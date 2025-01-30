«Дяденька Пуаро, помогите мне найти пропавшего друга в этом парке!» — обращаясь к великому сыщику, мальчик не мог сдержать слёз. Хммм, похоже, в этот раз прогулка по парку обещает быть увлекательной. Очевидно, тут произошло что-то необычное! Присоединяйтесь к Эркюлю Пуаро всей семьей, с друзьями или знакомыми — пройти квест можно в любое время и в своём темпе.

Описание квеста

Прогулка в парке — это залог хорошего настроения и бодрости. А с нашим мобильным квестом это ещё и возможность увидеть интересное вокруг, а также уникальный шанс побыть в роли сыщика!

Все задания будут в вашем телефоне — остаётся лишь гулять и разгадывать! Дополнительные источники информации не потребуются. По мере прохождения квеста вам откроются не только увлекательные подробности детектитвного сюжета, но и факты о городе и интересные места для фото.

Организационные детали