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Женский взгляд: необычная экскурсия по Минску

Погрузитесь в атмосферу Минска через истории женщин, которые внесли значительный вклад в его развитие. Уникальная прогулка по ключевым местам города
Эта индивидуальная экскурсия предлагает вам уникальную возможность узнать о минчанках, чьи судьбы и достижения оставили неизгладимый след в истории города. Прогулка начинается у Национального художественного музея, где вы узнаете о
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вкладе Елены Аладовой.

Затем вас ждёт рассказ о знаменитых актрисах у театра имени Янки Купалы и дирижёре Татьяне Коломийцевой. Прогулка завершится в усадьбе 19 века, где будет рассказано о представительнице рода Ваньковичей. Экскурсия наполнена историей и культурой, делая её незабываемой

5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Уникальные истории минчанок
  • 🏛 Посещение знаковых мест
  • 🎭 Узнать о вкладе женщин в культуру
  • 🏞 Прогулка по историческим улицам
  • 👩‍🎨 Вдохновляющие рассказы

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время в Минске тёплая погода, что делает прогулки по городу комфортными и приятными. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также благоприятна, но может быть немного прохладнее, что не мешает насладиться экскурсионной программой. Зимой, в холодные месяцы, экскурсия также возможна, но стоит быть готовым к низким температурам и снежным условиям, что может добавить особую атмосферу прогулке.
Сейчас август — это идеальное время.
Женский взгляд: необычная экскурсия по Минску
Женский взгляд: необычная экскурсия по Минску
Женский взгляд: необычная экскурсия по Минску

Что можно увидеть

  • Национальный художественный музей
  • Национальный академический театр имени Янки Купалы
  • Музей детства
  • Усадьба 19 века

Описание экскурсии

  • Мы начнём нашу прогулку у Национального художественного музея. Обсудим, какой вклад в его развитие внесла директор Елена Васильевна Аладова. Забегая вперёд, скажу, что её усилиями в коллекцию музея собрано около 15 тысяч экспонатов.
  • Дальше пройдём к Национальному академическому театру имени Янки Купалы, открытому ещё в конце 19 века. Здесь речь пойдёт об известных актрисах, которые преподавали актёрское мастерство, играли в кино и спектаклях.
  • А вот мы уже около Музея детства и говорим о Татьяне Коломийцевой — дирижёре Национального академического театра оперы и балета.
  • Затем прогуляемся по улице Янки Купалы и вспомним женщину-архитектора, которая застраивала послевоенный Минск.
  • Побываем мы и в главном городском парке. Во время прогулки по его аллеям я расскажу, что сделала жена народного поэта Янки Купалы для педагогики Беларуси.
  • Закончим маршрут во дворике усадьбы 19 века, где я поведу речь про ныне живущую представительницу известного в стране рода Ваньковичей.

Организационные детали

  • Посетить Национальный музей можете самостоятельно до начала экскурсии.
  • Предоплата вносится на сайте, а остаток — наличными гиду в белорусских рублях по курсу НБ РБ в день экскурсии.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Купаловская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 3893 туристов
Я люблю Минск, этот город-феникс, за его уникальную историю, разнообразную архитектуру и, конечно же, людей, с которыми стараюсь больше общаться, чтобы узнать больше и о городе. Провожу экскурсии, чтобы показать, что
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Минск — это не только город с советской застройкой, что у него почти 960 лет богатейшей истории. Погружаю и в современность: чем и как живёт город? Как здесь всё устроено? Я закончила исторический факультет БГУ, получила аккредитацию Национального агентства по туризму. Специализируюсь на этнографии и стараюсь добавлять её в свои экскурсии. Увлекаюсь историей дореволюционного Минска.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
О
Прекрасная экскурсия с загадками, стихами. Неторопливо, со знанием темы и продуманным маршрутом.
Прекрасная экскурсия с загадками, стихами. Неторопливо, со знанием темы и продуманным маршрутом.
Прекрасная экскурсия с загадками, стихами. Неторопливо, со знанием темы и продуманным маршрутом.
Прекрасная экскурсия с загадками, стихами. Неторопливо, со знанием темы и продуманным маршрутом.
Прекрасная экскурсия с загадками, стихами. Неторопливо, со знанием темы и продуманным маршрутом.
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С
24 марта 2024 г. Мы побывали на экскурсии. Приехали из Санкт-Петербурга и остались в полном восторге! Екатерина - просто прелесть! Безумно знающий и грамотный экскурсовод! Спасибо Вам за очень очень
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интересную экскурсию!! Хоть был сильный ветер, но Вы зарядили нас позитивом на весь оставшийся день и совершенно с другой стороны (женского взгляда) показала нам страну! До сих пор находимся по впечатлением! Желаем процветания и еще больше интересных экскурсий! ❤️

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С
Экскурсия ооооочень понравилась! Истории сильных женщин вдохновляют, раскрывают Минск под другим углом — было любопытно узнать летопись города через личные истории. А гид просто потрясающая: чувствуется, что Екатерина очень любит свой город, страну, и горит свои делом. Этот позитивный настрой передается и слушателям, мы ушли в отличном настроении, вдохновленные на весь день. Сердечное спасибо, Екатерина!
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Ольга
Огромное спасибо Екатерине за восхитительную экскурсию!!! Второй раз гуляю с ней по городу и не перестаю восхищаться её талантом рассказчика, глубиной познаний, тактичностью, любовью к истории Минска. Всем рекомендую путешествие по городу с Екатериной! Получите истинное наслаждение!!!
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Ольга
Сегодня с подругой были на экскурсии "Женский взгляд". Были потрясены подачей материала. Экскурсовод влюблён в своё дело. Интересно было узнать о женщинах, которые жили в Минске и прославили Беларусь. Рекомендуем Екатерину от всей души. Ждём экскурсию "Женский взгляд 2".
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