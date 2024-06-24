Свято-Покровский собор – экскурсии в Гродно

Найдено 3 экскурсии в категории «Свято-Покровский собор» в Гродно, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Влюбиться в Гродно: 3 грани города за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
36 отзывов
Влюбитесь в Гродно за 3 часа: экскурсия по историческим улицам, замкам и храмам
Погрузитесь в атмосферу Гродно за 3 часа: исторический центр, королевские замки и храмы. Узнайте о людях, которые вершили историю города
21 июля в 10:00
26 июля в 10:00
5 600 за всё до 8 чел.
Загадочный район Городница + органный концерт
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
7 отзывов
Загадочный район Городница + органный концерт
Погрузитесь в атмосферу Гродно 18 века, посетив исторический район Городница и насладившись органным концертом в кирхе
Начало: На площади Тызенгауза
Сегодня в 15:00
5 июля в 15:00
1 500 за человека
Королевский город Гродно
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
181 отзыв
Королевский город Гродно
Изучить достопримечательности и узнать интересные исторические факты на обзорной экскурсии
Начало: Ул. Большая Троицкая 59а
Сегодня в 08:00
2 июля в 08:00
5 720 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    24 июня 2024
    Влюбиться в Гродно: 3 грани города за 3 часа
    Мы, действительно, влюбились в Гродно, и этому поспособствовала наш гид Инна, которая, не жалея сил и времени, (экскурсия продлилась более,
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    чем на час), показала нам все, что только можно. К тому же, во время экскурсии мы частично использовали наш авто, что не предусмотрено программой. Но, благодаря этому, мы меньше устали и ещё больше посмотрели и послушали.

  • Д
    Диана
    17 июня 2024
    Влюбиться в Гродно: 3 грани города за 3 часа
    Замечательный экскурсовод. Рекомендую.
  • Д
    Дарья
    20 мая 2024
    Загадочный район Городница + органный концерт
    Экскурсия очень понравилась, материал был понятен и легко воспринимался, в конце нас очень вкусно накормили драниками, еще раз спасибо большое 😊
  • С
    Сергей
    9 мая 2024
    Влюбиться в Гродно: 3 грани города за 3 часа
    Спасибо большое Инне за прекрасную экскурсию по замечательному городу Гродно! Всем кто будет читать отзыв, категорически рекомендуем прогулку по историческому центру Гродно с экскурсией. Благодаря Инне мы узнали мы много интересных фактов и историй из жизни местныхжителей
  • Ю
    Юрий
    8 мая 2024
    Загадочный район Городница + органный концерт
    Экскурсия понравилась. Экскурсовод Светлана очень хорошо и позитивно рассказала историю района Городница. Спасибо
  • А
    Алевтина
    6 мая 2024
    Загадочный район Городница + органный концерт
    Экскурсия замнчательная, очень интересная. познавательная и нескучная. Гид Светлана очень интересно рассказывала, чувствовалось знание истории и любовь к городу. Так же очень ронравилось выступление в соборе и уонечно презент. Всем спасибо. Очень рекомендцю экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Свято-Покровский собор»

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Сколько стоит экскурсия по Гродно в июне 2024
Сейчас в Гродно в категории "Свято-Покровский собор" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 5 720. Туристы уже оставили гидам 224 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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