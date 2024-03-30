Из Минска - в Бобруйск, Жиличи и Красный берег
Индивидуальная экскурсия в Минске

Побывать в изящных дворцах, увидеть «город бобров» и мемориальный комплекс

Вас встретит Бобруйск — город с богатой историей и уникальными памятниками архитектуры. Мемориал детям-жертвам войны заставит задуматься о непростом прошлом страны.

А дворец в Жиличах и дворянская усадьба Козел-Поклевских раскроют атмосферу эпохи балов и расцвета архитектурных талантов. Бонус — захватывающие истории о местных аристократических династиях.
Из Минска - в Бобруйск, Жиличи и Красный берег
Из Минска - в Бобруйск, Жиличи и Красный берег
Из Минска - в Бобруйск, Жиличи и Красный берег
Ближайшие даты:
30
мар
3
апр
5
апр
10
апр
19
апр
21
апр
25
апр
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Маршрут поездки

  • Бобруйск — город, носящий звание самого еврейского города Белоруссии. Вы увидите сохранившиеся остатки крепости начала 19 века. И узнаете о связи между Бобруйском и бобрами.
  • Жиличи —здесь вас встретит один из самых красивых белорусских дворцов 19 века. С первого взгляда он поражает потрясающим внутренним убранством, которое отличается изяществом, гармоничностью и тонкостью вкуса.
  • Красный берег — мемориал, посвященный детским концлагерям в годы войны. Его называют «детской Хатынью»
  • Усадьба Козел-Поклевских в Красном береге — это возвращение в сказку. Её называют «жемчужиной Могилевщины» — в ней около 100 помещений с колоннами, портиками, пилястрами и балконами, покрытыми сусальным золотом.

Вехи истории

В Бобруйске я поделюсь историей и легендами известной Инвалидной улицы. Раскрою исторический путь Бобруйской крепости. Оказавшись в мемориале «Красный берег», вы прикоснётесь к теме детских концлагерей в годы войны и проекту талантливого архитектора Леонида Левина. А во время визита в замок Жиличи и усадьбу Козел-Поклевских мы познакомимся с известными шляхетскими родами Гомельской земли и обсудим их жизненный путь.

Организационные детали

  • Поездка проходит на 3-4-местном седане комфорт-класса
  • Экскурсию возможно провести для большего количества человек с доплатой за транспорт (минивэн, микроавтобус)
  • Входные билеты в музеи и услуги экскурсовода в музее оплачиваются дополнительно:
    — мемориал «Красный берег» 4 бел. руб. /взрослый, 2 бел. руб. /дети
    — усадебный музей в Красном береге 7 бел. руб. /взрослый, 3 бел. руб. /дети
    — дворец Жиличи 0,65 бел. руб. /взрослый, 0,45 бел. руб. /дети

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минска

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиЛетниеВыездныеНа весь деньУсадьбы и дворцыВ поисках историиДворцы, замки и особнякиНабережнаяПопулярные места

Похожие туры из Минска

Минск от А до Я
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
34 отзыва
В тренде
Индивидуальная экскурсия по Минску: от древности до наших дней
Загляните в сердце Беларуси с уникальной пешеходной экскурсией, которая раскроет Минск с неожиданных сторон
Здание ратуши, площадь Свободы 2а
Сегодня
Завтра
27 мар
28 мар
от 58004 350 за всё до 10 чел.
Другой Минск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Экскурсия «Другой Минск»: узнайте город с неизведанной стороны
Откройте для себя скрытые сокровища Минска, исследуя его исторические уголки и культурные тайны
около кинотеатра «Беларусь»
27 мар
28 мар
29 мар
30 мар
7 000 за всё до 20 чел.
Курган Славы и Хатынь из Минска
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
20 отзывов
Памятные места Минска: Хатынь и Курган Славы - история и память
Посетить один из важнейших мемориальных комплексов страны и раскрыть его историю
29 мар
30 мар
31 мар
1 апр
17 000 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Минске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХорошоТам