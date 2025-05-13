В годы Великой Отечественной войны Беларусь потеряла каждого третьего жителя, но не сдалась перед захватчиками.
Сегодня страна чтит память героев и мужество людей, которые жили в тяжёлое время и отдавали всё, чтобы приблизить долгожданный День Победы.
В программе экскурсии — главное музейное хранилище военных раритетов и впечатляющие мемориальные комплексы.
Сегодня страна чтит память героев и мужество людей, которые жили в тяжёлое время и отдавали всё, чтобы приблизить долгожданный День Победы.
В программе экскурсии — главное музейное хранилище военных раритетов и впечатляющие мемориальные комплексы.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Для Минска Вторая мировая война стала настоящим испытанием: 1100 дней оккупации, уничтожение 80% жилого фонда и огромнейшие людские потери. Мы посетим места, связанные с событиями тех непростых лет, чтобы услышать вдохновляющие и трагические истории.
Маршрут экскурсии
- Мемориал «Яма». Сейчас на месте бывшего «Минского гетто» находится мемориальный комплекс, напоминающий о погибших здесь во время войны евреях.
- Монумент «Площадь Победы». Через 10 лет после освобождения Минска был открыт монумент-обелиск в память о воинах Советской армии, партизанах и подпольщиках.
- Музей истории Великой Отечественной войны. Современное здание музея является самым большим хранилищем реликвий Великой Отечественной войны в современной Беларуси.
- Один из 2-х концлагерей: мемориальный комплекс в Масюковщине на месте лагеря военнопленных «Шталаг 3» или лагерь Тростенец.
Организационные детали
- Доплата за экскурсию — в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Поездка проходит на автомобиле комфорт-класса: Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Citroen C5, Ford Fusion и др.
- При необходимости количество участников можно увеличить до 7 человек с доплатой за микроавтобус Volkswagen Caddy, Renault Traffic, Volkswagen Caravella или Mercedes Vito (+ 40 белорусских рублей)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От Вашего дома
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 33728 туристов
Наша команда гидов проводит экскурсии по городам Беларуси и России. Каждый маршрут выстроен так, чтобы вы увидели классические достопримечательности и заглянули в необычные локации, любимые местными жителями. Надеемся на скорую встречу!Задать вопрос
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