1 чел.
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скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Популярное предложение
В Минске есть, пить, по душам говорить
Пиво, коктейли, соленья, драники на прогулке по вкусным и интересным местам города
Начало: Раковского предместья
«Здесь на самой тусовочной улице города, Зыбицкой, вы заглянете в атмосферный бар, где подача коктейлей — настоящее искусство»
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
59005 310₽ за человека
скидка
15%
Квест
4 часа
Тур-игра по барам Минска: квест, барные трюки и зажигательный финал
Погрузитесь в атмосферу ночного Минска, выполняя задания квеста и зарабатывая баллы за каждый шаг
Начало: Ориентир, Loki бар, ул. Зыбицкая, 6
«Приветственный шот в каждом баре»
Расписание: в пятницу и субботу в 21:00
Сегодня в 21:00
14 июня в 21:00
30002 550₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Сообразим на троих? Как развивалась культура питания в барах Минска
Прогуляться по самой тусовочной улице, попробовать необычные коктейли и узнать рецепт голубой водки
«А делать всё это будем в атмосферных барах, каждый из которых поможет в раскрытии обсуждаемой нами эпохи»
10 июня в 20:00
15 июня в 20:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена16 мая 2024Была на экскурсии по Барам 8 мая 2024 г. . Была очаровательная гид Мария, замечательная компания, время пролетело не заметно. 🤗Совет: меньше комплексуйте и всё будет супер🌸🌷🌹🌺🌼😜
- ААйтан2 мая 2024Экскурсия на которой можно есть и пить не может быть плохой 😆 тем более с таким замечательным гидом, как Виктория))
- РРоман15 апреля 2024Вечерний формат мероприятия оказался как нельзя кстати: сумеречная барная культура не располагает к компромиссам. Отправившись нашей маленькой компанией в импровизированное
- ЕЕкатерина9 апреля 2024Гид Алла великолепная, рассказала много интересного, а дегустация выше всяких похвал (пиво, настлйки и вкуснейший ужин)
- ААнастасия28 января 2024Экскурсию проводила гид Дарья. Очень хорошо провели время, прогулялись по центру Минска и познакомились с белорусской кухней, узнали много интересных фактов о Беларуси. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Бары и ночная жизнь»
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