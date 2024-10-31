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Центр Минска — это сочетание роскошного сталинского ампира и памятников постконструктивизма. Но так было не всегда. И причина тому — не только всесильное время. Некоторым зданиям была сделана серьёзная «пластическая операция». Я расскажу, как выглядел Минск 19 — начала 20 веков. Поделюсь подборкой фото, историческими фактами и легендами.