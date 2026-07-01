В трех часах езды от Минска вас ждет один из красивейших уголков Беларуси! Вы пройдете по эко-тропе среди сосен и убедитесь, что попали в «Страну голубых озер». Откроете местные легенды и особенности природы.
Дорога будет интересной: в зависимости от ваших пожеланий посмотрим старинные церкви и костелы, усадьбы и мемориалы, а также понаблюдаем за сменой климатических поясов.
Дорога будет интересной: в зависимости от ваших пожеланий посмотрим старинные церкви и костелы, усадьбы и мемориалы, а также понаблюдаем за сменой климатических поясов.
Описание экскурсии
Курс на север от Минска
Нам предстоит проехать около 200 км в одну сторону, но по дороге вы ни за что не заскучаете, ведь на ней и возле нее можно посмотреть на:
- Православные церкви и католические костелы с датой постройки от середины 17 до начала 20 вв, а соответственно, образцы различных архитектурных стилей (барокко, неоготика, ретроспективно-русский и др.);
- Родовые усадебные дома 19 века и хозяйственные постройки при них — например, винокурню, ледовню, водяную мельницу;
- Места, связанные с историей Империалистической (немецкие бетонные укрепления) и Великой Отечественной войн (место подвига Николая Гастелло).
Спектр достопримечательностей настолько широк, что вы сможете взглянуть как на древние городища, так и на современные энергоустановки. Кроме того, к Голубым озерам ведут разные трассы, поэтому у нас есть выбор. Перед экскурсией мы обсудим ваши интересы и пожелания по маршруту.
«Синие глаза» Беларуси
Проедем крупнейшее озеро страны, Нарочь, и вашему вниманию предстанут удивительные Голубые озера. Выйдем из машины и отправимся гулять по оборудованной экологической тропе протяженностью 4 км: вы полюбуетесь водоёмами, услышите связанные с ними легенды, отдохнете в беседках и сделаете отличные фото со смотровых площадок.
Организационные детали
- Оставшаяся часть стоимости оплачивается на месте наличными в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь
- Транспорт включён в стоимость
- Также я могу провести экскурсию на вашем авто, тогда стоимость будет уменьшена на сумму транспортных расходов. Количество участников может быть увеличено до 8 человек.
- Место встречи и завершения можно обсудить при бронировании
- Билеты на эко-тропу «Голубые озёра»: ~ 100 рос. руб. с человека
- Общая протяженность маршрута — 380 км.
- Программа рассчитана на взрослых, но по договорённости вы можете взять с собой и детей, которым интересна эта тема
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Фрунзенская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 2504 туристов
Достопримечательности Беларуси как разорванное жемчужное ожерелье. Жемчужины сорвались и рассыпались по всей стране. Я расскажу вам о подобных местах, о недвижимых и движимых исторических богатствах, об отдельных людях и коллективных достижениях, о природных красотах. О том, что заставляет сердце биться чаще от восторга и шире открывать глаза от удивления.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Были 30.06.26г на Голубых озёрах с гидом Александром. Хотим поблагодарить Александра за прекрасно проведённое путешествие!!! Очень грамотно составлен маршрут,рассказ интересный,содержательный и с юмором. Александр очень разносторонний и лёгкий в общении
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Готовы к антистресс-терапии? Тогда вам точно надо в край голубых озер! Что было:
· 360 км увлекательной дороги: Это не просто километры, это сплошной сериал за окном про белорусскую природу. Глаза
· 360 км увлекательной дороги: Это не просто километры, это сплошной сериал за окном про белорусскую природу. Глаза
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Сбылась мечта: не просто экскурсия - путешествие. 400 км глубинки, глаз отдыхал на видах полей с инсталляциями к празднику Дожинки (одно из новых узнанных песенно-белорусских слов), пастбищ с пестрыми стадами,
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Путешествие на Голубые озёра и вправду получилось нескучным: Александр - прекрасный рассказчик, опытный путешественник, интересный собеседник и очень приятный человек. А какую дивную природу и чарующую красоту озёр он нам показал! Мы с мужем остались очень-очень довольны. От всей души большое спасибо!
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Невероятное природное путешествие с интересными рассказами и волшебными видами. Наконец-то отдохнули от городской суеты и подышали чистейшим воздухом. Александр замечательный гид, который полностью позаботился о нашем комфорте. Всем рекомендуем! Еще раз огромное спасибо!
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Очень рекомендую Александра. Он не просто гид с хорошими знаниями. Сам проехал и прочувствовал всю страну. Поэтому много интересных деталей. Остановки по согласованию с разными достопримечательностями. Данная экскурсия не исключение.
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