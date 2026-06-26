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Обзорная экскурсия пешком по Минску

Понять характер города через историю, атмосферу, легенды и детали
Мы отправимся в путешествие от строгой монументальности советского центра к уютным улочкам Старого города. Вы узнаете, как менялся облик столицы и как здесь уживаются разные эпохи и стили.

Выясните, почему Минск называют городом, который сумел возродиться из руин, сохранив душу и характер.
Обзорная экскурсия пешком по Минску
Обзорная экскурсия пешком по Минску
Обзорная экскурсия пешком по Минску

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Дом Правительства и площадь Независимости — сердце советского Минска. Выясним, как формировался ансамбль проспекта Независимости и почему он включён в перечень памятников сталинского ампира.
  • Красный костёл — неоготический храм святых Симеона и Елены. Одна из главных достопримечательностей города. Познакомимся с историей его создания.
  • Верхний город — историческое сердце Минска. Здесь сохранилась атмосфера старого города. Мы увидим собор Святого Духа и кафедральный костёл Девы Марии, поговорим о культурном и религиозном многообразии столицы, старинных храмах и городской застройке XVII–XIX веков. Также вы услышите историю разрушения и восстановления Минской ратуши.
  • Дворец Республики — осмотрим главную современную площадку для государственных мероприятий, концертов и международных форумов.
  • Троицкое предместье — домики с черепичными крышами, мощёные улочки и виды на Свислочь. Обсудим, как этот уголок сохранил дух старого Минска, кто здесь жил в прошлом и почему Троицкое предместье стало одним из любимых мест минчан и гостей города.
  • Остров Слёз — мемориальный комплекс, посвящённый воинам-интернационалистам. Это место тишины и размышлений, которое дополняет исторический рассказ о городе.

А ещё вы узнаете:

  • как Минск прошёл путь от средневекового поселения до современной столицы;
  • какие стили и эпохи оставили свой след на городских улицах — от неоготики и барокко до классицизма и сталинского ампира;
  • какие легенды хранит старый город;
  • о судьбах зданий и людей, переживших войны, разрушения и масштабные реконструкции.

Организационные детали

С вами будет гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Независимости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим
Вадим — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 123 туристов
Занимаемся организацией отдыха в Республике Беларусь. Поможем открыть всё многообразие культурных, исторических и архитектурных ценностей страны, познакомиться с её традициями, заглянуть в уникальные музеи и туристические комплексы. Индивидуальный подход — всегда учитываем ваши пожелания. Стремимся к тому, чтобы вы увозили с собой яркие впечатления и желание вернуться.

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