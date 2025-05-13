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В годы Великой Отечественной войны Беларусь потеряла каждого третьего жителя, но не сдалась перед захватчиками.



Сегодня страна чтит память героев и мужество людей, которые жили в тяжёлое время и отдавали всё, чтобы приблизить долгожданный День Победы.



В программе экскурсии — главное музейное хранилище военных раритетов и впечатляющие мемориальные комплексы.