Эта экскурсия — увлекательная беседа в тёплой дружественной атмосфере. Вы не только увидите основные места города, но и узнаете подробности о прошлом Минска и Беларуси.
Поговорим о происхождении страны, формировании белорусского народа и языка, становлении государственности, особенностях конфессиональной истории и многом другом.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Дом правительства — уникальный образец советского конструктивизма.
- Костёл Святого Симеона и Святой Елены — утончённый пример религиозного зодчества в неороманском стиле, где хранится одна из копий Туринской плащаницы.
- Доходные дома начала 20 века — примеры архитектурного наследия позднего периода Российской империи в стиле модерн.
- Здание фабрики-кухни — архитектурный объект советской эпохи 1920-30-х годов.
- Проспект Независимости — главный проспект белорусской столицы.
- Главпочтамт и его шикарные интерьеры и экстерьеры.
- Октябрьскую площадь — с величественной архитектурой советской эпохи в разных стилевых решениях и «пупом земли белорусской».
- Верхний город — уютный район с сохранившейся исторической застройкой 16–19 веков.
- Улицу Немига и окрестности — с оригинальными зданиями 18–19 веков.
- Раковское предместье — территорию бывшего еврейского гетто, второго по величине на оккупированной гитлеровцами территории Советского Союза.
- Минское замчище, Нижний рынок и Троицкое предместье — с остатками уничтоженных в 1940-50-е годы и отреставрированных построек.
- И многое другое.
Гид расскажет:
- о возникновении и строительстве Минска в разные эпохи.
- особенностях архитектурных стилей.
- специфике формирования белорусского этноса, языка и нации.
- этапах формирования белорусской государственности.
- экономической и культурной жизни Минска и государства в разные периоды.
- городских легендах.
Организационные детали
- Экскурсия рассчитана на взрослых участников, которые интересуются историей.
- Экскурсию для вас проведёт гид из нашей команды.
- Доплата за экскурсию — в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ул. Советская 18
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 56778 туристов
Миссия нашей команды — оживить историю и культуру Беларуси, делая каждую прогулку не просто набором фактов, а увлекательным путешествием, полным открытий. Мы стремимся к тому, чтобы вы увозили с собой
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 42 отзывов
Фотографии от путешественников
В
Вероника
6 ноя 2025
Отличная экскурсия, замечательный гид, очень хорошо построенный маршрут
Ключникова
4 ноя 2025
Гуляли по центру с гидом Максимом. Он очень интересный разказчик! Круто, что человек может поддержать любую затронутую тему, но не умничает и вы не чувствуете пропасти в ваших с ним знаниях. Всем рекомендую.
А
Аркадий
9 окт 2025
Большое спасибо Максиму. Действительно - знания профессиональные по всем историческим эпохам. Ответил на многочисленные вопросы, как по истории страны и города, так и по особенностям белорусского языка.
Ирина
5 окт 2025
Прекрасная прогулка с историком! Получили ответы на все вопросы.
Елена
10 сен 2025
Мероприятие превзошло все ожидания. Гиду Максиму удалось необратимо и навсегда влюбить нас в Минск и Белоруссию. За несколько часов от современности в глубину веков в комфортном режиме прогулялись по чистейшему нарядному городу, получили ответы на интересующие вопросы, и даже задумались о возможном неоднократном возвращении… Большая благодарность лично Максиму Гальперовичу и организаторам тура, однозначно рекомендую к посещению.
Л
Лидия
10 сен 2025
Нашим гидом была Елена. Группа была 5 человек, мы все остались очень довольны. Елена так интересно подала материал, что почти 4 часа пролетели как мгновение.
Андрей
27 авг 2025
Экскурсовод Елена! Большое спасибо за интересный рассказ про город Минск! Профессиональный подход!
Алексей
20 авг 2025
Огромная благодарность Елене! Очень интересная экскурсия, разносторонний рассказ, удачно выбранный маршрут. Елена готова была отвечать на любые вопросы и рассказать все, что может быть интересно. Впечатлены, довольны и с удовольствием рекомендуем.
Ольга
18 авг 2025
Отличная индивидуальная экскурсия с максимумом интересной информации об истории страны, города, отдельных мест, которая охватила все исторические периоды от основания Минска до наших дней. Несмотря на ее продолжительность, не было ощущения, что ждешь окончания. Могли бы ходить с таким отличным гидом еще и еще. Спасибо, Максим, огромное! Однозначно, рекомендуем
С
СВЕТЛАНА
18 авг 2025
Здравствуйте!
В
Виктор
18 авг 2025
От древних костёлов, через помпезность сталинских многоэтажек к современному Минску.
Лариса
15 авг 2025
Прогулка была очень комфортная и интересная. Погода шикарная, Максим великолепный рассказчик, спасибо ему огромное!
А
Александр
9 авг 2025
Был 31 июля на "интеллектуальной прогулке" по Минску. Понравилось очень! Это поистине одна из лучших экскурсий за всю мою жизнь! Обстоятельный рассказ об основных достопримечательностях Минска, причём экскурсия строилась в
Екатерина
2 авг 2025
Экскурсовод Виталий провел нам замечательную экскурсию, три с половиной часа пролетели незаметно. Рассказал нам много исторических фактов, показал много интересных мест. Однозначно рекомендую эту экскурсию!
М
Марина
30 июл 2025
Очень увлеченно рассказывал
