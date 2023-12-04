Эта индивидуальная экскурсия предлагает вам уникальную возможность узнать о минчанках, чьи судьбы и достижения оставили неизгладимый след в истории города. Прогулка начинается у Национального художественного музея, где вы узнаете о
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальные истории минчанок
- 🏛 Посещение знаковых мест
- 🎭 Узнать о вкладе женщин в культуру
- 🏞 Прогулка по историческим улицам
- 👩🎨 Вдохновляющие рассказы
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время в Минске тёплая погода, что делает прогулки по городу комфортными и приятными. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также благоприятна, но может быть немного прохладнее, что не мешает насладиться экскурсионной программой. Зимой, в холодные месяцы, экскурсия также возможна, но стоит быть готовым к низким температурам и снежным условиям, что может добавить особую атмосферу прогулке.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Национальный художественный музей
- Национальный академический театр имени Янки Купалы
- Музей детства
- Усадьба 19 века
Описание экскурсии
- Мы начнём нашу прогулку у Национального художественного музея. Обсудим, какой вклад в его развитие внесла директор Елена Васильевна Аладова. Забегая вперёд, скажу, что её усилиями в коллекцию музея собрано около 15 тысяч экспонатов.
- Дальше пройдём к Национальному академическому театру имени Янки Купалы, открытому ещё в конце 19 века. Здесь речь пойдёт об известных актрисах, которые преподавали актёрское мастерство, играли в кино и спектаклях.
- А вот мы уже около Музея детства и говорим о Татьяне Коломийцевой — дирижёре Национального академического театра оперы и балета.
- Затем прогуляемся по улице Янки Купалы и вспомним женщину-архитектора, которая застраивала послевоенный Минск.
- Побываем мы и в главном городском парке. Во время прогулки по его аллеям я расскажу, что сделала жена народного поэта Янки Купалы для педагогики Беларуси.
- Закончим маршрут во дворике усадьбы 19 века, где я поведу речь про ныне живущую представительницу известного в стране рода Ваньковичей.
Организационные детали
- Посетить Национальный музей можете самостоятельно до начала экскурсии.
- Предоплата вносится на сайте, а остаток — наличными гиду в белорусских рублях по курсу НБ РБ в день экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Купаловская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 3893 туристов
Я люблю Минск, этот город-феникс, за его уникальную историю, разнообразную архитектуру и, конечно же, людей, с которыми стараюсь больше общаться, чтобы узнать больше и о городе. Провожу экскурсии, чтобы показать, что
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Прекрасная экскурсия с загадками, стихами. Неторопливо, со знанием темы и продуманным маршрутом.
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С
24 марта 2024 г. Мы побывали на экскурсии. Приехали из Санкт-Петербурга и остались в полном восторге! Екатерина - просто прелесть! Безумно знающий и грамотный экскурсовод! Спасибо Вам за очень очень
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С
Экскурсия ооооочень понравилась! Истории сильных женщин вдохновляют, раскрывают Минск под другим углом — было любопытно узнать летопись города через личные истории. А гид просто потрясающая: чувствуется, что Екатерина очень любит свой город, страну, и горит свои делом. Этот позитивный настрой передается и слушателям, мы ушли в отличном настроении, вдохновленные на весь день. Сердечное спасибо, Екатерина!
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Огромное спасибо Екатерине за восхитительную экскурсию!!! Второй раз гуляю с ней по городу и не перестаю восхищаться её талантом рассказчика, глубиной познаний, тактичностью, любовью к истории Минска. Всем рекомендую путешествие по городу с Екатериной! Получите истинное наслаждение!!!
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Сегодня с подругой были на экскурсии "Женский взгляд". Были потрясены подачей материала. Экскурсовод влюблён в своё дело. Интересно было узнать о женщинах, которые жили в Минске и прославили Беларусь. Рекомендуем Екатерину от всей души. Ждём экскурсию "Женский взгляд 2".
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