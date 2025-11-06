В Вероника Отличная экскурсия, замечательный гид, очень хорошо построенный маршрут

Ключникова Гуляли по центру с гидом Максимом. Он очень интересный разказчик! Круто, что человек может поддержать любую затронутую тему, но не умничает и вы не чувствуете пропасти в ваших с ним знаниях. Всем рекомендую.

А Аркадий Большое спасибо Максиму. Действительно - знания профессиональные по всем историческим эпохам. Ответил на многочисленные вопросы, как по истории страны и города, так и по особенностям белорусского языка.

Ирина Прекрасная прогулка с историком! Получили ответы на все вопросы.

Елена Мероприятие превзошло все ожидания. Гиду Максиму удалось необратимо и навсегда влюбить нас в Минск и Белоруссию. За несколько часов от современности в глубину веков в комфортном режиме прогулялись по чистейшему нарядному городу, получили ответы на интересующие вопросы, и даже задумались о возможном неоднократном возвращении… Большая благодарность лично Максиму Гальперовичу и организаторам тура, однозначно рекомендую к посещению.

Л Лидия Нашим гидом была Елена. Группа была 5 человек, мы все остались очень довольны. Елена так интересно подала материал, что почти 4 часа пролетели как мгновение.

Андрей Экскурсовод Елена! Большое спасибо за интересный рассказ про город Минск! Профессиональный подход!

Алексей Огромная благодарность Елене! Очень интересная экскурсия, разносторонний рассказ, удачно выбранный маршрут. Елена готова была отвечать на любые вопросы и рассказать все, что может быть интересно. Впечатлены, довольны и с удовольствием рекомендуем.

Ольга Отличная индивидуальная экскурсия с максимумом интересной информации об истории страны, города, отдельных мест, которая охватила все исторические периоды от основания Минска до наших дней. Несмотря на ее продолжительность, не было ощущения, что ждешь окончания. Могли бы ходить с таким отличным гидом еще и еще. Спасибо, Максим, огромное! Однозначно, рекомендуем

Гуляли по Минску с историком Максимом. Очень понравилось!

Максим прекрасный рассказчик и 4 часа пролетели незаметно.

Однозначно рекомендую)

У нас была группа от 12 лет до 60+. И все с большим интересом слушали экскурсовода. Много интересной информации, доступная подача.

Экскурсия грамотно спланирована - посидели на скамейках и дали отдохнуть ножкам, постояли на смотровой площадке и даже зашли выпить чаю (с заходом в туалет) и всё это сопровождалось интереснейшей информацией о городе, о его истории.

Время пролетело незаметно. И кстати, на все появляющиеся вопросы получили подробные ответы. От древних костёлов, через помпезность сталинских многоэтажек к современному Минску.У нас была группа от 12 лет до 60+. И все с большим интересом слушали экскурсовода. Много интересной информации, доступная подача.

Лариса Прогулка была очень комфортная и интересная. Погода шикарная, Максим великолепный рассказчик, спасибо ему огромное!

Был 31 июля на "интеллектуальной прогулке" по Минску. Понравилось очень! Это поистине одна из лучших экскурсий за всю мою жизнь! Обстоятельный рассказ об основных достопримечательностях Минска, причём экскурсия строилась в формате неспешной беседы, когда можно было подробно обсудить интересующие вопросы истории Белоруссии. От дреговичей, радимичей и полоцких кривичей к ВКЛ, затем во времена Великой Российской империи, к Советскому Союзу и временам нынешним. Эрудированность экскурсовода восхищает. Огромная признательность за этот рассказ! Спасибо!

Екатерина Экскурсовод Виталий провел нам замечательную экскурсию, три с половиной часа пролетели незаметно. Рассказал нам много исторических фактов, показал много интересных мест. Однозначно рекомендую эту экскурсию!