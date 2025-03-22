Усадьбы — осколки былого, которые сохранились или были восстановлены по архивным чертежам.
Вы познакомитесь с историей известных знатных родов Беларуси через призму их повседневности и рассмотрите интерьеры дома Прушинских-Любанских.
Услышите легенды о Всеславе Чародее, приведении белой панны Лошицы и подземных ходах Верхнего города.
Вы познакомитесь с историей известных знатных родов Беларуси через призму их повседневности и рассмотрите интерьеры дома Прушинских-Любанских.
Услышите легенды о Всеславе Чародее, приведении белой панны Лошицы и подземных ходах Верхнего города.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Мы поговорим о видах усадеб 18–19 веков. Вы разберётесь в судьбах домов крупнейших дворянских фамилий. И увидите:
- Усадьбу подканцлера ВКЛ Пшездецкого. Её история связана с целым рядом блистательных имён, а ещё здесь находится самый старый балкон города
- Усадьбы древнейшего белорусского рода Ваньковичей — городскую и летнюю резиденции. Я поделюсь легендами о них, расскажу о подземных ходах и ресторане с королевским размахом
- Белую дачу — жемчужину Курасовщины, памятник усадебно-парковой архитектуры конца 19 века. Её история полна тайн, а судьба — интересных поворотов
- Усадьбу Прушинских-Любанских — самую романтическую в стране. Вы посетите парк, господский дом и флигель. Рассмотрите изразцовые печи и лепной декор, антикварную мебель и предметы искусства из частных коллекций
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 14 лет
- Поездка пройдёт на легковом автомобиле, минивэне или микроавтобусе в зависимости от количества человек
- Каждый путешественник получит на память символический минский подарок
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 53 туристов
Здравствуйте, друзья! Я аттестованный гид и коренная минчанка, влюблённая в свой город. С радостью проведу вас нетипичными маршрутами и покажу неочевидные грани Минска. А также расскажу то, о чём не пишут в путеводителях. Город обязательно откроет вам свои тайны!Задать вопрос
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