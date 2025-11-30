Трёхчасовая экскурсия по знаковым мемориальным местам Минска.
Вы посетите Площадь Победы, Остров слёз, Площадь Независимости, мемориальный комплекс «Разбитый очаг», мемориал «Яма» и Музей истории Великой Отечественной войны.
Маршрут сочетает ключевые точки памяти о военных событиях и позволяет прочувствовать трагические и героические страницы истории города.
Вы узнаете о судьбах мирных жителей и защитников Минска, увидите символы скорби и мужества, познакомитесь с документальными свидетельствами.
Описание экскурсии
Знаковые мемориальные места столицы • Площадь Победы Начнём с главного символа воинской славы Минска. У Вечного огня поговорим: об истории создания монумента значении этого места для минчан, о том, как сохраняется память о защитниках города. Здесь вы почувствуете связь времён и отдадите дань уважения героям.
- Остров слёз Перейдём к мемориалу, посвящённому белорусам, погибшим в локальных войнах. Вы увидите: памятный крест на искусственном острове, скульптуру «Плачущий ангел». Узнаете историю создания этого пронзительного памятника. Это место — о скорби, памяти и надежде.
- Площадь Независимости Контрастная панорама Минска: от советского наследия до современности. В фокусе: Дом правительства — архитектурный символ эпохи, Красный костёл — островок дореволюционного Минска, история переименований и трансформации пространства.
- Мемориальный комплекс «Разбитый очаг» Перед вами — символ уничтоженного мирного быта. Этот образ передаёт трагедию семьи, чьё жилище и жизнь были разрушены войной. Вы узнаете: историю создания мемориала, почему выбрано именно это место (территория бывшего еврейского кладбища), о замысле авторов. Особое внимание — символике: разрушенный стол как метафора утраченного домашнего тепла; старое дерево рядом: одна сторона без листьев (память о трагедии), другая — с листвой (надежда на будущее).
- Мемориал «Яма» Одно из самых скорбных мест Минска. Здесь в 1942 году были расстреляны тысячи узников Минского гетто. Вы увидите стелу «Последний путь» с фигурами идущих на смерть, познакомитесь с историей мемориала и поймёте, почему «Яма» — место национальной памяти. Это пространство для молчаливого диалога с прошлым.
• Музей истории Великой Отечественной войны (50 мин) Финальная точка — современный музей с мультимедийными экспозициями. Осмотрим: зал Победы с реликвиями парада 1945 года, интерактивные карты боевых действий, личные вещи солдат и подпольщиков. Здесь история становится осязаемой: через предметы, голоса, документы. После музея — время для размышлений. Мы не торопим вас после экскурсии. Поэтому автобус никого не ждет, после экскурсии в Музее на место сбора не привозим. Станция метро «Немига» находится в двух автобусных остановках. В пешей доступности гостиницы: «Планета», «Юбилейная», «Беларусь». Важная информация:
- Обратите внимание, что конечная точка нашего маршрута — музей ВОВ. Автобус нас не ждет.
- Одевайтесь по погоде, позаботьтесь об удобной обуви, возьмите с собой воду, зонт или дождевик.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Победы
- Площадь Независимости
- Остров слёз
- Мемориальный комплекс «Разбитый очаг»
- Мемориал «Яма»
- Музей истории Великой Отечественной войны
Что включено
- Услуги гида
- Перемещение на автобусе
Что не входит в цену
- Обратный трансфер к месту сбора
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минская городская ратуша
Завершение: Музей ВОВ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов 18 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
