читать дальше сказочной! Это был чудесный, насыщенный день полный впечатлений. Мы не только познакомились с бернардинцами, иезуитами и масонами и их тайнами, но и окунулись в атмосферу Рождественского Минска с его старинными улочками, костелами и храмами. И конечно загадали желания в местах, где желания городом обязательно исполняются! Хотите узнать о другом Минске- аутентичном, волшебном и живом заказывайте экскурсию у Дмитрия! Рекомендуем Виктор и Елена.

Дмитрию, огромное спасибо! Погода была в день экскурсии вовсе не рождественская, шел дождь. Наш Дмитрий так интересно и с такой любовью знакомил нас с историей Минска, что погода казалась просто