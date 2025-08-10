Мои заказы

Центральный Дом Офицеров – экскурсии в Минске

Найдено 3 экскурсии в категории «Центральный Дом Офицеров» в Минске, цены от 50 Br. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
Пешая
2.5 часа
219 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
Начало: На площади независимости, советская 18
Расписание: По договоренности
Завтра в 07:00
17 сен в 07:00
229 Br за всё до 10 чел.
На микроавтобусе по Минску с остановками у достопримечательностей
На автобусе
На микроавтобусе
2.5 часа
13 отзывов
Групповая
до 14 чел.
На микроавтобусе по Минску с остановками у достопримечательностей
Начало: Ул. Советская 18
Расписание: Пятница, суббота, воскресенье в 10:30.
17 сен в 10:30
18 сен в 10:30
55 Br за человека
Групповая пешеходно-автобусная экскурсия по Минску на 3 часа
На автобусе
3 часа
Групповая
Групповая пешеходно-автобусная экскурсия по Минску на 3 часа
Начало: Пл. Свободы 2а (Ратуша). Просим быть за 15 минут д...
Расписание: Каждый день в 10:00 и в 13:00
Завтра в 13:00
17 сен в 13:00
50 Br за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    10 августа 2025
    Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
    В целом неплохо, но экскурсия получилась в обратной хронологии, от Советских времен к истокам, а хотелось бы наоборот. Экскурсовод Максим рассказывал интересно, но в этой профессии встречаются более увлеченные люди, слушать которых одно удовольствие, и встретить котлрых большая удача.
  • А
    Анна
    9 августа 2025
    Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
    У нас была обзорная экскурсия пешая по Минску. Экскурсовод была Ольга. Это было вечером. К этому времени у нас уже
    читать дальше

    не было сил. Пришли на экскурсию без желания. Но увидев Ольгу откуда то появилась энергия. Она настолько интересно рассказывала, объясняла нашим детям на понятном для них языке. Мы очень много дискутировали, что не поняли как прошли так много пешком и что пролетели 2.5 часа. Спасибо большое.

  • Е
    Елена
    6 августа 2025
    Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
    Нам очень повезло осматривать прекрасный город Минск с замечательным экскурсоводом Екатериной. Она интересно рассказала о городе и его достопримечательностях, с любовью истинного минчанина показала не только исторические места, но и красивые улицы Минска. Огромная ей благодарность за эту интереснейшую экскурсию.
  • А
    Артём
    28 июля 2025
    Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
    Очень хорошая экскурсия, дат очень в меру. Марина очень увлечённо рассказывает и про советское прошлое, и про современность. Маршрут интересный и по продолжительности тоже хорошо. Рекомендую.
  • А
    Анна
    15 июля 2025
    Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
    Очень понравилась экскурсия, огромная благодарность экскурсоводу Екатерине.
  • Ю
    Юлия
    8 июля 2025
    Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
    Добрый день! 3 июля заказывали индивидуальную пешеходную экскурсию по центру Минска. У нас был гид Ирина. Маршрут был пройден полностью.
    читать дальше

    По качеству информации вопросов нет. Но впечатления остались на слабую четверку. Не хватило фотопауз у памятников и зданий. Получается или слушаешь или бежишь фоткаешь, но тогда что-то упускаешь из рассказа. Наша постоянное отвлечение на фото дезориентировало экскурсовода, потому что всегда приятнее, когда слушают от начала и до конца. Но в целом все ок!!! Пожелания только к фотопаузам, мы всё-таки туристы!

  • Е
    Елена
    4 июля 2025
    Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
    Брали пешеходную экскурсию по Минску. Экскурсия была увлекательной, 2,5 часа пролетели незаметно. Экскурсовод Ольга отвечала на любые вопросы, рассказывала с любовью о своем городе, стране, это чувствовалось в,каждом ее слове. Спасибо большое!
  • А
    Александр
    22 июня 2025
    Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
    Очень здорово! Живо и приятно
  • Л
    Ледова
    15 июня 2025
    Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
    Экскурсия на четверочку. Не было полного погружения, не впечатлило. Экскурсовод владеет материалом, но были нюансы.
  • Е
    Елена
    15 июня 2025
    Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
    Большое спасибо экскурсоводу Ирине за интересный рассказ. Очень понравилось!
  • Ю
    Юрий
    11 июня 2025
    Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
    Записался без предоплаты. Экскурсовод Ирина, всё хорошо рассказала, ответила на наши вопросы. В целом - понравилось.

    Из недостатков: не вполне соответствует
    читать дальше

    описанию. Было написано 3 часа (в другом месте - 2.5 часа), по факту ходили 2 часа. Было написано "на ул. Зыбицкой мы устроим небольшое пиршество, попробуем белорусское пиво, сваренное по старинным рецептам" -- этого на экскурсии не было.

  • Я
    Ярослав
    3 июня 2025
    Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
    Надежда, весьма компактно и профессионально нас погрузила в разные временные диапазоны города Минска, спасибо ей)
  • Ю
    Юлия
    2 июня 2025
    Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
    Наш гид Дмитрий провёл нас по центру Минска, очень интересно рассказал различные истории и легенды города, ответил на все вопросы.
    читать дальше

    Шли в спокойном, комфортном темпе и никуда не торопились. После экскурсии остались только положительные впечатления и влпроминания. Спасибо и тёплый привет вам из Санкт-Петербурга!

  • С
    Светлана
    1 мая 2025
    Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
    Добрый день! Хочется выразить огромную благодарность гиду Ольге, которая нам устроила замечательную и познавательную экскурсию. Мы посмотрели все достопримечательности, остались довольны. Советую всем туристам, за 2.5 часа узнаете все интересное о Минске.
  • К
    Каранаева
    16 апреля 2025
    Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
    Очень эрудированная девушка Елена провела 2.5 часовую экскурсию. Беседу вела легко, не перегружая цифрами, в приводила интересные факты и жизненные ситуации, что не позволило устать от информации.
  • О
    Оксана
    15 апреля 2025
    Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
    Экскурсия очень понравилась, несмотря на то что мы минчане, оказалось город мы свой не очень хорошо знаем! Гид Наташа дала
    читать дальше

    нам массу интересной информации и фактов, рассказ был очень содержательный, а ещё когда человек профессионал своего дела то экскурсия становиться ещё интереснее! Рекомендую как минчанам так и гостям нашего города!!!

  • Е
    Екатерина
    13 апреля 2025
    Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
    Огромная благодарность экскурсоводу Максиму - наша группа в полном восторге от проведенной экскурсии. Все участники группы отметили высокий профессионализм и
    читать дальше

    увлеченность, широкий кругозор и приятную доступную подачу информации. Мы были впервые в Минске и Белоруссии - возникло стойкое желание возвращаться сюда и не раз! Спасибо большое!! 🌷

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Центральный Дом Офицеров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
  2. На микроавтобусе по Минску с остановками у достопримечательностей
  3. Групповая пешеходно-автобусная экскурсия по Минску на 3 часа
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Верхний город
  5. Ратуша
  6. Красный костёл
  7. Мирский замок
  8. Несвижский замок
  9. Национальная библиотека
  10. Площадь Победы
Сколько стоит экскурсия по Минску в сентябре 2025
Сейчас в Минске в категории "Центральный Дом Офицеров" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 229. Туристы уже оставили гидам 232 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Минске на 2025 год по теме «Центральный Дом Офицеров», 232 ⭐ отзыва, цены от 50Br. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь