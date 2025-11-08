Мои заказы

Парк Жилибера – экскурсии в Гродно

Найдено 3 экскурсии в категории «Парк Жилибера» в Гродно, цены от 1480 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Вечерний Гродно на прогулке с историком
Пешая
2.5 часа
6 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Вечерний Гродно на прогулке с историком
Восхититься необыкновенными городскими пейзажами и панорамами
Начало: На Фарном костеле
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:30
1480 ₽ за человека
Королевский Гродно, или Городница Тизенгауза
Пешая
2.5 часа
-
5%
12 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Королевский Гродно, или Городница Тизенгауза
Индивидуальная экскурсия по Гродно раскроет тайны района Городница, созданного Антонио Тизенгаузом. Уникальные исторические объекты ждут вас на каждом шагу
Начало: В районе Покровского собора
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
5700 ₽6000 ₽ за всё до 8 чел.
Швейцарская долина, или Второй день в Гродно
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Швейцарская долина, или Второй день в Гродно
Познакомиться с зелёной частью города, построенной в духе эпохи Просвещения
Начало: Ул. Ожешко
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5500 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    8 ноября 2025
    Вечерний Гродно на прогулке с историком
    Провели замечательный вечер в компании Андрея! Большая благодарность за теплую атсмосферу, внимательность, за интересную и легкую подачу информации. Мы были
    читать дальше

    с детьми 11 и 16 лет, всем очень понравилось! Теперь будем мечтать о следующей поездке в волшебный Гродно летом и, очень надеюсь, еще одной экскурсии с Андреем. Рекомендую от души!

    Провели замечательный вечер в компании Андрея! Большая благодарность за теплую атсмосферу, внимательность, за интересную и легкую подачу информации. Мы были
  • М
    Мария
    23 октября 2025
    Вечерний Гродно на прогулке с историком
    Потрясающая экскурсия и суперпрофессиональный гид! Если хотите провести незабываемый вечер в уютном Гродно, заглянуть в потайные дворики, старинные здания, пройтись
    читать дальше

    по волшебным улочкам и попробовать самые вкусные эклеры в Гродно, вам однозначно нужно найти время для этой экскурсии. Получился незабываемая интеллектуальная прогулка по самым знаковым и даже секретным местам Гродно! Всячески рекомендую!

  • Ю
    Юрченко
    19 октября 2025
    Вечерний Гродно на прогулке с историком
    Спасибо Андрею за экскурсию! Было очень интересно!
  • О
    Оксана
    19 октября 2025
    Королевский Гродно, или Городница Тизенгауза
    Андрей - умный, интеллигентный, увлечённый человек. Гид знающий и любящий свой город, умеющий подать материал и заинтересовать слушателей. Три часа пролетели как одна минута! Расставаться не хотелось. Спасибо!
  • О
    Ольга
    18 октября 2025
    Вечерний Гродно на прогулке с историком
    Наш гид украсил вечер в старинном городе содержательнейшей экскурсией. Обрушил на нас несколько пластов истории Гродно, очаровал закатом и вечерними огнями, видом с высоты крыш и романтическими двориками старинного города. Отлично мы провели вечер! Спасибо!
    Наш гид украсил вечер в старинном городе содержательнейшей экскурсией. Обрушил на нас несколько пластов истории Гродно, очаровал закатом и вечерними огнями, видом с высоты крыш и романтическими двориками старинного города. Отлично мы провели вечер! Спасибо!
  • Р
    Роман
    23 сентября 2025
    Королевский Гродно, или Городница Тизенгауза
    Андрею большое спасибо за экскурсию, ловил каждое его слово, человек живёт своим делом, а значит нам очень с ним повезло, могу смело рекомендовать!
  • О
    Олег
    19 сентября 2025
    Вечерний Гродно на прогулке с историком
    Замечательный экскурсовод, интересная подача, всё было с душой! Всем советую! 👍🙏
    Замечательный экскурсовод, интересная подача, всё было с душой! Всем советую! 👍🙏
  • Е
    Екатерина
    15 сентября 2025
    Вечерний Гродно на прогулке с историком
    Замечательная экскурсия, уникальная возможность полюбоваться на город без толп туристов - днем так не получится! Андрея интересно слушать, информация легко
    читать дальше

    воспринимается, так что экскурсия не утомляет, а наоборот! И, кстати, ничего физически сложного в маршруте тоже нет (а то я боялась, что мы будем лазить по горам и т. п.). 😂 Андрей также дал несколько гастро-рекомендаций - и мы, например, закупились булками в Булке и сходили в подвальные Профитроля. В общем, рекомендасьен!

  • А
    Алексей
    25 июля 2025
    Королевский Гродно, или Городница Тизенгауза
    Экскурсия очень понравилась! Андрей помог разобраться с историей и архитектурой XVIII-XXвв.
    Район Городница Тизенгауза сложнее и в чем-то даже интереснее Старого города. Рекомендуем!
    Экскурсия очень понравилась! Андрей помог разобраться с историей и архитектурой XVIII-XXвв.
    Район Городница Тизенгауза сложнее и в чем-то даже интереснее Старого города. Рекомендуем!
  • Е
    Екатерина
    24 июля 2025
    Королевский Гродно, или Городница Тизенгауза
    Все было отлично!
  • Т
    Татьяна
    14 июня 2025
    Королевский Гродно, или Городница Тизенгауза
    Экскурсия очень понравилась. Андрей рассказывал очень доходчивым языком. Нашим детям было всё понятно и интересно. Советуем.
  • В
    Василий
    15 мая 2025
    Королевский Гродно, или Городница Тизенгауза
    Узнали о том, о чём не подозревали🤣
  • И
    Инна
    4 мая 2025
    Королевский Гродно, или Городница Тизенгауза
    Всё прошло замечально, экскурсия понравилась!
  • К
    Кузьменко
    8 марта 2025
    Королевский Гродно, или Городница Тизенгауза
    Понравилась экскурсия с Андреем. Чётко и по делу. Узнали необычные факты и любопытные нюансы. Сам Гродно, его исторический центр, - прекрасный город со своим особенным шармом. Есть, где поесть, умыться и куда сходить. Спасибо.
  • О
    Ольга
    6 января 2025
    Королевский Гродно, или Городница Тизенгауза
    Очень интересная,познавательная, захватывающая, профессиональная экскурсия,прошла на одном дыхании. Спасибо Андрею. Мы под впечатлением, рекомендуем всем)))
    Очень интересная,познавательная, захватывающая, профессиональная экскурсия,прошла на одном дыхании. Спасибо Андрею. Мы под впечатлением, рекомендуем всем)))
  • А
    Альберт
    16 декабря 2024
    Королевский Гродно, или Городница Тизенгауза
    Андрей провел нам отличную экскурсию в Гродно, и эта экскурсия нам показалась даже интереснее чем классическая историческая по центру. Хотя,
    читать дальше

    конечно она предполагала нашу начальную подготовку.
    Андрей блестяще справился с задачей, заинтересовал нас рассказами о Гродно, архитектурных и городских объектах, информацией о людях, с которыми мы "познакомились" благодаря Андрею впервые.
    Андрей превосходно и глубоко владеет информацией, приятный собеседник и отличный рассказчик.
    Не покривлю, сказав, что нам очень повезло с Андреем, с его помощью нам удалось за 3 часа узнать город, в котором мы раньше не бывали.
    Очень рекомендую Андрея гостям, приезжающим в Гродно для познавательных целей.

  • В
    Вячеслав
    11 декабря 2024
    Королевский Гродно, или Городница Тизенгауза
    Брали экскурсию в дополнение к "Основным местам в Гродно" и не пожалели, огромный район наполненный исторически ценными объектами был раскрыт. Было очень интересно!
  • А
    Анастасия
    26 ноября 2024
    Королевский Гродно, или Городница Тизенгауза
    Андрей- удивительный, неутомимый, очень интересный человек, прекрасный экскурсовод! Прогулка по части центра города оставила неизгладимое впечатление. Спустя несколько дней есть ощущение, что в Гродно мы прожили минимум месяц) очень рады знакомству! Желаем удачи во всех делах!

