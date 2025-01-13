2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Бернардинцы, иезуиты и масоны - загадки старого Минска
Осмотреть храмы и монастыри знаменитых монашеских орденов и узнать об их судьбе в Беларуси
Начало: У Свято-Духова кафедрального собора
Завтра в 09:00
1 фев в 09:30
5000₽ за всё до 6 чел.
1 час 15 минут
Групповая
до 20 чел.
Путешествие по Минску на ретро-автобусе 30-х: история и культура
Погрузитесь в атмосферу прошлого вместе с экскурсией на ретро-автобусе. Ощутите дух Минска 30-х годов, познакомьтесь с его историей и культурой
Начало: Площадь Свободы 2А, Минск, Беларусь
Расписание: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
45Br за человека
2 часа
Групповая
Лабиринты верхнего города: пешеходная экскурсия по Минску
Пройти по самой тусовочной улице, раскрыть тайны масонов и узнать, что такое лава и рада (в группе)
Начало: На улице Кирилла и Мефодия
22 мар в 10:00
23 мар в 10:00
1200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ППетровская13 января 2025Дмитрию, огромное спасибо! Погода была в день экскурсии вовсе не рождественская, шел дождь. Наш Дмитрий так интересно и с такой
- ДДенис13 января 2025Для знакомства с основными локациями города особенно подойдёт. Мы остались очень довольны
- ААнатолий9 января 2025Очень интересная и атмосферная экскурсия, советую брать сразу, как только приехали
- ММария1 декабря 2024Это была замечательная прогулка! Дмитрий - прирождённый рассказчик, к тому же, он обладает нечастым умением просто говорить о сложном. История,
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Дом масонов»
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