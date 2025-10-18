М Марина Здравствуйте.

Была озорная экскурсия. вела Лена.

Хорошо и подробно рассказывала.

И по путно отвечала на вопросы.

Понравилась её игра на внимание. Правда или ложь про Минск.

А Александр Увидели Минск с его улочками и проспектами. Немного подвела погода но экскурсовод Елена не подвела всё взяла под 🫩 свой контроль. Экскурсия получилась замечательная.

О Ольга Гид Анна… много слов паразитов, ощущение как-будто мы приехали в гости и нам показали город, ну тут у нас это самое, того самое и в общем. . в микроавтобусе Мерседес сзади ничего не видно, сидишь головой вниз, потом шея болит. Мало кого ждут, группа тянется сосиской, организация слабая

Н Наталья Отличная экскурсия! Спасибо Ирине за рассказ, все понравилось

Е Екатерина Прекрасная экскурсия и гид Елена. Быстро, легко, прям максимально комфортно прошло наше путешествие по Минску.

М Марина читать дальше видишь такое отношение к делу- с собой был демонстрационный материал про посещаемые места, увидели, как было и сравнили, как стало. Получила массу впечатлений. Всем рекомендую этот сервис. Реально получите удовольствие и информацию. Спасибо ещё раз. Август 2025г. В Минске впервые. Очень понравилась экскурсия, почти три часа рассказов про историю города и белорусского народа, про успехи, про современную жизнь. Отдельное огромное спасибо экскурсоводу Елене. Приятно, когда

О Ольга Экскурсия очень интересная, гид Екатерина все подробно и интимно рассказывает

Сам читать дальше маршрут построен логично и удобно заканчивается либо у здания Национальной библиотеки, где рядом два больших ТЦ, смотровая площадка и станция метро, либо довезут к начальной точке сбора.

Из заявленных мест не показали только ворота Минска (потом сами дошли, т. к. они в центре и всё тут рядом).

Спасибо! Очень понравилась экскурсия и её организация. Вовремя встретились в обозначенном месте с экскурсоводом, затем началась сама экскурсия и потом пошли в удобный микроавтобус с кондиционером (что летом было очень важно).Сам

О Ольга Экскурсия была прекрасная! Гид Сергей очень интересно и увлекательно рассказывал и показывал достопримечательности прекрасного города Минска! Благодарим за прекрасное времяпрепровождения!!

С Светлана Интересная познавательная экскурсия. Гиду Алле отдельное спасибо!

А Анна Потрясающая экскурсия! Если хотите за несколько часов познакомиться с городом, то эта экскурсия для вас! Очень понравилось, что передвижение на микроавтобусе и рассказом гида сочетается с посещением основных достопримечательностей, по которым лучше пройтись пешком. Советуем от всей души! Спасибо

Н Николай Все прошло отлично, интересно очень понравилось, рекомендую