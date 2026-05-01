В нашем путешествии вы откроете для себя сокровища Западной Беларуси.
Вас ждут легендарный Лидский замок, прогулки по историческому центру королевского Гродно, знакомство со строгими костёлами и уютными мощёными улочками. Вы ощутите величие истории и насладитесь культурным наследием Гродно и Лиды.
Описание экскурсии
Лидский замок
Экскурсия внутри Лидского замка — одного из ключевых оборонительных сооружений Беларуси. Сейчас замок отреставрирован и открыт для посещения — здесь располагается историко-культурный комплекс, в башнях Гедимина и Витовта размещены экспозиции.
Гродно
Внешний осмотр основных достопримечательностей, так как объектов в историческом центре очень много, и время экскурсии ограничено. Вы увидите:
- Старый замок находится на крутом берегу реки Неман. Он был резиденцией великих князей литовских и польских королей
- Новый замок — это архитектурный комплекс 18 века, который служил летней резиденцией правителей
- Фарный костёл (собор Святого Франциска Ксаверия) — памятник архитектуры зрелого барокко. Главная достопримечательность — уникальный деревянный алтарь высотой 21 метр
- Коложскую (Борисоглебскую) церковь — памятник архитектуры 12 века из списка ЮНЕСКО. В её стенах находятся кувшины-голосники, которые создают необычную акустику
После экскурсии — комплексный обед. Подкрепимся в гродненском кафе: суп, горячее и гарнир, напиток по сезону.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, входные билеты в Лидский замок и экскурсионное обслуживание в нём, комплексный обед
- Дорога из Минска в Лиду занимает около 3 ч, из Лиды в Гродно — 1,5 ч, из Гродно в Минск — около 4 ч
- Остаток можно оплатить на месте белорусскими рублями или банковской картой через терминал (для карт не белорусских банков будет конвертация)
- С вами будет один из гидов нашей команды
во вторник и четверг в 07:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|5700 ₽
|Дети до 12 лет
|5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У городской ратуши
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Минске
Провела экскурсии для 263 туристов
Наша команда — это профессионалы крупнейшего туроператора Беларуси, которые ежедневно знакомят путешественников с историей, культурой и уникальными уголками нашей страны. Мы представляем одну из самых широких линеек туристических продуктов на
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывах
В
Понравилась организация экскурсии: автобус комфортный, экскурсовод Ольга интересно подала материал, подробно рассказала про историю и достопримечательности Лиды и Гродно. Обедали в Лиде. Сытный и вкусный обед, включен в стоимость. Тем,
5700 ₽ за человека