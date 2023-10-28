Узнать увлекательные истории о минчанках - знаменитых, вдохновляющих и горящих любимым делом
Предлагаю вам полистать страницы из прошлого и настоящего, где главные героини — прекрасные минчанки. Это женщины разных эпох, профессий и увлечений. Заряжающие своей энергией, стремлением к развитию и невероятной любовью к Минску.
Я собрала интересные случаи из жизни известных горожанок, внёсших большой вклад в историю города, и спешу представить их вам.
Я собрала интересные случаи из жизни известных горожанок, внёсших большой вклад в историю города, и спешу представить их вам.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Мы начнём нашу прогулку у Национального художественного музея. Обсудим, какой вклад в его развитие внесла директор Елена Васильевна Аладова. Забегая вперёд, скажу, что её усилиями в коллекцию музея собрано около 15 тысяч экспонатов.
- Дальше пройдём к Национальному академическому театру имени Янки Купалы, открытому ещё в конце 19 века. Здесь речь пойдёт об известных актрисах, которые преподавали актёрское мастерство, играли в кино и спектаклях.
- А вот мы уже около Музея детства и говорим о Татьяне Коломийцевой — дирижёре Национального академического театра оперы и балета.
- Затем прогуляемся по улице Янки Купалы и вспомним женщину-архитектора, которая застраивала послевоенный Минск.
- Побываем мы и в главном городском парке. Во время прогулки по его аллеям я расскажу, что сделала жена народного поэта Янки Купалы для педагогики Беларуси.
- Закончим маршрут во дворике усадьбы 19 века, где я поведу речь про ныне живущую представительницу известного в стране рода Ваньковичей.
Организационные детали
За дополнительную плату мы можем посетить Национальный музей. Подробности обсудим в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 128 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Екатерина. Я закончила исторический факультет БГУ, получила аккредитацию Национального агенства по туризму. Провожу экскурсии по Беларуси и её столице — Минску. Люблю своё дело, с радостью познакомлю вас с красотой вокруг 😉
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