рассказала историю района Городница. Спасибо