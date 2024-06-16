Королевский Гродно и Августовский канал

Прогулка по средневековому городу + катание на теплоходе по речным шлюзам
Гродно — город, неоднократно становившийся резиденцией князей и королей, которые создали и оставили в наследие неисчислимые шедевры архитектуры.

После прогулки по средневековым улочкам и тропам вы окажетесь возле выдающегося гидрологического сооружения — Августовского канала.

Узнаете его историю, подышите свежим воздухом, полюбуетесь живописными видами с борта теплохода и сделаете прекрасные фото.
Королевский Гродно и Августовский канал
Королевский Гродно и Августовский канал
Королевский Гродно и Августовский канал
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30

Описание экскурсии

Программа поездки

  • Переезд Минск-Гродно (280 км).
  • Большая обзорная автобусно-пешеходная экскурсия.
  • Коложская (Борисоглебская) церковь 12 века — одна из первых церквей Восточной Европы.
  • Городница Тизенгауза — административный, культурный и промышленный центр Гродно 18 века.
  • Костёл Святого Франциска Ксаверия — уникальный памятник архитектуры барокко.
  • Костёл и комплекс монастыря бернардинцев — культовый ансамбль и самая старинная католическая святыня Гродно.
  • Хоральная синагога — самая красивая синагога в Европе, самая большая в Беларуси и старейшая на постсоветском пространстве.
  • Старый замок — мощная оборонительная система, высокие крутые валы, а вокруг воды Немана и Городничанки.
  • Новый замок — получивший славу проклятого места.
  • Обед в ресторане.
  • Водная прогулка по Августовскому каналу со шлюзованием.
  • Возвращение в Минск (310 км).

Организационные детали

  • В стоимость включено: транспорт (комфортный автобус или микроавтобус, если группа менее 19 чел.), услуги сопровождающего экскурсовода по всему маршруту, обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Гродно, комплексный обед, катание на теплоходе по Августовскому каналу.
  • Доплата за экскурсию производится предварительно (не позднее, чем за 12 часов до начала экскурсии) онлайн картой МИР по ссылке организатора. Стоимость утверждена в белорусских рублях. При оплате картой стоимость в рос. руб. может незначительно отличаться от указанной на сайте в зависимости от курса банка, который выпустил вашу карту.
  • Сбор группы начинается за 15 минут до отправления.
  • Продолжительность экскурсии — около 16 часов.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
  • Экскурсия не рекомендована для детей до 6 лет.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет6 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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