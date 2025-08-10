Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
Начало: На площади независимости, советская 18
Расписание: По договоренности
Завтра в 07:00
17 сен в 07:00
229 Br за всё до 10 чел.
Групповая
до 14 чел.
На микроавтобусе по Минску с остановками у достопримечательностей
Начало: Ул. Советская 18
Расписание: Пятница, суббота, воскресенье в 10:30.
17 сен в 10:30
18 сен в 10:30
55 Br за человека
Групповая
Групповая пешеходно-автобусная экскурсия по Минску на 3 часа
Начало: Пл. Свободы 2а (Ратуша). Просим быть за 15 минут д...
Расписание: Каждый день в 10:00 и в 13:00
Завтра в 13:00
17 сен в 13:00
50 Br за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга10 августа 2025В целом неплохо, но экскурсия получилась в обратной хронологии, от Советских времен к истокам, а хотелось бы наоборот. Экскурсовод Максим рассказывал интересно, но в этой профессии встречаются более увлеченные люди, слушать которых одно удовольствие, и встретить котлрых большая удача.
- ААнна9 августа 2025У нас была обзорная экскурсия пешая по Минску. Экскурсовод была Ольга. Это было вечером. К этому времени у нас уже
- ЕЕлена6 августа 2025Нам очень повезло осматривать прекрасный город Минск с замечательным экскурсоводом Екатериной. Она интересно рассказала о городе и его достопримечательностях, с любовью истинного минчанина показала не только исторические места, но и красивые улицы Минска. Огромная ей благодарность за эту интереснейшую экскурсию.
- ААртём28 июля 2025Очень хорошая экскурсия, дат очень в меру. Марина очень увлечённо рассказывает и про советское прошлое, и про современность. Маршрут интересный и по продолжительности тоже хорошо. Рекомендую.
- ААнна15 июля 2025Очень понравилась экскурсия, огромная благодарность экскурсоводу Екатерине.
- ЮЮлия8 июля 2025Добрый день! 3 июля заказывали индивидуальную пешеходную экскурсию по центру Минска. У нас был гид Ирина. Маршрут был пройден полностью.
- ЕЕлена4 июля 2025Брали пешеходную экскурсию по Минску. Экскурсия была увлекательной, 2,5 часа пролетели незаметно. Экскурсовод Ольга отвечала на любые вопросы, рассказывала с любовью о своем городе, стране, это чувствовалось в,каждом ее слове. Спасибо большое!
- ААлександр22 июня 2025Очень здорово! Живо и приятно
- ЛЛедова15 июня 2025Экскурсия на четверочку. Не было полного погружения, не впечатлило. Экскурсовод владеет материалом, но были нюансы.
- ЕЕлена15 июня 2025Большое спасибо экскурсоводу Ирине за интересный рассказ. Очень понравилось!
- ЮЮрий11 июня 2025Записался без предоплаты. Экскурсовод Ирина, всё хорошо рассказала, ответила на наши вопросы. В целом - понравилось.
Из недостатков: не вполне соответствует
- ЯЯрослав3 июня 2025Надежда, весьма компактно и профессионально нас погрузила в разные временные диапазоны города Минска, спасибо ей)
- ЮЮлия2 июня 2025Наш гид Дмитрий провёл нас по центру Минска, очень интересно рассказал различные истории и легенды города, ответил на все вопросы.
- ССветлана1 мая 2025Добрый день! Хочется выразить огромную благодарность гиду Ольге, которая нам устроила замечательную и познавательную экскурсию. Мы посмотрели все достопримечательности, остались довольны. Советую всем туристам, за 2.5 часа узнаете все интересное о Минске.
- ККаранаева16 апреля 2025Очень эрудированная девушка Елена провела 2.5 часовую экскурсию. Беседу вела легко, не перегружая цифрами, в приводила интересные факты и жизненные ситуации, что не позволило устать от информации.
- ООксана15 апреля 2025Экскурсия очень понравилась, несмотря на то что мы минчане, оказалось город мы свой не очень хорошо знаем! Гид Наташа дала
- ЕЕкатерина13 апреля 2025Огромная благодарность экскурсоводу Максиму - наша группа в полном восторге от проведенной экскурсии. Все участники группы отметили высокий профессионализм и
