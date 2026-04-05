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Альпака-парк и улиточная ферма - трансфер из Минска и обратно

Комфортная поездка в семейный парк с животными и свободным временем на прогулку
Недалеко от Минска есть место, куда удобно выбраться на полдня. Мы отвезём вас в «Альпака-парк», подождём, пока вы всё посмотрите, и доставим обратно. Вы сами выбираете темп прогулки и время на каждой локации.
5
2 отзыва
Альпака-парк и улиточная ферма - трансфер из Минска и обратно
Альпака-парк и улиточная ферма - трансфер из Минска и обратно
Альпака-парк и улиточная ферма - трансфер из Минска и обратно

Описание трансфер

  • Выезд из Минска и дорога в парк — около 50 минут.
  • «Альпака-парк». Вы проведёте время с животными (альпаки, ламы, дикобразы, еноты, сурикаты, совы, корги, козы, кролики, разные птицы) и сможете спокойно осмотреть все зоны.
  • Улиточная ферма. Вы увидите средиземноморских и гигантских африканских улиток.
  • Попугайня. Oднa из крупнейших попугайных зон в Беларуси c разными видами — от волнистых до аров. Вы можете покормить птиц, а при удаче — подержать на руке.
  • Возвращение в Минск — около 50 минут.

Организационные детали

  • В стоимость входят трансфер и услуги водителя из нашей команды.
  • Входные билеты оплачиваются отдельно: взрослый — 30 бел. руб. (~$9), детский — 25 бел. руб. (~$8).
  • Поездка проходит на минивэне Renault Trafic, Volkswagen Caravelle, Volkswagen Crafter, Volkswagen Caddy Long, Mercedes-Benz Sprinter, Hyundai H1 или аналогичном. В салоне есть кондиционер и Wi-Fi. По запросу предоставим детское кресло или бустер.
  • Оплата — в белорусских рублях по курсу НБ РБ.
  • По желанию можно изменить маршрут, добавить трансфер из аэропорта или вокзала, а также организовать поездку для большей группы — детали уточняйте в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий
Виталий — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 1340 туристов
Вместе с профессиональной командой я организую трансферы по Беларуси. Мы работаем чётко, оперативно и с душой.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
1
Г
Ездили с группой детей 10-14 лет в Альпака центр и Улиточную ферму - все остались нереально довольны! Наобнимались с альпаками, корги, пони и козами, покормили множество разнообразных попугаев, кур и кроликов. Дети в восторге! В парке так же можно вкусно поесть. Благодарим Виталия: прекрасная организация, комфортный транспорт, пунктуальность - 5 из 5!
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Л
Ездили в парк альпак с детьми, Виталий приветливый, комфортный в общении, внимательный. Очень приятная поездка, рекомендую!
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