Мини-группа
до 8 чел.
Вечерний Гродно на прогулке с историком
Восхититься необыкновенными городскими пейзажами и панорамами
Начало: На Фарном костеле
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:30
1480 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
до 8 чел.
Королевский Гродно, или Городница Тизенгауза
Индивидуальная экскурсия по Гродно раскроет тайны района Городница, созданного Антонио Тизенгаузом. Уникальные исторические объекты ждут вас на каждом шагу
Начало: В районе Покровского собора
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
5700 ₽
6000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Швейцарская долина, или Второй день в Гродно
Познакомиться с зелёной частью города, построенной в духе эпохи Просвещения
Начало: Ул. Ожешко
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5500 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга8 ноября 2025Провели замечательный вечер в компании Андрея! Большая благодарность за теплую атсмосферу, внимательность, за интересную и легкую подачу информации. Мы были
- ММария23 октября 2025Потрясающая экскурсия и суперпрофессиональный гид! Если хотите провести незабываемый вечер в уютном Гродно, заглянуть в потайные дворики, старинные здания, пройтись
- ЮЮрченко19 октября 2025Спасибо Андрею за экскурсию! Было очень интересно!
- ООксана19 октября 2025Андрей - умный, интеллигентный, увлечённый человек. Гид знающий и любящий свой город, умеющий подать материал и заинтересовать слушателей. Три часа пролетели как одна минута! Расставаться не хотелось. Спасибо!
- ООльга18 октября 2025Наш гид украсил вечер в старинном городе содержательнейшей экскурсией. Обрушил на нас несколько пластов истории Гродно, очаровал закатом и вечерними огнями, видом с высоты крыш и романтическими двориками старинного города. Отлично мы провели вечер! Спасибо!
- РРоман23 сентября 2025Андрею большое спасибо за экскурсию, ловил каждое его слово, человек живёт своим делом, а значит нам очень с ним повезло, могу смело рекомендовать!
- ООлег19 сентября 2025Замечательный экскурсовод, интересная подача, всё было с душой! Всем советую! 👍🙏
- ЕЕкатерина15 сентября 2025Замечательная экскурсия, уникальная возможность полюбоваться на город без толп туристов - днем так не получится! Андрея интересно слушать, информация легко
- ААлексей25 июля 2025Экскурсия очень понравилась! Андрей помог разобраться с историей и архитектурой XVIII-XXвв.
Район Городница Тизенгауза сложнее и в чем-то даже интереснее Старого города. Рекомендуем!
- ЕЕкатерина24 июля 2025Все было отлично!
- ТТатьяна14 июня 2025Экскурсия очень понравилась. Андрей рассказывал очень доходчивым языком. Нашим детям было всё понятно и интересно. Советуем.
- ВВасилий15 мая 2025Узнали о том, о чём не подозревали🤣
- ИИнна4 мая 2025Всё прошло замечально, экскурсия понравилась!
- ККузьменко8 марта 2025Понравилась экскурсия с Андреем. Чётко и по делу. Узнали необычные факты и любопытные нюансы. Сам Гродно, его исторический центр, - прекрасный город со своим особенным шармом. Есть, где поесть, умыться и куда сходить. Спасибо.
- ООльга6 января 2025Очень интересная,познавательная, захватывающая, профессиональная экскурсия,прошла на одном дыхании. Спасибо Андрею. Мы под впечатлением, рекомендуем всем)))
- ААльберт16 декабря 2024Андрей провел нам отличную экскурсию в Гродно, и эта экскурсия нам показалась даже интереснее чем классическая историческая по центру. Хотя,
- ВВячеслав11 декабря 2024Брали экскурсию в дополнение к "Основным местам в Гродно" и не пожалели, огромный район наполненный исторически ценными объектами был раскрыт. Было очень интересно!
- ААнастасия26 ноября 2024Андрей- удивительный, неутомимый, очень интересный человек, прекрасный экскурсовод! Прогулка по части центра города оставила неизгладимое впечатление. Спустя несколько дней есть ощущение, что в Гродно мы прожили минимум месяц) очень рады знакомству! Желаем удачи во всех делах!
Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Парк Жилибера»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гродно
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Гродно
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Гродно в декабре 2025
Сейчас в Гродно в категории "Парк Жилибера" можно забронировать 3 экскурсии от 1480 до 5700 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте экскурсию в Гродно на 2025 год по теме «Парк Жилибера», 18 ⭐ отзывов, цены от 1480₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль