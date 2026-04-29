Парк истории «Сула» — уникальный музей под открытым небом, где оживает история Беларуси от каменного века до XIX столетия. Расположен в живописном месте на берегу рукотворного озера, в часе езды от Минска.
Вас ждёт интерактивная экскурсия с посещением кузнечных мастерских, гончарных кругов и других исторических площадок.
Это место, где история перестает быть скучным учебником и становится захватывающим приключением для всех возрастов!
Описание мастер-классаПогружение в историю Беларуси Более 15 лет основатели парка трудились, чтобы создать уникальный, не имеющий аналогов в мире, парк интерактивной истории «Великое княжество Сула». Духом истории в Суле пропитаны остатки древних строений, родовая усыпальница, величественные залы, оружейная мастерская и даже дорожки парка-музея. В это удивительное, овеянное рыцарской доблестью место невозможно не влюбиться. И, конечно, здесь можно обнаружить множество уникальных и интересных объектов, совместив интересный экскурс в историческое прошлое с комфортным отдыхом. Интерактивное путешествие На территории парка расположены более тридцати анимационных площадок, по хронологической спирали времени воссоздающие наиболее значимые исторические вехи белорусской истории. Площадки охватывают период от каменного века, стоянки викингов и средневековой замковой застройки до разрушенного и воссозданного вновь родового гнезда — усадьбы некогда преданного забвению благородного рода Ленских. Также в парке действует единственная в Европе действующая конка (конный трамвай). Вокруг комплекса простирается старинный парк, живописный пруд с вымощенными каменными дорожками и кованными скамейками. В программе экскурсии:
- посещение анимационных площадок;
- демонстрации кузнечного дела и работы за гончарным кругом;
- катание на Драккаре по реке Сула с мая по октябрь (если опция включена в стоимость экскурсии);
- посещение бровара с дегустацией элитного напитка «Старка Запольская» (если опция включена в стоимость экскурсии);
- горячий обед (если опция включена в стоимость экскурсии); В свободное время вы можете самостоятельно посетить интерактивные площадки традиционной культуры.
Ответы на вопросы
Что включено
- Входные билеты
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы туристов
Где начинаем и завершаем?
Начало: В центре Минска, подробности при бронировании
Завершение: В центре Минска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
О
Интересная экскурсия, прекрасный экскурсовод, видно, что человек занимается любимым делом. Погода подвела)) но это не вина организатора)) в теплую погоду одно удовольствие погулять по парку. Сама экскурсия в парке достаточно легкая, увлекательная, подойдет для посещения с детьми
О
Всем рекомендую эту экскурсию, очень познавательно.
Л
Очень понравилась идея представления истории белорусских земель в таком формате - зрелищно, театрально, информативно. Можно наглядно увидеть работу ремесленников, почувствовать себя внутри эпохи. Огромная благодарность сотрудникам парка Сула - актёры и энтузиасты, прекрасные профессионалы!
М
В парке волшебная атмосфера, гид в старинной одежде. Экскурсия прошла отлично.
И
Отличная экскурсия. Великолепная Юлия погрузила нас в историю края и княжества Сула. Так как территория огромная не успели за время экскурсии все охватить.
Т
Всё очень понравилось. Экскурсовод Екатерина прекрасно организовала поездку.
А
Экскурсия, поездка в Сулла, организована на отлично. Благодарность организатору Алине, сопровождающему гиду, водителю. Познавательно, интересно, нескучно! Пожелаю не останавливаться на достигнутом. При возможности предлагать интересные туры на личную почту, будет приятно ознакомиться и спланировать поездку. Спасибо!
