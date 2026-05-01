Лида и Гродно - из Минска (обед включён)

На один день погрузиться в атмосферу Средневековья, увидеть древние храмы и крепости
В нашем путешествии вы откроете для себя сокровища Западной Беларуси.

Вас ждут легендарный Лидский замок, прогулки по историческому центру королевского Гродно, знакомство со строгими костёлами и уютными мощёными улочками. Вы ощутите величие истории и насладитесь культурным наследием Гродно и Лиды.
Описание экскурсии

Лидский замок

Экскурсия внутри Лидского замка — одного из ключевых оборонительных сооружений Беларуси. Сейчас замок отреставрирован и открыт для посещения — здесь располагается историко-культурный комплекс, в башнях Гедимина и Витовта размещены экспозиции.

Гродно

Внешний осмотр основных достопримечательностей, так как объектов в историческом центре очень много, и время экскурсии ограничено. Вы увидите:

  • Старый замок находится на крутом берегу реки Неман. Он был резиденцией великих князей литовских и польских королей
  • Новый замок — это архитектурный комплекс 18 века, который служил летней резиденцией правителей
  • Фарный костёл (собор Святого Франциска Ксаверия) — памятник архитектуры зрелого барокко. Главная достопримечательность — уникальный деревянный алтарь высотой 21 метр
  • Коложскую (Борисоглебскую) церковь — памятник архитектуры 12 века из списка ЮНЕСКО. В её стенах находятся кувшины-голосники, которые создают необычную акустику

После экскурсии — комплексный обед. Подкрепимся в гродненском кафе: суп, горячее и гарнир, напиток по сезону.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, входные билеты в Лидский замок и экскурсионное обслуживание в нём, комплексный обед
  • Дорога из Минска в Лиду занимает около 3 ч, из Лиды в Гродно — 1,5 ч, из Гродно в Минск — около 4 ч
  • Остаток можно оплатить на месте белорусскими рублями или банковской картой через терминал (для карт не белорусских банков будет конвертация)
  • С вами будет один из гидов нашей команды

во вторник и четверг в 07:30

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 26 раз на ближайшие дни
Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный5700 ₽
Дети до 12 лет5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У городской ратуши
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — Организатор в Минске
Провела экскурсии для 263 туристов
Наша команда — это профессионалы крупнейшего туроператора Беларуси, которые ежедневно знакомят путешественников с историей, культурой и уникальными уголками нашей страны. Мы представляем одну из самых широких линеек туристических продуктов на
рынке — от насыщенных однодневных экскурсий до масштабных многодневных туров продолжительностью до 10 дней. Это классические маршруты и авторские программы, городские и загородные экскурсии, исторические, культурные и природные направления, а также комплексные туры, позволяющие увидеть Беларусь во всей её многогранности. Каждый маршрут продуман до мелочей: логистика, комфорт, безопасность и качество сервиса. Наши гиды — это не просто сопровождающие, а увлечённые рассказчики, которые любят свою страну и умеют передать эту любовь каждому гостю. Мы знаем, как показать Беларусь живой, гостеприимной и по-настоящему запоминающейся.

Понравилась организация экскурсии: автобус комфортный, экскурсовод Ольга интересно подала материал, подробно рассказала про историю и достопримечательности Лиды и Гродно. Обедали в Лиде. Сытный и вкусный обед, включен в стоимость. Тем,
кто собирается на данную экскурсию, стоит учесть, что свободного времени практически не будет, очень плотный график посещения достопримечательностей. Что касается самих городов: в Лиде крепость понравилась, интересное место, историческое. Гродно не впечатлил, показался маленьким провициальным городом, может слишком мало времени было.. но еще раз не поедем на данную экскурсию и в Гродно не хочется вернуться

Похожие экскурсии на «Лида и Гродно - из Минска (обед включён)»

Трансфер из Минска в Гродно и обратно (с заездом в Лидский замок)
На машине
12 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска в Гродно и обратно (с заездом в Лидский замок)
Путешествовать в своём темпе и увидеть крепости, где вершилась история
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
19 473 ₽ за всё до 4 чел.
Из Минска в Гродно и Лиду - королевский шарм и рыцарские замки
На машине
10 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Минска в Гродно и Лиду - королевский шарм и рыцарские замки
Посетить два знаковых города западной Беларуси без спешки и сложной логистики
Завтра в 08:00
4 мая в 08:00
19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Однодневное путешествие из Минска в Брест с посещением Брестской крепости
На машине
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Однодневное путешествие из Минска в Брест с посещением Брестской крепости
Увидеть уютный город и место величайшего исторического подвига
5 мая в 07:00
11 мая в 07:00
38 000 ₽ за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия в Минске
Пешая
2 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
Обзорная экскурсия в Минске
Погулять по Троицкому предместью, увидеть проспект Независимости, зайти в костёлы и храмы Минска
Начало: У метро «Площадь Ленина»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:30, в субботу и воскресенье в 10:00
11 мая в 10:30
13 мая в 10:30
1539 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Минске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Минске
