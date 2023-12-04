Эта индивидуальная экскурсия предлагает вам уникальную возможность узнать о минчанках, чьи судьбы и достижения оставили неизгладимый след в истории города. Прогулка начинается у Национального художественного музея, где вы узнаете о

вкладе Елены Аладовой. Затем вас ждёт рассказ о знаменитых актрисах у театра имени Янки Купалы и дирижёре Татьяне Коломийцевой. Прогулка завершится в усадьбе 19 века, где будет рассказано о представительнице рода Ваньковичей. Экскурсия наполнена историей и культурой, делая её незабываемой

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время в Минске тёплая погода, что делает прогулки по городу комфортными и приятными. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также благоприятна, но может быть немного прохладнее, что не мешает насладиться экскурсионной программой. Зимой, в холодные месяцы, экскурсия также возможна, но стоит быть готовым к низким температурам и снежным условиям, что может добавить особую атмосферу прогулке.

Сейчас август — это идеальное время.