Знаковые мемориальные места столицы • Площадь Победы Начнём с главного символа воинской славы Минска. У Вечного огня поговорим: об истории создания монумента значении этого места для минчан, о том, как сохраняется память о защитниках города. Здесь вы почувствуете связь времён и отдадите дань уважения героям.

Остров слёз Перейдём к мемориалу, посвящённому белорусам, погибшим в локальных войнах. Вы увидите: памятный крест на искусственном острове, скульптуру «Плачущий ангел». Узнаете историю создания этого пронзительного памятника. Это место — о скорби, памяти и надежде.

Площадь Независимости Контрастная панорама Минска: от советского наследия до современности. В фокусе: Дом правительства — архитектурный символ эпохи, Красный костёл — островок дореволюционного Минска, история переименований и трансформации пространства.

Мемориальный комплекс «Разбитый очаг» Перед вами — символ уничтоженного мирного быта. Этот образ передаёт трагедию семьи, чьё жилище и жизнь были разрушены войной. Вы узнаете: историю создания мемориала, почему выбрано именно это место (территория бывшего еврейского кладбища), о замысле авторов. Особое внимание — символике: разрушенный стол как метафора утраченного домашнего тепла; старое дерево рядом: одна сторона без листьев (память о трагедии), другая — с листвой (надежда на будущее).

Мемориал «Яма» Одно из самых скорбных мест Минска. Здесь в 1942 году были расстреляны тысячи узников Минского гетто. Вы увидите стелу «Последний путь» с фигурами идущих на смерть, познакомитесь с историей мемориала и поймёте, почему «Яма» — место национальной памяти. Это пространство для молчаливого диалога с прошлым.

• Музей истории Великой Отечественной войны (50 мин) Финальная точка — современный музей с мультимедийными экспозициями. Осмотрим: зал Победы с реликвиями парада 1945 года, интерактивные карты боевых действий, личные вещи солдат и подпольщиков. Здесь история становится осязаемой: через предметы, голоса, документы. После музея — время для размышлений. Мы не торопим вас после экскурсии. Поэтому автобус никого не ждет, после экскурсии в Музее на место сбора не привозим. Станция метро «Немига» находится в двух автобусных остановках. В пешей доступности гостиницы: «Планета», «Юбилейная», «Беларусь». Важная информация: