Дом масонов – экскурсии в Минске

Найдено 3 экскурсии в категории «Дом масонов» в Минске, цены от 45 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Бернардинцы, иезуиты и масоны - загадки старого Минска
Пешая
2 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Бернардинцы, иезуиты и масоны - загадки старого Минска
Осмотреть храмы и монастыри знаменитых монашеских орденов и узнать об их судьбе в Беларуси
Начало: У Свято-Духова кафедрального собора
Завтра в 09:00
1 фев в 09:30
5000 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Минску в ретро-атмосфере автобуса 30х годов
На автобусе
296 отзывов
1 час 15 минут
Групповая
до 20 чел.
Путешествие по Минску на ретро-автобусе 30-х: история и культура
Погрузитесь в атмосферу прошлого вместе с экскурсией на ретро-автобусе. Ощутите дух Минска 30-х годов, познакомьтесь с его историей и культурой
Начало: Площадь Свободы 2А, Минск, Беларусь
Расписание: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
45Br за человека
Лабиринты верхнего города: пешеходная экскурсия по Минску
Пешая
3 отзыва
2 часа
Групповая
Лабиринты верхнего города: пешеходная экскурсия по Минску
Пройти по самой тусовочной улице, раскрыть тайны масонов и узнать, что такое лава и рада (в группе)
Начало: На улице Кирилла и Мефодия
22 мар в 10:00
23 мар в 10:00
1200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Петровская
    13 января 2025
    Бернардинцы, иезуиты и масоны - загадки старого Минска
    Дмитрию, огромное спасибо! Погода была в день экскурсии вовсе не рождественская, шел дождь. Наш Дмитрий так интересно и с такой
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    любовью знакомил нас с историей Минска, что погода казалась просто сказочной! Это был чудесный, насыщенный день полный впечатлений. Мы не только познакомились с бернардинцами, иезуитами и масонами и их тайнами, но и окунулись в атмосферу Рождественского Минска с его старинными улочками, костелами и храмами. И конечно загадали желания в местах, где желания городом обязательно исполняются! Хотите узнать о другом Минске- аутентичном, волшебном и живом заказывайте экскурсию у Дмитрия! Рекомендуем Виктор и Елена.

  • Д
    Денис
    13 января 2025
    Обзорная экскурсия по Минску в ретро-атмосфере автобуса 30х годов
    Для знакомства с основными локациями города особенно подойдёт. Мы остались очень довольны
  • А
    Анатолий
    9 января 2025
    Обзорная экскурсия по Минску в ретро-атмосфере автобуса 30х годов
    Очень интересная и атмосферная экскурсия, советую брать сразу, как только приехали
  • М
    Мария
    1 декабря 2024
    Бернардинцы, иезуиты и масоны - загадки старого Минска
    Это была замечательная прогулка! Дмитрий - прирождённый рассказчик, к тому же, он обладает нечастым умением просто говорить о сложном. История,
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    философия, психология… жители старого Минска оживают в его повествовании, город перестаёт быть "чужим", прослеживается связь времён… Прогуливаться по улицам в компании такого человека - эрудированного, тонко чувствующего, открытого для любознательных туристов - большая удача. Не первый раз оказались в Минске, но только вчера я поняла, какой это интересный город. Для экскурсовода, гида очень важно быть "недушным". И Дмитрий именно такой. От души рекомендуем!

    Это была замечательная прогулка! Дмитрий - прирождённый рассказчик, к тому же, он обладает нечастым умением простоЭто была замечательная прогулка! Дмитрий - прирождённый рассказчик, к тому же, он обладает нечастым умением простоЭто была замечательная прогулка! Дмитрий - прирождённый рассказчик, к тому же, он обладает нечастым умением простоЭто была замечательная прогулка! Дмитрий - прирождённый рассказчик, к тому же, он обладает нечастым умением простоЭто была замечательная прогулка! Дмитрий - прирождённый рассказчик, к тому же, он обладает нечастым умением простоЭто была замечательная прогулка! Дмитрий - прирождённый рассказчик, к тому же, он обладает нечастым умением просто

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Дом масонов»

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  9. Национальная библиотека
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Сколько стоит экскурсия по Минску в январе 2025
Сейчас в Минске в категории "Дом масонов" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 5000. Туристы уже оставили гидам 301 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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