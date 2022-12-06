пятница и воскресенье

Хатынь - Курган Славы

Вы отправитесь в мемориальный комплекс «Хатынь», открытый на месте ужасных событий Великой Отечественной войны

4.7
55 отзывов
Вы отправитесь в мемориальный комплекс «Хатынь», открытый на месте ужасных событий Великой Отечественной войны.

Профессиональный экскурсовод проведёт подробную экскурсию по комплексу, расскажет многие факты о противостоянии Беларуси в войне с фашистской Германией.

Во время посещения мемориала вы увидите масштабы трагедии, в которой погиб почти каждый третий житель этой страны.
Хатынь - Курган Славы
Хатынь - Курган Славы
Хатынь - Курган Славы
Хатынь - Курган Славы
Хатынь - Курган Славы
Хатынь - Курган Славы
Ближайшие даты:
20
янв
27
янв
3
фев
10
фев
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Экс­кур­сия из Минска в Хатынь по­свя­ще­на со­бы­ти­ям Ве­ли­кой Оте­че­ствен­ной вой­ны, дол­гим го­дам ок­ку­па­ции и борь­бы бе­ло­рус­ско­го на­ро­да про­тив за­хват­чи­ков. В день ве­сен­не­го рав­но­ден­ствия, 22 мар­та 1943 го­да, про­изо­шла тра­ге­дия, став­шая сим­во­лом стра­да­ний граж­дан­ско­го на­се­ле­ния в го­ды Ве­ли­кой Оте­че­ствен­ной вой­ны — бы­ла сож­же­на за­те­ряв­шая­ся в ле­сах де­рев­ня ХАТЫНЬ вме­сте со 149 жи­те­ля­ми.
На ме­сте тра­ге­дии в 1968 го­ду ар­хи­тек­то­ры Ю. Гра­дов, В. Зан­ко­вич, Л. Ле­вин и скуль­птор С. Се­ли­ха­нов со­зда­ли величественный ме­мо­ри­ал, ны­не зна­ме­ни­тый на весь мир. Он со­здан в па­мять со­тен бе­ло­рус­ских де­ре­вень, уни­что­жен­ных на­ци­ста­ми в го­ды Ве­ли­кой Оте­че­ствен­ной вой­ны и огром­но­го вкла­да бе­ло­рус­ско­го на­ро­да, при­нес­ше­го не­ис­чис­ли­мые жерт­вы — каж­дый 3-й жи­тель Бе­ла­ру­си по­гиб в го­ды Ве­ли­кой Оте­че­ствен­ной вой­ны…
Ме­мо­ри­аль­ный архитектурно-скульптурный ком­плекс, за­ни­ма­ю­щий пло­щадь око­ло 50 га, по­лу­чил пла­ни­ро­воч­ную схе­му быв­шей де­рев­ни Ха­ты­ни. Фор­ми­ру­ет­ся он из от­дель­ных фраг­мен­тов. В цен­тре ком­по­зи­ции вы­сит­ся ше­сти­мет­ро­вая брон­зо­вая скульп­ту­ра "Не­по­ко­рен­ный че­ло­век" с уби­тым ре­бен­ком на ру­ках. Рядом со­мкну­тые гра­нит­ные пли­ты, сим­во­ли­зи­ру­ю­щие кры­шу са­рая, в ко­то­ром бы­ли со­жже­ны жи­те­ли де­рев­ни. Быв­шая ули­ца де­рев­ни вы­ло­же­на се­ры­ми, под цвет пеп­ла, пли­та­ми. В тех ме­стах, где сто­я­ли до­ма, по­став­ле­но 26 обе­лис­ков в ви­де опа­лен­ных ог­нем печ­ных труб. На них — брон­зо­вые таб­лич­ки с име­на­ми тех, кто здесь ро­дил­ся и жил. А свер­ху — пе­чаль­но зве­ня­щие ко­ло­ко­ла.
Здесь же на­хо­дит­ся един­ствен­ное в ми­ре Кладбище де­ре­вень; в па­мять о жерт­вах фа­шист­ско­го тер­ро­ра го­рит Веч­ный огонь. В за­клю­че­ние экс­кур­сии Вы по­се­ти­те КУРГАН СЛАВЫ — па­мят­ник воинам-освободителям Мин­ска, смо­же­те под­нять­ся на его вер­ши­ну.
Внимание! При бронировании экскурсии на сайте вносится депозит. Оплата остатка суммы производится в белорусских рублях по курсу на день экскурсии.

пятница и воскресенье

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит
  • Встреча в отеле, транспорт к месту начала проведения экскурсии
  • Личные расходы на еду и напитки
  • Сувениры
  • Выбор мест (посадка в автобус осуществляется в порядке «живой очереди» — кто первый пришел, тот занял лучшие места)
  • Скрытые и обязательные дополнительные платежи
Место начала и завершения?
Минск, Привокзальная площадь 5
Когда и сколько длится?
Когда: пятница и воскресенье
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ! При бронировании данной экскурсии необходимо обязательно указывать все данные о туристах в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.
  • Оплата остатка суммы по заказу производится только в белорусских рублях по курсу на день экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 55 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
46
4
4
3
3
2
1
1
1
С
6 дек 2022
Отличная экскурсия! Остались очень довольны. Спасибо!
Е
17 ноя 2022
Потрясающая экскурсия! Каждый элемент мемориала продуман до такой точности и так впечатляет. Имитация калиток, печной трубы, изгородь, указывающая на границы дома, стена имитирующая лагерь смерти с миллионами погибших там, скульптура Иосифа с погибшем сыном на руках, сгоревшая крыша сарая, под которой были погребены тела жителей этой деревни (и многих других таких же стертых с земли деревень). История и память - здесь есть все. Приезжайте и сами, и с детьми. Берегите это историческое наследие!!
А
7 ноя 2022
Отличная экскурсия!
Прекрасные экскурсовод и водитель, автобус тоже на 5+
Е
10 окт 2022
Все понравилось
Е
8 окт 2022
Само место, вне всяких сомнений поражает. Мемориал очень сильный, трогает душу. А вот сама экскурсия напомнила мне скучные экскурсии в школе. Гид монотонно читала заученный текст, изобилуя словосочетаниями «сегодня мы узнаем», «кто помнит, что я говорила?», «сегодня мы узнали» итд, повторяя это по многу раз.
Свободного времени для осмотра кургана Славы и Мемориала в Хатыни нам дали всего по 20 минут, чего, конечно же не хватило, чтобы до конца прочувствовать то, для чего эти места создавались
А
3 окт 2022
Наилучшие рекомендации! Всё на высшем уровне. Экскурсовод очень информативно рассказал про Хатынь, ВОВ и город Минск. Спасибо большое!
И
24 сен 2022
Всё понравилось - организация, автобус, экскурсовод Наталья рассказывала без спешки и с душой, а тема непростая…
E
14 сен 2022
Экскурсию приобретала для родителе и их друзей. Им экскурсия понравилась. Немного испортил общее впечатление от экскурсии ремонт в Хатыни, но в целом было интересно. Так же посещение Кургана Славы очень понравилось.
Л
7 сен 2022
Спасибо огромное нашему экскурсоводу Наталии, за проникновенный рассказ о трагедии белорусских деревень, конкретно о Хатыни. Очень душевно, порой до слез, стараясь донести всю правду о жестокости и бесчеловечности фашизма.
Т
20 авг 2022
Редко пишу плохие отзывы, обычно мой принцип" мне всегда все прекрасно", но не в этот раз. Посещение мемориального комплекса "Хатынь" подразумевает получение определенных эмоций - это боль и сострадание. В этом месте нужна тишина и возможность "прикоснуться к трагедии". Я прочитала в отзывах, что на территории комплекса идет ремонт, но поехала, а зря. Кругом шум, пыль и просто ХАОС! Экскурсовод Наталья старалась, как могла, но… Следует предупреждать туристов заранее! Курган Славы - СУПЕР!
А
17 авг 2022
Экскурсия принесла двоякое впечатление.
Всю инфо и места мы посетили и узнали от гида. Но: Участники не предупреждены заранее, что на территории комплекса массовая реконструкция. Идут работы по монтажу практически самых значимых частей комплекса - кладбище деревень, которые не восстановлены, а также вечный огонь. Впечатления скомканы, потому что тишины нет на территории никакой, и ездят машины-экскалаторы, куча рабочих, пыль, шум, грязь ровно центральной части, рабочие сидят на единственном памятнике - непокоренного отца с мертвым сыном на руках.
Если абстрагироваться, то можно поймать где то вдалеке от этого всю тишину и звоны колоколов на месте тех домов, что были сожжены. И прочувствовать все ужасы этой истории.
В остальном все понравилось. Это не претензия к экскурсии, но надо заранее предупреждать, что половина комплекса на реконструкции. Впечатление - посетить комплекс ещё раз через пару лет, в тишине этой деревни, и лишь под звуки колоколов. Местные жители говорят, что там даже шепотом начинают разговаривать все, даже дети. Когда нет ремонта.
М
16 авг 2022
Даже не смотря на ремонтные работы, которые проводятся на мемориале, Хатынь впечатляет
К
8 авг 2022
Отличная экскурсия! Чудесный экскурсовод! Было очень интересно, познавательно, трогательно!
Посетили Хатынь и Курган Славы.
Ш
2 авг 2022
В мемориальном комплексе ведутся очень шумные ремонтные работы. Это полностью уничтожает всю атмосферу экскурсии.
Ю
25 июля 2022
Большое спасибо гиду за прекрасную экскурсию, очень интересно и подробно обо всем рассказала. Было очень познавательно. В целом отличная экскурсия. Запомним надолго.
Ещё 40 отзывов

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минска

👥Групповые🚌На автобусе🏡Выездные🛡Военные📜История и культураМемориальный комплекс «Хатынь»🗽Популярные местаМемориальный комплекс «Курган Славы»

Похожие туры в Минске

Автобусная экскурсия в Ме­мо­ри­аль­ный ком­плекс «Хатынь»
5 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 15 чел.
4.7
59 отзывов
Автобусная экскурсия в Ме­мо­ри­аль­ный ком­плекс «Хатынь»
Вы отправитесь в мемориальный комплекс «Хатынь», открытый на месте ужасных событий Великой Отечественной войны
Минск, Привокзальная площадь 5
20 янв
27 янв
3 фев
4 фев
50byn за 1 человека
Курган Славы и Хатынь из Минска
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Вадим
Вадим
5
5 отзывов
Курган Славы и Хатынь из Минска
Посетить один из важнейших мемориальных комплексов страны и раскрыть его историю
13 янв
14 янв
15 янв
16 янв
150 за всё до 6 чел.
Линия Сталина, Хатынь и Курган Славы за 1 день
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Владимир
Владимир
5
1 отзыв
Линия Сталина, Хатынь и Курган Славы за 1 день
Погрузиться в военную историю Беларуси и увидеть посвященные ей памятники
Завтра
13 янв
14 янв
15 янв
175 за всё до 4 чел.
Березинский заповедник и Хатынь за 1 день
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Владимир
Владимир
Нет отзывов
Березинский заповедник и Хатынь за 1 день
Погулять по Тропе мифов, заглянуть в лесной зоопарк и посетить военный мемориальный комплекс
у вашего отеля
Завтра
13 янв
14 янв
15 янв
175 за всё до 4 чел.
Линия Сталина и Курган Славы за 1 день
4.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Линия Сталина и Курган Славы за 1 день
Посетить военные мемориальные комплексы и погрузиться в историю страны на авто-пешеходной экскурсии
в районе метро Немига
Завтра
13 янв
14 янв
15 янв
115 за всё до 3 чел.
Мемориальный комплекс Хатынь - индивидуальная экскурсия с гидом
4 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Кристина
Кристина
5
1 отзыв
Мемориальный комплекс Хатынь - индивидуальная экскурсия с гидом
Любое удобное для Вас место
13 янв
14 янв
15 янв
16 янв
от 406.48byn за всё до 3 чел.
Брестская крепость из Минска
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Вадим
Вадим
Нет отзывов
Брестская крепость из Минска
Посетить главный мемориальный комплекс Беларуси и прикоснуться к его истории
Завтра
13 янв
14 янв
15 янв
300 за всё до 6 чел.
Хатынь - памятник жертвам фашизма
6 часов
Индивидуальная
до 20 чел.
Организатор экскурсии Lidiya
Lidiya
Нет отзывов
Хатынь - памятник жертвам фашизма
Вы пройдете по единственной улице Хатыни
Привокзальная пл. 3, Ж/Д вокзал, по договорённости
от 203.24byn за всё до 2 чел.
Березина: по следам войны 1812 года с гидом-реконструктором
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Николай
Николай
5
3 отзыва
Березина: по следам войны 1812 года с гидом-реконструктором
Вместе с пехотинцем обойти места былых сражений и в прямом смысле прикоснуться к истории
в Минске по договоренности
Завтра
13 янв
15 янв
16 янв
160 за всё до 4 чел.
Музейный комплекс старинных ремёсел и технологий «Дудутки»
5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Lidiya
Lidiya
Нет отзывов
Музейный комплекс старинных ремёсел и технологий «Дудутки»
Вас ждёт увлекательная экскурсия по музейному комплексу «Дудутки»
Привокзальная пл. 3, Ж/Д, по месту проживания тур
177.83byn за всё до 7 чел.
Музейный комплекс Дудутки: забытый мир кузнецов
5.5 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 20 чел.
4.7
35 отзывов
Музейный комплекс Дудутки: забытый мир кузнецов
Экскурсия в музейный комплекс старинных технологий и народных ремёсел «Дудутки»
Минск, Привокзальная площадь, 5
15 янв
22 янв
29 янв
5 фев
75byn за 1 человека
Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
5
21 отзыв
Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города
Собрать рассыпавшиеся жемчужины истории края и провести нить от основания города до наших дней
в районе метро «Немига»
Завтра
13 янв
14 янв
15 янв
44 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Минске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Минске
ХОРОШО
🧭
ТАМ