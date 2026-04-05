Альпака-парк и улиточная ферма - трансфер из Минска и обратно

Недалеко от Минска есть место, куда удобно выбраться на полдня. Мы отвезём вас в «Альпака-парк», подождём, пока вы всё посмотрите, и доставим обратно. Вы сами выбираете темп прогулки и время на каждой локации.
Описание трансфер
- Выезд из Минска и дорога в парк — около 50 минут.
- «Альпака-парк». Вы проведёте время с животными (альпаки, ламы, дикобразы, еноты, сурикаты, совы, корги, козы, кролики, разные птицы) и сможете спокойно осмотреть все зоны.
- Улиточная ферма. Вы увидите средиземноморских и гигантских африканских улиток.
- Попугайня. Oднa из крупнейших попугайных зон в Беларуси c разными видами — от волнистых до аров. Вы можете покормить птиц, а при удаче — подержать на руке.
- Возвращение в Минск — около 50 минут.
Организационные детали
- В стоимость входят трансфер и услуги водителя из нашей команды.
- Входные билеты оплачиваются отдельно: взрослый — 30 бел. руб. (~$9), детский — 25 бел. руб. (~$8).
- Поездка проходит на минивэне Renault Trafic, Volkswagen Caravelle, Volkswagen Crafter, Volkswagen Caddy Long, Mercedes-Benz Sprinter, Hyundai H1 или аналогичном. В салоне есть кондиционер и Wi-Fi. По запросу предоставим детское кресло или бустер.
- Оплата — в белорусских рублях по курсу НБ РБ.
- По желанию можно изменить маршрут, добавить трансфер из аэропорта или вокзала, а также организовать поездку для большей группы — детали уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 1340 туристов
Вместе с профессиональной командой я организую трансферы по Беларуси. Мы работаем чётко, оперативно и с душой.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Ездили с группой детей 10-14 лет в Альпака центр и Улиточную ферму - все остались нереально довольны! Наобнимались с альпаками, корги, пони и козами, покормили множество разнообразных попугаев, кур и кроликов. Дети в восторге! В парке так же можно вкусно поесть. Благодарим Виталия: прекрасная организация, комфортный транспорт, пунктуальность - 5 из 5!
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Л
Ездили в парк альпак с детьми, Виталий приветливый, комфортный в общении, внимательный. Очень приятная поездка, рекомендую!
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