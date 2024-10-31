Минск утраченный

Погулять по центру города и посмотреть на него сквозь призму времени
Центр Минска — это сочетание роскошного сталинского ампира и памятников постконструктивизма. Но так было не всегда. И причина тому — не только всесильное время. Некоторым зданиям была сделана серьёзная «пластическая операция». Я расскажу, как выглядел Минск 19 — начала 20 веков. Поделюсь подборкой фото, историческими фактами и легендами.
Минск утраченный
Минск утраченный
Минск утраченный
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Площадь Независимости
  • Ратушу и Детскую филармонию
  • Театр Горького и Дом офицеров
  • Верхний город
  • Октябрьскую площадь

Вы узнаете:

  • Как дом мошенника-шляхтича превратился во дворец Чапского
  • Что связывает Архиерейское подворье и Дом офицеров
  • Можно ли сегодня посетить Хоральную синагогу и Казанскую церковь
  • Как сложилась непростая судьба церкви Святого Духа
  • Каковы истории дореволюционных доходных домов Минска

Организационные детали

Все объекты мы осматриваем снаружи.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Верхнем городе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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