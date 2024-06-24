1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Влюбитесь в Гродно за 3 часа: экскурсия по историческим улицам, замкам и храмам
Погрузитесь в атмосферу Гродно за 3 часа: исторический центр, королевские замки и храмы. Узнайте о людях, которые вершили историю города
21 июля в 10:00
26 июля в 10:00
5 600₽ за всё до 8 чел.
Групповая
2 часа
Загадочный район Городница + органный концерт
Погрузитесь в атмосферу Гродно 18 века, посетив исторический район Городница и насладившись органным концертом в кирхе
Начало: На площади Тызенгауза
Сегодня в 15:00
5 июля в 15:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Королевский город Гродно
Изучить достопримечательности и узнать интересные исторические факты на обзорной экскурсии
Начало: Ул. Большая Троицкая 59а
Сегодня в 08:00
2 июля в 08:00
5 720₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений24 июня 2024Мы, действительно, влюбились в Гродно, и этому поспособствовала наш гид Инна, которая, не жалея сил и времени, (экскурсия продлилась более,
- ДДиана17 июня 2024Замечательный экскурсовод. Рекомендую.
- ДДарья20 мая 2024Экскурсия очень понравилась, материал был понятен и легко воспринимался, в конце нас очень вкусно накормили драниками, еще раз спасибо большое 😊
- ССергей9 мая 2024Спасибо большое Инне за прекрасную экскурсию по замечательному городу Гродно! Всем кто будет читать отзыв, категорически рекомендуем прогулку по историческому центру Гродно с экскурсией. Благодаря Инне мы узнали мы много интересных фактов и историй из жизни местныхжителей
- ЮЮрий8 мая 2024Экскурсия понравилась. Экскурсовод Светлана очень хорошо и позитивно рассказала историю района Городница. Спасибо
- ААлевтина6 мая 2024Экскурсия замнчательная, очень интересная. познавательная и нескучная. Гид Светлана очень интересно рассказывала, чувствовалось знание истории и любовь к городу. Так же очень ронравилось выступление в соборе и уонечно презент. Всем спасибо. Очень рекомендцю экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Свято-Покровский собор»
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