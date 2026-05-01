В нашем путешествии вы откроете для себя сокровища Западной Беларуси. Вас ждут легендарный Лидский замок, прогулки по историческому центру королевского Гродно, знакомство со строгими костёлами и уютными мощёными улочками. Вы ощутите величие истории и насладитесь культурным наследием Гродно и Лиды.

Описание экскурсии

Лидский замок

Экскурсия внутри Лидского замка — одного из ключевых оборонительных сооружений Беларуси. Сейчас замок отреставрирован и открыт для посещения — здесь располагается историко-культурный комплекс, в башнях Гедимина и Витовта размещены экспозиции.

Гродно

Внешний осмотр основных достопримечательностей, так как объектов в историческом центре очень много, и время экскурсии ограничено. Вы увидите:

Старый замок находится на крутом берегу реки Неман. Он был резиденцией великих князей литовских и польских королей

Новый замок — это архитектурный комплекс 18 века, который служил летней резиденцией правителей

— это архитектурный комплекс 18 века, который служил летней резиденцией правителей Фарный костёл (собор Святого Франциска Ксаверия) — памятник архитектуры зрелого барокко. Главная достопримечательность — уникальный деревянный алтарь высотой 21 метр

Коложскую (Борисоглебскую) церковь — памятник архитектуры 12 века из списка ЮНЕСКО. В её стенах находятся кувшины-голосники, которые создают необычную акустику

После экскурсии — комплексный обед. Подкрепимся в гродненском кафе: суп, горячее и гарнир, напиток по сезону.

Организационные детали