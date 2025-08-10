О Ольга Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску В целом неплохо, но экскурсия получилась в обратной хронологии, от Советских времен к истокам, а хотелось бы наоборот. Экскурсовод Максим рассказывал интересно, но в этой профессии встречаются более увлеченные люди, слушать которых одно удовольствие, и встретить котлрых большая удача.

А Анна Пришли на экскурсию без желания. Но увидев Ольгу откуда то появилась энергия. Она настолько интересно рассказывала, объясняла нашим детям на понятном для них языке. Мы очень много дискутировали, что не поняли как прошли так много пешком и что пролетели 2.5 часа. Спасибо большое. У нас была обзорная экскурсия пешая по Минску. Экскурсовод была Ольга. Это было вечером. К этому времени у нас уже

Е Елена Нам очень повезло осматривать прекрасный город Минск с замечательным экскурсоводом Екатериной. Она интересно рассказала о городе и его достопримечательностях, с любовью истинного минчанина показала не только исторические места, но и красивые улицы Минска. Огромная ей благодарность за эту интереснейшую экскурсию.

А Артём Очень хорошая экскурсия, дат очень в меру. Марина очень увлечённо рассказывает и про советское прошлое, и про современность. Маршрут интересный и по продолжительности тоже хорошо. Рекомендую.

А Анна Очень понравилась экскурсия, огромная благодарность экскурсоводу Екатерине.

Ю Юлия По качеству информации вопросов нет. Но впечатления остались на слабую четверку. Не хватило фотопауз у памятников и зданий. Получается или слушаешь или бежишь фоткаешь, но тогда что-то упускаешь из рассказа. Наша постоянное отвлечение на фото дезориентировало экскурсовода, потому что всегда приятнее, когда слушают от начала и до конца. Но в целом все ок!!! Пожелания только к фотопаузам, мы всё-таки туристы! Добрый день! 3 июля заказывали индивидуальную пешеходную экскурсию по центру Минска. У нас был гид Ирина. Маршрут был пройден полностью.

Е Елена Брали пешеходную экскурсию по Минску. Экскурсия была увлекательной, 2,5 часа пролетели незаметно. Экскурсовод Ольга отвечала на любые вопросы, рассказывала с любовью о своем городе, стране, это чувствовалось в,каждом ее слове. Спасибо большое!

А Александр Очень здорово! Живо и приятно

Л Ледова Экскурсия на четверочку. Не было полного погружения, не впечатлило. Экскурсовод владеет материалом, но были нюансы.

Е Елена Большое спасибо экскурсоводу Ирине за интересный рассказ. Очень понравилось!

Ю Юрий Из недостатков: не вполне соответствует описанию. Было написано 3 часа (в другом месте - 2.5 часа), по факту ходили 2 часа. Было написано "на ул. Зыбицкой мы устроим небольшое пиршество, попробуем белорусское пиво, сваренное по старинным рецептам" -- этого на экскурсии не было. Записался без предоплаты. Экскурсовод Ирина, всё хорошо рассказала, ответила на наши вопросы. В целом - понравилось.

Я Ярослав Надежда, весьма компактно и профессионально нас погрузила в разные временные диапазоны города Минска, спасибо ей)

Ю Юлия Шли в спокойном, комфортном темпе и никуда не торопились. После экскурсии остались только положительные впечатления и влпроминания. Спасибо и тёплый привет вам из Санкт-Петербурга! Наш гид Дмитрий провёл нас по центру Минска, очень интересно рассказал различные истории и легенды города, ответил на все вопросы.

С Светлана Добрый день! Хочется выразить огромную благодарность гиду Ольге, которая нам устроила замечательную и познавательную экскурсию. Мы посмотрели все достопримечательности, остались довольны. Советую всем туристам, за 2.5 часа узнаете все интересное о Минске.

К Каранаева Очень эрудированная девушка Елена провела 2.5 часовую экскурсию. Беседу вела легко, не перегружая цифрами, в приводила интересные факты и жизненные ситуации, что не позволило устать от информации.

О Оксана Экскурсия очень понравилась, несмотря на то что мы минчане, оказалось город мы свой не очень хорошо знаем! Гид Наташа дала нам массу интересной информации и фактов, рассказ был очень содержательный, а ещё когда человек профессионал своего дела то экскурсия становиться ещё интереснее! Рекомендую как минчанам так и гостям нашего города!!!