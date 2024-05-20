1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Королевский город Гродно: замки, храмы и легенды
Погрузитесь в историю Гродно, прогуляйтесь по Советской улице, посетите замки и храмы, узнайте местные легенды и попробуйте уникальный кофе
Начало: Ул. Большая Троицкая 59а
Сегодня в 11:30
2 июля в 08:00
5 720₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Загадочный район Городница + органный концерт
Погрузитесь в атмосферу Гродно 18 века, посетив исторический район Городница и насладившись органным концертом в кирхе
Начало: На площади Тызенгауза
Сегодня в 15:00
5 июля в 15:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Вкусы и ароматы Гродно
Историко-гастрономическая прогулка по городу с дегустациями
Начало: Парковка около Синагоги
2 июля в 10:00
6 июля в 10:00
от 8 160₽ за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья20 мая 2024Экскурсия очень понравилась, материал был понятен и легко воспринимался, в конце нас очень вкусно накормили драниками, еще раз спасибо большое 😊
- ЮЮрий8 мая 2024Экскурсия понравилась. Экскурсовод Светлана очень хорошо и позитивно рассказала историю района Городница. Спасибо
- ААлевтина6 мая 2024Экскурсия замнчательная, очень интересная. познавательная и нескучная. Гид Светлана очень интересно рассказывала, чувствовалось знание истории и любовь к городу. Так же очень ронравилось выступление в соборе и уонечно презент. Всем спасибо. Очень рекомендцю экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Лютеранская кирха»
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