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Нескучное путешествие на Голубые озера из Минска

Полюбоваться пейзажами белорусской Швейцарии, а по пути познакомиться с памятниками региона
В трех часах езды от Минска вас ждет один из красивейших уголков Беларуси! Вы пройдете по эко-тропе среди сосен и убедитесь, что попали в «Страну голубых озер». Откроете местные легенды и особенности природы.

Дорога будет интересной: в зависимости от ваших пожеланий посмотрим старинные церкви и костелы, усадьбы и мемориалы, а также понаблюдаем за сменой климатических поясов.
4.9
13 отзывов
Нескучное путешествие на Голубые озера из Минска
Нескучное путешествие на Голубые озера из Минска
Нескучное путешествие на Голубые озера из Минска

Описание экскурсии

Курс на север от Минска

Нам предстоит проехать около 200 км в одну сторону, но по дороге вы ни за что не заскучаете, ведь на ней и возле нее можно посмотреть на:

  • Православные церкви и католические костелы с датой постройки от середины 17 до начала 20 вв, а соответственно, образцы различных архитектурных стилей (барокко, неоготика, ретроспективно-русский и др.);
  • Родовые усадебные дома 19 века и хозяйственные постройки при них — например, винокурню, ледовню, водяную мельницу;
  • Места, связанные с историей Империалистической (немецкие бетонные укрепления) и Великой Отечественной войн (место подвига Николая Гастелло).

Спектр достопримечательностей настолько широк, что вы сможете взглянуть как на древние городища, так и на современные энергоустановки. Кроме того, к Голубым озерам ведут разные трассы, поэтому у нас есть выбор. Перед экскурсией мы обсудим ваши интересы и пожелания по маршруту.

«Синие глаза» Беларуси

Проедем крупнейшее озеро страны, Нарочь, и вашему вниманию предстанут удивительные Голубые озера. Выйдем из машины и отправимся гулять по оборудованной экологической тропе протяженностью 4 км: вы полюбуетесь водоёмами, услышите связанные с ними легенды, отдохнете в беседках и сделаете отличные фото со смотровых площадок.

Организационные детали

  • Оставшаяся часть стоимости оплачивается на месте наличными в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь
  • Транспорт включён в стоимость
  • Также я могу провести экскурсию на вашем авто, тогда стоимость будет уменьшена на сумму транспортных расходов. Количество участников может быть увеличено до 8 человек.
  • Место встречи и завершения можно обсудить при бронировании
  • Билеты на эко-тропу «Голубые озёра»: ~ 100 рос. руб. с человека
  • Общая протяженность маршрута — 380 км.
  • Программа рассчитана на взрослых, но по договорённости вы можете взять с собой и детей, которым интересна эта тема

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Фрунзенская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 2504 туристов
Достопримечательности Беларуси как разорванное жемчужное ожерелье. Жемчужины сорвались и рассыпались по всей стране. Я расскажу вам о подобных местах, о недвижимых и движимых исторических богатствах, об отдельных людях и коллективных достижениях, о природных красотах. О том, что заставляет сердце биться чаще от восторга и шире открывать глаза от удивления.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Были 30.06.26г на Голубых озёрах с гидом Александром. Хотим поблагодарить Александра за прекрасно проведённое путешествие!!! Очень грамотно составлен маршрут,рассказ интересный,содержательный и с юмором. Александр очень разносторонний и лёгкий в общении
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профессионал.
Комфортный автомобиль,учтены все наши пожелания. Приятные бонусы- это средство от комаров,которое Александр предоставил в лесу и милый подарок в завершении поездки.
Всем,кто любит природу,комфорт и приятную беседу РЕКОМЕНДУЕМ съездить на Голубые озёра с Александром!!!

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Оксана
Готовы к антистресс-терапии? Тогда вам точно надо в край голубых озер! Что было:
· 360 км увлекательной дороги: Это не просто километры, это сплошной сериал за окном про белорусскую природу. Глаза
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сказали нам «спасибо»!
· Наш гид Александр – ходячая энциклопедия по Беларуси: За более, чем 10 лет он объездил всю страну вдоль и поперек. Скучно не будет – тонны интересных фактов обеспечены! (Александр, а если добавите ещё больше лёгкости в ваши рассказы, то будет просто великолепно:)!
· Никакой пафосной архитектуры, только честная красота: бескрайние поля, дремучие леса и зеркальные озера. Это тот случай, когда просто красиво – уже гениально. Мы не ехали смотреть на шедевры мирового масштаба. Мы ехали за другим – за тишиной, за пьянящим воздухом, за тем, чтобы глаза наконец-то отдохнули, глядя на настоящую, нерукотворную красоту.
Эта поездка – как обнимашки с природой. Она не бьет рекорды по пафосу, но тихо и надолго поселяется в душе. Берите хорошую компанию, Александра в качестве гида и готовьтесь привезти домой частичку белорусского умиротворения. Итог: Мы забрали домой кучу фото, море спокойствия и маленькую, но очень теплую частичку Беларуси в сердце. Спасибо! ❤️

Готовы к антистресс-терапии? Тогда вам точно надо в край голубых озер! Что было:
Готовы к антистресс-терапии? Тогда вам точно надо в край голубых озер! Что было:
Готовы к антистресс-терапии? Тогда вам точно надо в край голубых озер! Что было:
Готовы к антистресс-терапии? Тогда вам точно надо в край голубых озер! Что было:
Готовы к антистресс-терапии? Тогда вам точно надо в край голубых озер! Что было:
Готовы к антистресс-терапии? Тогда вам точно надо в край голубых озер! Что было:
Готовы к антистресс-терапии? Тогда вам точно надо в край голубых озер! Что было:
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Ирина
Сбылась мечта: не просто экскурсия - путешествие. 400 км глубинки, глаз отдыхал на видах полей с инсталляциями к празднику Дожинки (одно из новых узнанных песенно-белорусских слов), пастбищ с пестрыми стадами,
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просто чьей то размеренной жизнью за околицами. Впереди ждала встреча с Голубыми озерами. И вот они: фитонциды полной грудью, насыщенная зелень хвойника, змейка русла реки, очень необычного, с разворотами на 180 градусов, всхлипывания болота,увиденного (и потыканного) впервые, пейзажи водной глади в обрамлении дерев как на пленере или локации для съемок сказок, озы, теперь уже не слова в игре "Эрудит", а тропа под ногами, творение ледника. Обратная дорога с иными видами, интересные остановки. Рассказы Александра на прекрасном грамотном языке, c полным знаем материала, с считываемой любовью к делу,которым занимается, с отступлениями на темы "за жизнь" - в совокупности все сделало этот день чудесным, с прекрасным длящимся послевкусием.

Сбылась мечта: не просто экскурсия - путешествие. 400 км глубинки, глаз отдыхал на видах полей с
Сбылась мечта: не просто экскурсия - путешествие. 400 км глубинки, глаз отдыхал на видах полей с
Сбылась мечта: не просто экскурсия - путешествие. 400 км глубинки, глаз отдыхал на видах полей с
Сбылась мечта: не просто экскурсия - путешествие. 400 км глубинки, глаз отдыхал на видах полей с
Сбылась мечта: не просто экскурсия - путешествие. 400 км глубинки, глаз отдыхал на видах полей с
Сбылась мечта: не просто экскурсия - путешествие. 400 км глубинки, глаз отдыхал на видах полей с
Сбылась мечта: не просто экскурсия - путешествие. 400 км глубинки, глаз отдыхал на видах полей с
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Катерина
Путешествие на Голубые озёра и вправду получилось нескучным: Александр - прекрасный рассказчик, опытный путешественник, интересный собеседник и очень приятный человек. А какую дивную природу и чарующую красоту озёр он нам показал! Мы с мужем остались очень-очень довольны. От всей души большое спасибо!
Путешествие на Голубые озёра и вправду получилось нескучным: Александр - прекрасный рассказчик, опытный путешественник, интересный собеседник
Путешествие на Голубые озёра и вправду получилось нескучным: Александр - прекрасный рассказчик, опытный путешественник, интересный собеседник
Путешествие на Голубые озёра и вправду получилось нескучным: Александр - прекрасный рассказчик, опытный путешественник, интересный собеседник
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Анастасия
Невероятное природное путешествие с интересными рассказами и волшебными видами. Наконец-то отдохнули от городской суеты и подышали чистейшим воздухом. Александр замечательный гид, который полностью позаботился о нашем комфорте. Всем рекомендуем! Еще раз огромное спасибо!
Невероятное природное путешествие с интересными рассказами и волшебными видами. Наконец-то отдохнули от городской суеты и подышали
Невероятное природное путешествие с интересными рассказами и волшебными видами. Наконец-то отдохнули от городской суеты и подышали
Невероятное природное путешествие с интересными рассказами и волшебными видами. Наконец-то отдохнули от городской суеты и подышали
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Светлана
Очень рекомендую Александра. Он не просто гид с хорошими знаниями. Сам проехал и прочувствовал всю страну. Поэтому много интересных деталей. Остановки по согласованию с разными достопримечательностями. Данная экскурсия не исключение.
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Сочетание природы и информации. Дорога не утомительная. Александр очень аккуратный водитель. Экотропа и озера очень атмосферное место, потрясающий воздух. Душевный пикник на озере(Александр нас завез по дороге в отличную кулинарию, набили рюкзачок). Не обошлось без легенд. Жалеем, что не окунулись. На одном из озер - понтон, раздевалка - все есть. Если тепло - берите купальник. полотенчико, шлепки (хоть из отеля). Очень рекомендую!

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