Экскурсии по барам Минска

Найдено 3 экскурсии в категории «Бары и ночная жизнь» в Минске, цены от 2 550 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Минске есть, пить, по душам говорить
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
24 отзыва
Популярное предложение
В Минске есть, пить, по душам говорить
Пиво, коктейли, соленья, драники на прогулке по вкусным и интересным местам города
Начало: Раковского предместья
«Здесь на самой тусовочной улице города, Зыбицкой, вы заглянете в атмосферный бар, где подача коктейлей — настоящее искусство»
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
59005 310 за человека
Тур-игра по барам Минска
🚶 Пешая
скидка
15%
Квест
4 часа
51 отзыв
Тур-игра по барам Минска: квест, барные трюки и зажигательный финал
Погрузитесь в атмосферу ночного Минска, выполняя задания квеста и зарабатывая баллы за каждый шаг
Начало: Ориентир, Loki бар, ул. Зыбицкая, 6
«Приветственный шот в каждом баре»
Расписание: в пятницу и субботу в 21:00
Сегодня в 21:00
14 июня в 21:00
30002 550 за человека
Сообразим на троих? Как развивалась культура питания в барах Минска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Сообразим на троих? Как развивалась культура питания в барах Минска
Прогуляться по самой тусовочной улице, попробовать необычные коктейли и узнать рецепт голубой водки
«А делать всё это будем в атмосферных барах, каждый из которых поможет в раскрытии обсуждаемой нами эпохи»
10 июня в 20:00
15 июня в 20:00
5 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    16 мая 2024
    Тур-игра по барам Минска
    Была на экскурсии по Барам 8 мая 2024 г. . Была очаровательная гид Мария, замечательная компания, время пролетело не заметно. 🤗Совет: меньше комплексуйте и всё будет супер🌸🌷🌹🌺🌼😜
  • А
    Айтан
    2 мая 2024
    Сообразим на троих? Как развивалась культура питания в барах Минска
    Экскурсия на которой можно есть и пить не может быть плохой 😆 тем более с таким замечательным гидом, как Виктория))
  • Р
    Роман
    15 апреля 2024
    Сообразим на троих? Как развивалась культура питания в барах Минска
    Вечерний формат мероприятия оказался как нельзя кстати: сумеречная барная культура не располагает к компромиссам. Отправившись нашей маленькой компанией в импровизированное
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    путешествие, мы совершенно не ожидали, что помимо культуры пития нам придется столкнуться и с кулинарной культурой, и с историческим экскурсом в Минский мещанский быт. Соответствующий настрой помог создать внезапно впечатляющий коньяк в шоколаде и, конечно же, весь ассортимент лихих настоек, на которые так богата белорусская земля. В общем, однозначно советую принимать перед сном.

  • Е
    Екатерина
    9 апреля 2024
    В Минске есть, пить, по душам говорить
    Гид Алла великолепная, рассказала много интересного, а дегустация выше всяких похвал (пиво, настлйки и вкуснейший ужин)
  • А
    Анастасия
    28 января 2024
    В Минске есть, пить, по душам говорить
    Экскурсию проводила гид Дарья. Очень хорошо провели время, прогулялись по центру Минска и познакомились с белорусской кухней, узнали много интересных фактов о Беларуси. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Бары и ночная жизнь»

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  6. Красный костёл
  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "Бары и ночная жизнь" можно забронировать 3 экскурсии от 2 550 до 5 310 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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