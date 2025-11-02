Мои заказы

Лида, Гродно, Мурованка и Бункер-77 - из Минска

Путешествие по самым интересным местам западной Беларуси
Приглашаем в поездку к городам с многовековой историей, где сохранились уникальные памятники времён Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. Мы поговорим о смене империй, религий и языков. Вы увидите старинные храмы, замки и музеи и узнаете об истории региона. Поездка будет комфортной и увлекательной.
3.7
3 отзыва
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Гид-водитель встретит вас в Минске и по дороге будет вести трассовую экскурсию. В каждой из локаций вас будет сопровождать местный гид.

Старинная Лида (1–1,5 часа)

  • Вы погуляете по городу и познакомитесь с его богатым историческим и культурным наследием
  • Увидите церковь Пантелеймона Целителя в неовизантийском стиле
  • Посетите Лидский замок 14 века (по желанию). По плану великого князя Гедимина, он должен был стать опорным пунктом на границе славянских и литовских племён
  • Побываете на Лидском пивоваренном заводе в Музее лидского бровара (по желанию)

Деревня Мурованка (1 час)
Вы исследуете уникальный памятник архитектуры 16 века — церковь Рождества Богородицы. Это храм-крепость оборонного типа. Экскурсию внутри для вас проведёт батюшка. При желании вы подниметесь на колокольню.

Бункер-77 (1 час 15 минут)
Вы осмотрите бывший секретный военный объект, в котором сейчас расположен музей Холодной войны.

Гродно — бывшая столица Великого княжества Литовского (3–4 часа)
На экскурсии по красивейшему городу Беларуси вы увидите:

  • Коложскую (Борисоглебскую) церковь — древнейший храм города
  • Костёл Святого Франтишка Ксаверия — малую иезуитскую базилику
  • Большую хоральную синагогу — один из главных центров еврейской жизни региона
  • Аптеку-музей — старейшую аптеку страны, которую открыли монахи ордена иезуитов
  • Пожарную башню музея пожарной охраны — вы узнаете, что здесь происходит в полдень
  • Свято-Покровский кафедральный собор — одну из архитектурных доминант города
  • Старый и Новый замки — единственные уцелевшие резиденции королей Речи Посполитой и великих князей литовских в Восточной Европе
  • Советскую улицу и площадь — сердце старого города

После пешеходной экскурсии в Гродно у вас будет свободное время, чтобы пообедать в местном заведении, посетить замки или прогуляться по Старому городу.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Chrysler Pacifica или Mercedes
  • После бронирования экскурсии на сайте оставшуюся сумму необходимо оплатить в белорусских рублях по курсу Национального банка Беларуси на день оплаты
  • Возможно увеличение количества участников за доплату
  • Трассовую экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды, а в каждой из локаций вас будет сопровождать местный гид

Дополнительно (по желанию) оплачиваются входные билеты в замки, на завод и в бункер — их цена меняется в зависимости от сезона и других причин, поэтому актуальную информацию уточним на день поездки и согласуем в переписке все детали. Приблизительная стоимость билетов:

  • в Музей лидского бровара — 800 ₽ с чел.
  • в Лидский замок — 300 ₽ с чел.
  • в Бункер-77 — 500 ₽ с чел.

Мария
Мария — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 35 туристов
Занимаюсь организацией отдыха под ключ в республике Беларусь с 2022 года. Не буду себя расхваливать — для этого есть отзывы на других площадках. И сотни довольных гостей, которые не дадут соврать.
Отзывы и рейтинг

3.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
1
Л
Лидия
2 ноя 2025
Очень содержательное путешествие, комфортный автомобиль
Ольга
Ольга
4 авг 2025
Мне очень понравилась экскурсия. Она оказалась не только интересной, но разнообразной. Судите сами: заезд в замок Лиды (час на осмотр - погружение в историю), потом Бункер 77 (переключение на шпионскую
читать дальше

тематику, Холодная война, военная история), очень атмосферное место, затем снова история уже в Гродно. И все это на фоне потрясающих белорусских пейзажей, дорога проходит легко и комфортно.
Я бы хотела отметить профессионализм экскурсовода в Гродно, экскурсия длилась 3 часа и была насыщена историей, легендами, интересными историями. Причем все это в неторопливой манере, в режиме прогулки и обстоятельной беседы. Ну сам Гродно прекрасен!

Ирина
Ирина
30 июл 2025
Разочарование и обида. Из того, что было заявлено были проведены экскурсии в Гродно и Бункер77.
Замечательная экскурсия по Гродно, спасибо Игнату🙏, и прекрасная экскурсия в Бункере 77.
На этом всё. Больше ничего не получили.
Гида-водителя не было, экскурсии в Лиде и в Мурованке не было.

