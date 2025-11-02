Путешествие по самым интересным местам западной Беларуси
Приглашаем в поездку к городам с многовековой историей, где сохранились уникальные памятники времён Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. Мы поговорим о смене империй, религий и языков. Вы увидите старинные храмы, замки и музеи и узнаете об истории региона. Поездка будет комфортной и увлекательной.
Гид-водитель встретит вас в Минске и по дороге будет вести трассовую экскурсию. В каждой из локаций вас будет сопровождать местный гид.
Старинная Лида (1–1,5 часа)
Вы погуляете по городу и познакомитесь с его богатым историческим и культурным наследием
Увидите церковь Пантелеймона Целителя в неовизантийском стиле
Посетите Лидский замок 14 века (по желанию). По плану великого князя Гедимина, он должен был стать опорным пунктом на границе славянских и литовских племён
Побываете на Лидском пивоваренном заводе в Музее лидского бровара (по желанию)
Деревня Мурованка (1 час) Вы исследуете уникальный памятник архитектуры 16 века — церковь Рождества Богородицы. Это храм-крепость оборонного типа. Экскурсию внутри для вас проведёт батюшка. При желании вы подниметесь на колокольню.
Бункер-77 (1 час 15 минут) Вы осмотрите бывший секретный военный объект, в котором сейчас расположен музей Холодной войны.
Гродно — бывшая столица Великого княжества Литовского (3–4 часа) На экскурсии по красивейшему городу Беларуси вы увидите:
Коложскую (Борисоглебскую) церковь — древнейший храм города
Костёл Святого Франтишка Ксаверия — малую иезуитскую базилику
Большую хоральную синагогу — один из главных центров еврейской жизни региона
Аптеку-музей — старейшую аптеку страны, которую открыли монахи ордена иезуитов
Пожарную башню музея пожарной охраны — вы узнаете, что здесь происходит в полдень
Свято-Покровский кафедральный собор — одну из архитектурных доминант города
Старый и Новый замки — единственные уцелевшие резиденции королей Речи Посполитой и великих князей литовских в Восточной Европе
Советскую улицу и площадь — сердце старого города
После пешеходной экскурсии в Гродно у вас будет свободное время, чтобы пообедать в местном заведении, посетить замки или прогуляться по Старому городу.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Chrysler Pacifica или Mercedes
После бронирования экскурсии на сайте оставшуюся сумму необходимо оплатить в белорусских рублях по курсу Национального банка Беларуси на день оплаты
Возможно увеличение количества участников за доплату
Трассовую экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды, а в каждой из локаций вас будет сопровождать местный гид
Дополнительно (по желанию) оплачиваются входные билеты в замки, на завод и в бункер — их цена меняется в зависимости от сезона и других причин, поэтому актуальную информацию уточним на день поездки и согласуем в переписке все детали. Приблизительная стоимость билетов:
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос.
Мария — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 35 туристов
Занимаюсь организацией отдыха под ключ в республике Беларусь с 2022 года. Не буду себя расхваливать — для этого есть отзывы на других площадках. И сотни довольных гостей, которые не дадут соврать.
Лидия
2 ноя 2025
Очень содержательное путешествие, комфортный автомобиль
Ольга
4 авг 2025
Мне очень понравилась экскурсия. Она оказалась не только интересной, но разнообразной. Судите сами: заезд в замок Лиды (час на осмотр - погружение в историю), потом Бункер 77 (переключение на шпионскую читать дальше
тематику, Холодная война, военная история), очень атмосферное место, затем снова история уже в Гродно. И все это на фоне потрясающих белорусских пейзажей, дорога проходит легко и комфортно. Я бы хотела отметить профессионализм экскурсовода в Гродно, экскурсия длилась 3 часа и была насыщена историей, легендами, интересными историями. Причем все это в неторопливой манере, в режиме прогулки и обстоятельной беседы. Ну сам Гродно прекрасен!
Ирина
30 июл 2025
Разочарование и обида. Из того, что было заявлено были проведены экскурсии в Гродно и Бункер77. Замечательная экскурсия по Гродно, спасибо Игнату🙏, и прекрасная экскурсия в Бункере 77. На этом всё. Больше ничего не получили. Гида-водителя не было, экскурсии в Лиде и в Мурованке не было.