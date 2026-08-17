Представим Минск ещё не столицей, а губернским городом.
По его улицам гремит конка, после спектакля публика гуляет в Александровском сквере, художники пишут берег Свислочи, а в троицкой корчме обсуждают последние новости.
Старые фотографии, кинохроника, аудиозаписи и городские легенды помогут увидеть, чем жил Минск и о чём мечтали его жители.
По его улицам гремит конка, после спектакля публика гуляет в Александровском сквере, художники пишут берег Свислочи, а в троицкой корчме обсуждают последние новости.
Старые фотографии, кинохроника, аудиозаписи и городские легенды помогут увидеть, чем жил Минск и о чём мечтали его жители.
Описание экскурсии
На нашем маршруте: привокзальная площадь — улица Кирова — гимназия Реймана — Михайловский сквер — улица Карла Маркса — Городской театр — Александровский сквер — усадьба Ваньковичей — дом масонов — карта губернского города — улица Кирилла и Мефодия — Троицкое предместье.
Вы услышите истории Карла Чапского, Ивана Здановича, Зоськи Верас и других людей, благодаря которым Минск постепенно шёл к своей столичной славе.
А ещё мы покажем архивные фото и кадры из кинохроники, чтобы вы представили атмосферу Минска 19–20 веков.
Организационные детали
С вами будет гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Привокзальной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла — Организатор в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Наше агенство предлагает интересные, нестандартные, авторские экскурсии с 2014 года. В коллекции собраны рассказы про Беларусь с яркими историческими фактами и легендами, раскрывающими глубину и смыслы.
Входит в следующие категории Минска
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