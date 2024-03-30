Побывать в изящных дворцах, увидеть «город бобров» и мемориальный комплекс
Вас встретит Бобруйск — город с богатой историей и уникальными памятниками архитектуры. Мемориал детям-жертвам войны заставит задуматься о непростом прошлом страны.
А дворец в Жиличах и дворянская усадьба Козел-Поклевских раскроют атмосферу эпохи балов и расцвета архитектурных талантов. Бонус — захватывающие истории о местных аристократических династиях.
А дворец в Жиличах и дворянская усадьба Козел-Поклевских раскроют атмосферу эпохи балов и расцвета архитектурных талантов. Бонус — захватывающие истории о местных аристократических династиях.
Ближайшие даты:
30
мар
мар
3
апр
апр
5
апр
апр
10
апр
апр
19
апр
апр
21
апр
апр
25
апр
апр
Ещё
даты
даты
Описание
Что вас ожидает
Маршрут поездки
- Бобруйск — город, носящий звание самого еврейского города Белоруссии. Вы увидите сохранившиеся остатки крепости начала 19 века. И узнаете о связи между Бобруйском и бобрами.
- Жиличи —здесь вас встретит один из самых красивых белорусских дворцов 19 века. С первого взгляда он поражает потрясающим внутренним убранством, которое отличается изяществом, гармоничностью и тонкостью вкуса.
- Красный берег — мемориал, посвященный детским концлагерям в годы войны. Его называют «детской Хатынью»
- Усадьба Козел-Поклевских в Красном береге — это возвращение в сказку. Её называют «жемчужиной Могилевщины» — в ней около 100 помещений с колоннами, портиками, пилястрами и балконами, покрытыми сусальным золотом.
Вехи истории
В Бобруйске я поделюсь историей и легендами известной Инвалидной улицы. Раскрою исторический путь Бобруйской крепости. Оказавшись в мемориале «Красный берег», вы прикоснётесь к теме детских концлагерей в годы войны и проекту талантливого архитектора Леонида Левина. А во время визита в замок Жиличи и усадьбу Козел-Поклевских мы познакомимся с известными шляхетскими родами Гомельской земли и обсудим их жизненный путь.
Организационные детали
- Поездка проходит на 3-4-местном седане комфорт-класса
- Экскурсию возможно провести для большего количества человек с доплатой за транспорт (минивэн, микроавтобус)
- Входные билеты в музеи и услуги экскурсовода в музее оплачиваются дополнительно:
— мемориал «Красный берег» 4 бел. руб. /взрослый, 2 бел. руб. /дети
— усадебный музей в Красном береге 7 бел. руб. /взрослый, 3 бел. руб. /дети
— дворец Жиличи 0,65 бел. руб. /взрослый, 0,45 бел. руб. /дети
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 260 туристов
Я люблю Беларусь, её культуру и людей. И мне интересно рассказывать о ней с глубокими смыслами и значениями. Мы будем познавать символы нашей земли, красоту переплетения судеб, прошлого и настоящего. Мы будем говорить языком учёных и поэзии, легенд и гипотез. Как поётся в песне: «Ад прадзедоу спакон вякоу мне засталася спадчына» — мы наследники наших предков. И важно это наследие сохранить!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минска
Похожие туры из Минска
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
В тренде
Индивидуальная экскурсия по Минску: от древности до наших дней
Загляните в сердце Беларуси с уникальной пешеходной экскурсией, которая раскроет Минск с неожиданных сторон
Здание ратуши, площадь Свободы 2а
Сегодня
Завтра
27 мар
28 мар
от 58004 350₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «Другой Минск»: узнайте город с неизведанной стороны
Откройте для себя скрытые сокровища Минска, исследуя его исторические уголки и культурные тайны
около кинотеатра «Беларусь»
27 мар
28 мар
29 мар
30 мар
7 000₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
4 часа
Памятные места Минска: Хатынь и Курган Славы - история и память
Посетить один из важнейших мемориальных комплексов страны и раскрыть его историю
29 мар
30 мар
31 мар
1 апр
17 000₽ за всё до 6 чел.