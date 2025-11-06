Несмотря на серьёзные разрушения, причинённые Минску в разное время, город сохранил в себе элементы архитектуры и истории различных эпох. И их, казалось бы, невозможное сочетание создаёт уникальный колорит этого прекрасного места. Пойдём гулять по Минску — и поговорим о его появлении, развитии, экономике, легендах и культуре.

Описание экскурсии

Площадь Независимости и её окрестности

Дом правительства — величественная довоенная постройка в стиле советского конструктивизма

Необычный памятник Владимиру Ленину с забавными и трагическими историями

Костёл Святого Симеона и Святой Елены — пример религиозного зодчества в неороманском стиле. В нём хранится одна из копий Туринской плащаницы

Доходные дома начала 20 века — прекрасные образцы архитектурного наследия позднего периода Российской империи в стиле модерн

Здание советской фабрики-кухни, где сегодня располагается один из лучших ресторанов города

Проспект Независимости и прилегающие к нему улицы

Вы оцените величие сталинской архитектуры на главном проспекте белорусской столицы. Прогуляетесь по самой парадной части Минска, рассмотрите шикарные интерьеры и экстерьеры здания Главпочтамта, увидите здания МВД и КГБ.

Исторический центр — Верхний город

Старинными улочками, по которым минчане ходили ещё 5 столетий назад, вы попадёте в уютный район с застройкой 16–19 веков:

Увидите монастырские здания и доходные дома

Полюбуетесь панорамой места, где было минское замчище, а ещё панорамой Нижнего рынка и реки Свислочь с высокого склона

Ощутите шарм более чем 60 питейных заведений, который придают этому району особый характер

Улица Немига и рядом с ней

Вы рассмотрите усадьбу Пшездецких 18 века и самый старый храм в готическо-ренессансном стиле — собор Святых апостолов Петра и Павла 17 века. И прогуляетесь над упрятанной в каменный коллектор летописной рекой Немигой.

Минское замчище и Троицкое предместье

Вашему вниманию — уцелевшие остатки уничтоженного в 1940-50-е годы минского замчища и чудом спасённое и отреставрированное Троицкое предместье с его колоритной застройкой. А также мемориальные объекты неподалёку, в том числе Остров слёз на реке Свислочь.

Организационные детали