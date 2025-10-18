На комфортабельном автомобиле вы отправитесь в путешествие по столице Беларуси.
Увидите исторический центр, который начали застраивать в 16 веке, и узнаете, почему 3 столетия спустя здесь снесли ратушу. Оцените памятники конструктивизма 30-х годов и современные постройки. Мы расскажем, как восстановили Театр оперы и балета и что находится под главной площадью страны.
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
- Исторический центр, он же Верхний город, где царит европейский дух. Вы узнаете, почему стоящую тут ратушу снесли в 19 веке и заново отстроили в 2003 году;
- Троицкое предместье — здесь в Средние века был город с торговой площадью. Мы расскажем, почему раньше жители получали письма, где в адресе указан не номер дома, а его цвет;
- Остров Мужества и Скорби — искусственный остров на реке Свислочь с мемориалом в память о погибших в Афганской войне;
- Проспект Независимости, где расположились архитектурные шедевры, определяющие лицо города;
- Национальная академия наук, Дом офицеров — памятники конструктивизма 1930-х годов;
- Национальная библиотека — современное здание, напоминающее блестящий алмаз;
- Ворота Минска — две башни в стиле сталинского ампира. Мы расскажем, как на одной из них появились немецкие часы;
- Площадь Независимости — главная площадь республики, где находятся административные здания, университеты и Красный костёл. Вы узнаете, что находится под площадью;
- Большой театр оперы и балета. После войны разбомбленное и разграбленное здание отреставрировали, вокруг разбили парк, а на сцене снова стали давать представления;
• Музей истории Великой Отечественной войны. Он располагается в здании в стиле хай-тек, а внутри собрана самая большая в Беларуси коллекция свидетельств о войне.
- Это автомобильная экскурсия с остановками и выходами. Все достопримечательности осматриваем снаружи.
- Доплата за экскурсию производится на месте в белорусских рублях по курсу Национального банка на день проведения экскурсии.
- Экскурсию проведу я или один из гидов из нашей команды.
Пятница, суббота, воскресенье в 10:30.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Советская 18
Завершение: Центр города
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница, суббота, воскресенье в 10:30.
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
- Это автомобильная экскурсия с остановками и выходами. Все достопримечательности осматриваем снаружи
- Доплата за экскурсию производится на месте в белорусских рублях по курсу Национального банка на день проведения экскурсии
- Экскурсию проведу я или один из гидов из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
18 окт 2025
Здравствуйте.
Была озорная экскурсия. вела Лена.
Хорошо и подробно рассказывала.
И по путно отвечала на вопросы.
Понравилась её игра на внимание. Правда или ложь про Минск.
А
Александр
15 сен 2025
Увидели Минск с его улочками и проспектами. Немного подвела погода но экскурсовод Елена не подвела всё взяла под свой контроль. Экскурсия получилась замечательная.
А
Александр
11 сен 2025
О
Ольга
6 сен 2025
Гид Анна… много слов паразитов, ощущение как-будто мы приехали в гости и нам показали город, ну тут у нас это самое, того самое и в общем. . в микроавтобусе Мерседес сзади ничего не видно, сидишь головой вниз, потом шея болит. Мало кого ждут, группа тянется сосиской, организация слабая
Н
Наталья
26 авг 2025
Отличная экскурсия! Спасибо Ирине за рассказ, все понравилось
Е
Екатерина
22 авг 2025
Прекрасная экскурсия и гид Елена. Быстро, легко, прям максимально комфортно прошло наше путешествие по Минску.
М
Марина
22 авг 2025
Август 2025г. В Минске впервые. Очень понравилась экскурсия, почти три часа рассказов про историю города и белорусского народа, про успехи, про современную жизнь. Отдельное огромное спасибо экскурсоводу Елене. Приятно, когда
О
Ольга
17 авг 2025
Экскурсия очень интересная, гид Екатерина все подробно и интимно рассказывает
И
Ильяс
15 авг 2025
Очень понравилась экскурсия и её организация. Вовремя встретились в обозначенном месте с экскурсоводом, затем началась сама экскурсия и потом пошли в удобный микроавтобус с кондиционером (что летом было очень важно).
А
Анастасия
11 авг 2025
О
Ольга
7 авг 2025
Экскурсия была прекрасная! Гид Сергей очень интересно и увлекательно рассказывал и показывал достопримечательности прекрасного города Минска! Благодарим за прекрасное времяпрепровождения!!
С
Светлана
31 июл 2025
Интересная познавательная экскурсия. Гиду Алле отдельное спасибо!
А
Анна
29 июл 2025
Потрясающая экскурсия! Если хотите за несколько часов познакомиться с городом, то эта экскурсия для вас! Очень понравилось, что передвижение на микроавтобусе и рассказом гида сочетается с посещением основных достопримечательностей, по которым лучше пройтись пешком. Советуем от всей души! Спасибо
Н
Николай
21 июл 2025
Все прошло отлично, интересно очень понравилось, рекомендую
Е
Екатерина
14 июл 2025
