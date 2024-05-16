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путешествие, мы совершенно не ожидали, что помимо культуры пития нам придется столкнуться и с кулинарной культурой, и с историческим экскурсом в Минский мещанский быт. Соответствующий настрой помог создать внезапно впечатляющий коньяк в шоколаде и, конечно же, весь ассортимент лихих настоек, на которые так богата белорусская земля. В общем, однозначно советую принимать перед сном.