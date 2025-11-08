О Ольга Вечерний Гродно на прогулке с историком читать дальше с детьми 11 и 16 лет, всем очень понравилось! Теперь будем мечтать о следующей поездке в волшебный Гродно летом и, очень надеюсь, еще одной экскурсии с Андреем. Рекомендую от души! Провели замечательный вечер в компании Андрея! Большая благодарность за теплую атсмосферу, внимательность, за интересную и легкую подачу информации. Мы были

М Мария Вечерний Гродно на прогулке с историком читать дальше по волшебным улочкам и попробовать самые вкусные эклеры в Гродно, вам однозначно нужно найти время для этой экскурсии. Получился незабываемая интеллектуальная прогулка по самым знаковым и даже секретным местам Гродно! Всячески рекомендую! Потрясающая экскурсия и суперпрофессиональный гид! Если хотите провести незабываемый вечер в уютном Гродно, заглянуть в потайные дворики, старинные здания, пройтись

Ю Юрченко Вечерний Гродно на прогулке с историком Спасибо Андрею за экскурсию! Было очень интересно!

О Оксана Королевский Гродно, или Городница Тизенгауза Андрей - умный, интеллигентный, увлечённый человек. Гид знающий и любящий свой город, умеющий подать материал и заинтересовать слушателей. Три часа пролетели как одна минута! Расставаться не хотелось. Спасибо!

О Ольга Вечерний Гродно на прогулке с историком Наш гид украсил вечер в старинном городе содержательнейшей экскурсией. Обрушил на нас несколько пластов истории Гродно, очаровал закатом и вечерними огнями, видом с высоты крыш и романтическими двориками старинного города. Отлично мы провели вечер! Спасибо!

Р Роман Королевский Гродно, или Городница Тизенгауза Андрею большое спасибо за экскурсию, ловил каждое его слово, человек живёт своим делом, а значит нам очень с ним повезло, могу смело рекомендовать!

О Олег Вечерний Гродно на прогулке с историком Замечательный экскурсовод, интересная подача, всё было с душой! Всем советую! 👍🙏

Е Екатерина Вечерний Гродно на прогулке с историком читать дальше воспринимается, так что экскурсия не утомляет, а наоборот! И, кстати, ничего физически сложного в маршруте тоже нет (а то я боялась, что мы будем лазить по горам и т. п.). 😂 Андрей также дал несколько гастро-рекомендаций - и мы, например, закупились булками в Булке и сходили в подвальные Профитроля. В общем, рекомендасьен! Замечательная экскурсия, уникальная возможность полюбоваться на город без толп туристов - днем так не получится! Андрея интересно слушать, информация легко

А Алексей Королевский Гродно, или Городница Тизенгауза Экскурсия очень понравилась! Андрей помог разобраться с историей и архитектурой XVIII-XXвв.

Район Городница Тизенгауза сложнее и в чем-то даже интереснее Старого города. Рекомендуем!

Е Екатерина Королевский Гродно, или Городница Тизенгауза Все было отлично!

Т Татьяна Королевский Гродно, или Городница Тизенгауза Экскурсия очень понравилась. Андрей рассказывал очень доходчивым языком. Нашим детям было всё понятно и интересно. Советуем.

В Василий Королевский Гродно, или Городница Тизенгауза Узнали о том, о чём не подозревали🤣

И Инна Королевский Гродно, или Городница Тизенгауза Всё прошло замечально, экскурсия понравилась!

К Кузьменко Королевский Гродно, или Городница Тизенгауза Понравилась экскурсия с Андреем. Чётко и по делу. Узнали необычные факты и любопытные нюансы. Сам Гродно, его исторический центр, - прекрасный город со своим особенным шармом. Есть, где поесть, умыться и куда сходить. Спасибо.

О Ольга Королевский Гродно, или Городница Тизенгауза Очень интересная,познавательная, захватывающая, профессиональная экскурсия,прошла на одном дыхании. Спасибо Андрею. Мы под впечатлением, рекомендуем всем)))

А Альберт Королевский Гродно, или Городница Тизенгауза читать дальше конечно она предполагала нашу начальную подготовку.

Андрей блестяще справился с задачей, заинтересовал нас рассказами о Гродно, архитектурных и городских объектах, информацией о людях, с которыми мы "познакомились" благодаря Андрею впервые.

Андрей превосходно и глубоко владеет информацией, приятный собеседник и отличный рассказчик.

Не покривлю, сказав, что нам очень повезло с Андреем, с его помощью нам удалось за 3 часа узнать город, в котором мы раньше не бывали.

Очень рекомендую Андрея гостям, приезжающим в Гродно для познавательных целей. Андрей провел нам отличную экскурсию в Гродно, и эта экскурсия нам показалась даже интереснее чем классическая историческая по центру. Хотя,

В Вячеслав Королевский Гродно, или Городница Тизенгауза Брали экскурсию в дополнение к "Основным местам в Гродно" и не пожалели, огромный район наполненный исторически ценными объектами был раскрыт. Было очень интересно!