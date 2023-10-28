Женский взгляд: необычная экскурсия по Минску

Узнать увлекательные истории о минчанках - знаменитых, вдохновляющих и горящих любимым делом

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Предлагаю вам полистать страницы из прошлого и настоящего, где главные героини — прекрасные минчанки. Это женщины разных эпох, профессий и увлечений. Заряжающие своей энергией, стремлением к развитию и невероятной любовью к Минску.

Я собрала интересные случаи из жизни известных горожанок, внёсших большой вклад в историю города, и спешу представить их вам.
Женский взгляд: необычная экскурсия по Минску
Женский взгляд: необычная экскурсия по Минску
Женский взгляд: необычная экскурсия по Минску
Женский взгляд: необычная экскурсия по Минску
Женский взгляд: необычная экскурсия по Минску
Женский взгляд: необычная экскурсия по Минску
Женский взгляд: необычная экскурсия по Минску
Ближайшие даты:
28
окт
29
окт
30
окт
1
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Мы начнём нашу прогулку у Национального художественного музея. Обсудим, какой вклад в его развитие внесла директор Елена Васильевна Аладова. Забегая вперёд, скажу, что её усилиями в коллекцию музея собрано около 15 тысяч экспонатов.
  • Дальше пройдём к Национальному академическому театру имени Янки Купалы, открытому ещё в конце 19 века. Здесь речь пойдёт об известных актрисах, которые преподавали актёрское мастерство, играли в кино и спектаклях.
  • А вот мы уже около Музея детства и говорим о Татьяне Коломийцевой — дирижёре Национального академического театра оперы и балета.
  • Затем прогуляемся по улице Янки Купалы и вспомним женщину-архитектора, которая застраивала послевоенный Минск.
  • Побываем мы и в главном городском парке. Во время прогулки по его аллеям я расскажу, что сделала жена народного поэта Янки Купалы для педагогики Беларуси.
  • Закончим маршрут во дворике усадьбы 19 века, где я поведу речь про ныне живущую представительницу известного в стране рода Ваньковичей.

Организационные детали

За дополнительную плату мы можем посетить Национальный музей. Подробности обсудим в переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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