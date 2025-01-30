«Дяденька Пуаро, помогите мне найти пропавшего друга в этом парке!» — обращаясь к великому сыщику, мальчик не мог сдержать слёз. Хммм, похоже, в этот раз прогулка по парку обещает быть увлекательной.
Очевидно, тут произошло что-то необычное! Присоединяйтесь к Эркюлю Пуаро всей семьей, с друзьями или знакомыми — пройти квест можно в любое время и в своём темпе.
Очевидно, тут произошло что-то необычное! Присоединяйтесь к Эркюлю Пуаро всей семьей, с друзьями или знакомыми — пройти квест можно в любое время и в своём темпе.
Время начала: 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 19:00, 20:00
Описание квеста
Прогулка в парке — это залог хорошего настроения и бодрости. А с нашим мобильным квестом это ещё и возможность увидеть интересное вокруг, а также уникальный шанс побыть в роли сыщика!
Все задания будут в вашем телефоне — остаётся лишь гулять и разгадывать! Дополнительные источники информации не потребуются. По мере прохождения квеста вам откроются не только увлекательные подробности детектитвного сюжета, но и факты о городе и интересные места для фото.
Организационные детали
- Маршрут квеста рассчитан на 1,5 часа
- Квест проходит на улице и не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но если вы путешествуете компанией, можете приобрести его для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
- Начать квест вы сможете в любое удобное для вас время
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ТЦ МAGNIT
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Минске
Провёл экскурсии для 442 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!Задать вопрос
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