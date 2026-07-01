В трех часах езды от Минска вас ждет один из красивейших уголков Беларуси! Вы пройдете по эко-тропе среди сосен и убедитесь, что попали в «Страну голубых озер». Откроете местные легенды и особенности природы. Дорога будет интересной: в зависимости от ваших пожеланий посмотрим старинные церкви и костелы, усадьбы и мемориалы, а также понаблюдаем за сменой климатических поясов.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Курс на север от Минска

Нам предстоит проехать около 200 км в одну сторону, но по дороге вы ни за что не заскучаете, ведь на ней и возле нее можно посмотреть на:

Православные церкви и католические костелы с датой постройки от середины 17 до начала 20 вв, а соответственно, образцы различных архитектурных стилей (барокко, неоготика, ретроспективно-русский и др.);

Родовые усадебные дома 19 века и хозяйственные постройки при них — например, винокурню, ледовню, водяную мельницу;

Места, связанные с историей Империалистической (немецкие бетонные укрепления) и Великой Отечественной войн (место подвига Николая Гастелло).

Спектр достопримечательностей настолько широк, что вы сможете взглянуть как на древние городища, так и на современные энергоустановки. Кроме того, к Голубым озерам ведут разные трассы, поэтому у нас есть выбор. Перед экскурсией мы обсудим ваши интересы и пожелания по маршруту.

«Синие глаза» Беларуси

Проедем крупнейшее озеро страны, Нарочь, и вашему вниманию предстанут удивительные Голубые озера. Выйдем из машины и отправимся гулять по оборудованной экологической тропе протяженностью 4 км: вы полюбуетесь водоёмами, услышите связанные с ними легенды, отдохнете в беседках и сделаете отличные фото со смотровых площадок.

Организационные детали