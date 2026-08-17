Представим Минск ещё не столицей, а губернским городом. По его улицам гремит конка, после спектакля публика гуляет в Александровском сквере, художники пишут берег Свислочи, а в троицкой корчме обсуждают последние новости. Старые фотографии, кинохроника, аудиозаписи и городские легенды помогут увидеть, чем жил Минск и о чём мечтали его жители.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от 1800 ₽ за человека

Описание экскурсии

На нашем маршруте: привокзальная площадь — улица Кирова — гимназия Реймана — Михайловский сквер — улица Карла Маркса — Городской театр — Александровский сквер — усадьба Ваньковичей — дом масонов — карта губернского города — улица Кирилла и Мефодия — Троицкое предместье.

Вы услышите истории Карла Чапского, Ивана Здановича, Зоськи Верас и других людей, благодаря которым Минск постепенно шёл к своей столичной славе.

А ещё мы покажем архивные фото и кадры из кинохроники, чтобы вы представили атмосферу Минска 19–20 веков.

Организационные детали

С вами будет гид из нашей команды.