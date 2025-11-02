Приглашаем в поездку к городам с многовековой историей, где сохранились уникальные памятники времён Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. Мы поговорим о смене империй, религий и языков. Вы увидите старинные храмы, замки и музеи и узнаете об истории региона. Поездка будет комфортной и увлекательной.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Гид-водитель встретит вас в Минске и по дороге будет вести трассовую экскурсию. В каждой из локаций вас будет сопровождать местный гид.

Старинная Лида (1–1,5 часа)

Вы погуляете по городу и познакомитесь с его богатым историческим и культурным наследием

Увидите церковь Пантелеймона Целителя в неовизантийском стиле

Посетите Лидский замок 14 века (по желанию). По плану великого князя Гедимина, он должен был стать опорным пунктом на границе славянских и литовских племён

Побываете на Лидском пивоваренном заводе в Музее лидского бровара (по желанию)

Деревня Мурованка (1 час)

Вы исследуете уникальный памятник архитектуры 16 века — церковь Рождества Богородицы. Это храм-крепость оборонного типа. Экскурсию внутри для вас проведёт батюшка. При желании вы подниметесь на колокольню.

Бункер-77 (1 час 15 минут)

Вы осмотрите бывший секретный военный объект, в котором сейчас расположен музей Холодной войны.

Гродно — бывшая столица Великого княжества Литовского (3–4 часа)

На экскурсии по красивейшему городу Беларуси вы увидите:

Коложскую (Борисоглебскую) церковь — древнейший храм города

Костёл Святого Франтишка Ксаверия — малую иезуитскую базилику

Большую хоральную синагогу — один из главных центров еврейской жизни региона

Аптеку-музей — старейшую аптеку страны, которую открыли монахи ордена иезуитов

Пожарную башню музея пожарной охраны — вы узнаете, что здесь происходит в полдень

Свято-Покровский кафедральный собор — одну из архитектурных доминант города

Старый и Новый замки — единственные уцелевшие резиденции королей Речи Посполитой и великих князей литовских в Восточной Европе

Советскую улицу и площадь — сердце старого города

После пешеходной экскурсии в Гродно у вас будет свободное время, чтобы пообедать в местном заведении, посетить замки или прогуляться по Старому городу.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Chrysler Pacifica или Mercedes

После бронирования экскурсии на сайте оставшуюся сумму необходимо оплатить в белорусских рублях по курсу Национального банка Беларуси на день оплаты

Возможно увеличение количества участников за доплату

Трассовую экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды, а в каждой из локаций вас будет сопровождать местный гид

Дополнительно (по желанию) оплачиваются входные билеты в замки, на завод и в бункер — их цена меняется в зависимости от сезона и других причин, поэтому актуальную информацию уточним на день поездки и согласуем в переписке все детали. Приблизительная стоимость билетов: