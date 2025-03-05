На прогулке по улочкам губернского Минска мы углубимся в историю средневекового монашества. Вы разберётесь в хитросплетениях знаменитых орденов, увидите их церкви и монастырские корпуса. Побываете на месте первой православной церкви и первого католического костёла. Современный город откроется вам с новой стороны, и вы глубже поймёте его культуру.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Я расскажу об истории Минска последовательно и обстоятельно, уделяя особое внимание католическим монашеским орденам, православным храмам и масонам.
Основные точки маршрута:
- Замчище, где когда-то была построена первая каменная православная церковь, — с этого места и начался Минск
- Площадь верхнего рынка, или Площадь Свободы — центр деловой и культурной жизни с 16 века
- Корпуса женского и мужского католического монастыря бернардинцев. Вы узнаете об ответвлении знаменитого нищенствующего ордена францисканцев: как образовалась эта организация и как её монахи оказались в наших краях. А также какими изобретениями они прославились
- Корпуса бывшего униатского монастыря «Базилиан» и церковь св. Духа при них. Я расскажу об униатах, или греко-католиках: как создали эту конфессию, о которой мало кто знает. Почему пытались объединить католицизм и православие и чем это закончилось. Здесь же поговорим о доминиканцах и их связи с инквизицией
- Ратуша — место, которое наводит на размышления о праве Минска на самоуправление. Вы поймёте, что представляет собой система администрирования города, когда она появилась в Беларуси и как отзывается эхом в белорусской ментальности
- Корпус бывшего иезуитского коллегиума и Архикафедральный собор имени Девы Марии. Вы услышите о роли этого объединения в развитии европейской цивилизации. Раскроете, как иезуитские коллегии связаны с современной системой образования
- Дом масонов. Я поделюсь тем, что мне удалось узнать об этой таинственной и влиятельной организации
- Троицкое предместье. Пройдём по узким улочкам, заглядывая в неприметные дворики, и поговорим о жизни в средневековом Минске
- И ещё много других интересных локаций!
А также вы узнаете:
- о монашеском ордене рохитов и о том, где находился их монастырь
- о святом Бенедикте Нурсийском и его ордере
- как итальянское аббатство связано с Беларусью
- об иудаизме, синагоге и истории евреев в Минске
Организационные детали
Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 10 лет.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Свято-Духова кафедрального собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Минске
Провёл экскурсии для 395 туристов
С детства увлекаюсь историей, географией и археологией. Это привело меня в профессию экскурсовода. В сфере моих интересов — история и культура Беларуси, а также различные религии и их ответвления. ЯЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Виктория
5 мар 2025
Живописный маршрут, впечатляющий объем знаний, очень интересная и познавательная экскурсия. Рекомендую.
Е
Евгения
15 фев 2025
Эту экскурсию проводил гид Дмитрий.
Очень интересная подача информации.
Дмитрий легко и непринужденно рассказывает о череде исторических событий и фактов, которые, как правило, обыватели не знают. Очень увлекательно и по-детски интересно пройтись
Очень интересная подача информации.
Дмитрий легко и непринужденно рассказывает о череде исторических событий и фактов, которые, как правило, обыватели не знают. Очень увлекательно и по-детски интересно пройтись
С
Светлана
9 фев 2025
Очень интересная экскурсия! Так много нового узнали об истории Минска, католических орденов, архитектуре! Огромное спасибо Дмитрию за прекрасную экскурсию! Обязательно буду рекомендовать и Дмитрия, и эту экскурсию своим друзьям!
П
Петровская
13 янв 2025
Дмитрию, огромное спасибо! Погода была в день экскурсии вовсе не рождественская, шел дождь. Наш Дмитрий так интересно и с такой любовью знакомил нас с историей Минска, что погода казалась просто
Мария
1 дек 2024
Это была замечательная прогулка! Дмитрий - прирождённый рассказчик, к тому же, он обладает нечастым умением просто говорить о сложном. История, философия, психология… жители старого Минска оживают в его повествовании, город
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