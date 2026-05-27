Приглашаем в путешествие по сердцу Беларуси в комфортном формате, который позволит увидеть символы столицы без спешки. Мы проедем по проспектам и улицам с остановками на короткие пешие прогулки. Вы рассмотрите архитектуру и памятники, узнаете легенды и детали об истории и жизни Минска.
Описание экскурсииВы увидите
- Площадь Свободы и Верхний город.
- Площадь Независимости.
- «Ворота города» — Привокзальную площадь.
- Проспект Независимости со сталинским ампиром.
- Национальную библиотеку.
- Театр оперы и балета.
- Проспект Победителей со спортивными сооружениями.
- Троицкое предместье в исторической части города.
- Остров Мужества и Скорби.
Организационные детали
- Поедем в зависимости от количества участников на минивэне Mercedes-Benz Vito W447, Volkswagen Caravelle или аналогичном или легковом авто Volkswagen Passat B8, Mercedes-Benz E klass, Ford Mondeo 2019 или аналогичном. Автомобили оборудованы кондиционером, есть Wi-Fi и питьевая вода, детское автокресло по запросу.
- Оставшуюся сумму нужно оплатить в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день экскурсии.
- Все достопримечательности осматриваем снаружи.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1970 туристов
С 2011 года я организую трансферы по Беларуси с командой профессиональных водителей. Мы работаем ответственно и с душой. Приглашаю вас в этом убедиться! Также проводим экскурсии.
от 14 500 ₽ за экскурсию