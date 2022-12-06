пятница и воскресенье

Экс­кур­сия из Минска в Хатынь по­свя­ще­на со­бы­ти­ям Ве­ли­кой Оте­че­ствен­ной вой­ны, дол­гим го­дам ок­ку­па­ции и борь­бы бе­ло­рус­ско­го на­ро­да про­тив за­хват­чи­ков. В день ве­сен­не­го рав­но­ден­ствия, 22 мар­та 1943 го­да, про­изо­шла тра­ге­дия, став­шая сим­во­лом стра­да­ний граж­дан­ско­го на­се­ле­ния в го­ды Ве­ли­кой Оте­че­ствен­ной вой­ны — бы­ла сож­же­на за­те­ряв­шая­ся в ле­сах де­рев­ня ХАТЫНЬ вме­сте со 149 жи­те­ля­ми.

На ме­сте тра­ге­дии в 1968 го­ду ар­хи­тек­то­ры Ю. Гра­дов, В. Зан­ко­вич, Л. Ле­вин и скуль­птор С. Се­ли­ха­нов со­зда­ли величественный ме­мо­ри­ал, ны­не зна­ме­ни­тый на весь мир. Он со­здан в па­мять со­тен бе­ло­рус­ских де­ре­вень, уни­что­жен­ных на­ци­ста­ми в го­ды Ве­ли­кой Оте­че­ствен­ной вой­ны и огром­но­го вкла­да бе­ло­рус­ско­го на­ро­да, при­нес­ше­го не­ис­чис­ли­мые жерт­вы — каж­дый 3-й жи­тель Бе­ла­ру­си по­гиб в го­ды Ве­ли­кой Оте­че­ствен­ной вой­ны…

Ме­мо­ри­аль­ный архитектурно-скульптурный ком­плекс, за­ни­ма­ю­щий пло­щадь око­ло 50 га, по­лу­чил пла­ни­ро­воч­ную схе­му быв­шей де­рев­ни Ха­ты­ни. Фор­ми­ру­ет­ся он из от­дель­ных фраг­мен­тов. В цен­тре ком­по­зи­ции вы­сит­ся ше­сти­мет­ро­вая брон­зо­вая скульп­ту­ра "Не­по­ко­рен­ный че­ло­век" с уби­тым ре­бен­ком на ру­ках. Рядом со­мкну­тые гра­нит­ные пли­ты, сим­во­ли­зи­ру­ю­щие кры­шу са­рая, в ко­то­ром бы­ли со­жже­ны жи­те­ли де­рев­ни. Быв­шая ули­ца де­рев­ни вы­ло­же­на се­ры­ми, под цвет пеп­ла, пли­та­ми. В тех ме­стах, где сто­я­ли до­ма, по­став­ле­но 26 обе­лис­ков в ви­де опа­лен­ных ог­нем печ­ных труб. На них — брон­зо­вые таб­лич­ки с име­на­ми тех, кто здесь ро­дил­ся и жил. А свер­ху — пе­чаль­но зве­ня­щие ко­ло­ко­ла.

Здесь же на­хо­дит­ся един­ствен­ное в ми­ре Кладбище де­ре­вень; в па­мять о жерт­вах фа­шист­ско­го тер­ро­ра го­рит Веч­ный огонь. В за­клю­че­ние экс­кур­сии Вы по­се­ти­те КУРГАН СЛАВЫ — па­мят­ник воинам-освободителям Мин­ска, смо­же­те под­нять­ся на его вер­ши­ну.

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