От пограничного города Полоцкого княжества до столицы Республики Беларусь
Несмотря на серьёзные разрушения, причинённые Минску в разное время, город сохранил в себе элементы архитектуры и истории различных эпох. И их, казалось бы, невозможное сочетание создаёт уникальный колорит этого прекрасного места. Пойдём гулять по Минску — и поговорим о его появлении, развитии, экономике, легендах и культуре.
Дом правительства — величественная довоенная постройка в стиле советского конструктивизма
Необычный памятник Владимиру Ленину с забавными и трагическими историями
Костёл Святого Симеона и Святой Елены — пример религиозного зодчества в неороманском стиле. В нём хранится одна из копий Туринской плащаницы
Доходные дома начала 20 века — прекрасные образцы архитектурного наследия позднего периода Российской империи в стиле модерн
Здание советской фабрики-кухни, где сегодня располагается один из лучших ресторанов города
Проспект Независимости и прилегающие к нему улицы
Вы оцените величие сталинской архитектуры на главном проспекте белорусской столицы. Прогуляетесь по самой парадной части Минска, рассмотрите шикарные интерьеры и экстерьеры здания Главпочтамта, увидите здания МВД и КГБ.
Исторический центр — Верхний город
Старинными улочками, по которым минчане ходили ещё 5 столетий назад, вы попадёте в уютный район с застройкой 16–19 веков:
Увидите монастырские здания и доходные дома
Полюбуетесь панорамой места, где было минское замчище, а ещё панорамой Нижнего рынка и реки Свислочь с высокого склона
Ощутите шарм более чем 60 питейных заведений, который придают этому району особый характер
Улица Немига и рядом с ней
Вы рассмотрите усадьбу Пшездецких 18 века и самый старый храм в готическо-ренессансном стиле — собор Святых апостолов Петра и Павла 17 века. И прогуляетесь над упрятанной в каменный коллектор летописной рекой Немигой.
Минское замчище и Троицкое предместье
Вашему вниманию — уцелевшие остатки уничтоженного в 1940-50-е годы минского замчища и чудом спасённое и отреставрированное Троицкое предместье с его колоритной застройкой. А также мемориальные объекты неподалёку, в том числе Остров слёз на реке Свислочь.
Организационные детали
Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 6 лет
Доплата за экскурсию — в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Советской 18
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30, 13:30, 16:45 и 17:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 56778 туристов
Миссия нашей команды — оживить историю и культуру Беларуси, делая каждую прогулку не просто набором фактов, а увлекательным путешествием, полным открытий. Мы стремимся к тому, чтобы вы увозили с собой читать дальше
яркие впечатления, чувство причастности и желание вернуться.
Наши гиды — профессионалы, любящие Беларусь. Мы предлагаем как классические обзорные экскурсии, так и эксклюзивные путешествия. Глубокие знания и уникальный подход позволяют нам создавать авторские маршруты, которые открывают Беларусь с новой стороны. Мы сочетаем академические знания с лёгкостью и доступностью и превращаем сложную историю в захватывающий рассказ.
Надеемся на скорую встречу!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
64
4
4
3
–
2
–
1
2
Фотографии от путешественников
Ю
Юлия
6 ноя 2025
Спасибо большое за обзорную экскурсию по Минску!
Г
Гнеушева
5 ноя 2025
Отличная экскурсия в мини-группе. Экскурсоводу Надежде отдельное спасибо за живой рассказ и моментальное включение в диалог, а вопросов задавали не мало.
П
Полина
31 окт 2025
Всем добрый день. Давно хотели побывать в Минске и посетить музеи выставки поехать на обзорную экскурсию. Сначала решили пойти на пешеходную. По совету друзей которые уже были на этой экскурсии читать дальше
История Минска на душевной прогулке. И не пожалели. Экскурсовод Марина так интересно все рассказывала, что три часа пролетели не заметно. Марину так интересно было слушать о истории тех мест где мы были. а были А были во многих исторических местах. Так все интересно. Огромное спасибо Марине за великолепную экскурсию. Она профи с большой буквы. Оценка десять баллов из десяти. так держать. Обязательно посоветуем родным или друзья если будут в Минске обратится к вам. И не относящиеся к экскурсии. перекусить нам понравились в кафе Васильки и Панский драник. Не понравилось в кафе около галерее Белорусская кухня. Огромное спасибо еще раз Марине. Полина и Виктор г. Рязань
Ирина
30 окт 2025
Спасибо Сергею за очень целостный рассказ о некоторых аспектах истории города Минска! Остались довольны!
А
Анна
30 окт 2025
29.10.2025. Наша экскурсия проходила в мини группе 6 человек это стало большим плюсом. Наш экскурсовод Ольга была очень внимательна к каждому участнику, помимо увлекательной истории о Минске мы задавали интересующие нас вопросы и получали ответы. Прогулка прошла очень душевно, интересно и познавательно. Ольга прекрасно знает историю Минска и город, теперь ее знаем и мы. Спасибо!
Евгения
12 окт 2025
Наш экскурсовод - Марина - провела незабываемую экскурсию. Было так интересно, что не было желания отвлекаться и фотографировать достопримечательности:) Ясная, логичная и неутомительная подача материала. Непринужденная и приятная коммуникация с туристами. И отдельное спасибо за прекрасное чувство юмора! После экскурсии Минск стал понятнее и даже как будто роднее.
Варвара
12 окт 2025
Были на экскурсии 04.10.25 с Надеждой, все очень понравилось, приятная атмосфера с экскурсоводом сделала прогулку лучшей за весь период отдыха!
Н
Назарова
8 окт 2025
Замечательная экскурсия! Было интересно и увлекательно! Рекомендую
Г
Галина
24 сен 2025
В сентябре путешествовали по Беларуси. Посетили несколько городов, в том числе прекрасный город Минск. Нам очень повезло с погодой,было по летнему тепло. Понравился формат экскурсии- небольшая группа,всего 10 человек Экскурсия прошла очень интересно,увлекательно и душевно. Благодарим!
К
Козлова
23 сен 2025
В сентябре с подругой были в Минске. Заказали экскурсию из Москвы. Экскурсовод у нас была Евгения. Это супер гид!!! Экскурсия прошла на одном дыхании. Прошли по центру, она нам рассказала читать дальше
много интересной информации. Показала дворики, которые мы бы сами не нашли. Очень эрудированная, с юмором. В общем с гидом нам очень повезло! После ее рассказа хочется вернуться в Минск ещё раз. Большое спасибо за проведенное время
В
Васильева
22 сен 2025
Было интересно. Очень доброжелательнре общение. Спасибо
П
Полина
21 сен 2025
Отличный экскурсовод Ольга, приятная, слова прямо ложатся в голову, интересный материал, интересный маршрут, тем самым еще больше вызвала интерес к Минску, к Беларуси. Спасибо большое, впечатления самые приятные.
Екатерина
20 сен 2025
Отличная экскурсия! Экскурсовод со знанием дела рассказала об истории Минска, посмотрели много интересных мест, впечатления только хорошие. Спасибо!
Полина
14 сен 2025
Отличная экскурсия, советую всем!
С
Светлана
8 сен 2025
прогулка с Ольгой в солнечную субботу 06.09.2025 РЕКОМЕНДУЮ!!!